Чего мы хотим на самом деле, когда хотим секса? Человеческой близости, признания, власти, телесного удовольствия. И да, собственно секса. А теперь по порядку.

«Быть как все», то есть принадлежать к какой-либо группе — одна из основных наших потребностей. И если общество одобряет сексуальность и ее проявления, мы тоже, скорее всего, будем стараться стать сексуальными. Так что когда мы думаем, что хотим секса, часто мы хотим другого — признания, успеха, поддержания имиджа.

Получить социальное признание

В жестком и конкурентном мужском мире не только мужчины хвастаются количеством любовниц — нередко и женщины ведут себя подобным образом. Представим себе женщину, занимающую высокий пост. Например, директора завода, как в старой киноленте «Москва слезам не верит». Или могущественную главную редакторшу модного журнала, которую играет Мэрил Стрип в фильме «Дьявол носит Prada».

Эти женщины живут в разное время и в совершенно разных обществах, но в них при желании можно обнаружить и сходство — они решительны и элегантны, одеты по последнему слову (деловой) моды и, как бы они себя ни чувствовали в глубине сердца, ведут себя с уверенностью в своей состоятельности и неотразимости. Подтянутая, накрашенная… Образ начальницы и сексуальной женщины-вамп по многим пунктам совпадает.

Уйти от одиночества

«Отдаваться мужчине — такая мука! Но я вынесла бы все: и боль, и муки, и опасность, — только бы на миг, хоть на единый миг уйти от одиночества...» — говорит Кэрол, одна из героинь фильма по пьесе Теннесси Уильямса «Орфей спускается в ад».

В этой реплике звучит глубокая и грустная мелодия, которую, возможно, многие слышали в собственной душе: прижми меня к себе, чтобы мне не быть такой одинокой. Я слаба, как веточка, меня пугает собственная слабость, но я готова рискнуть — прижми меня к себе, даже если ты переломишь меня. Это лучше, чем чувствовать себя затерянной в этом мире.

Мы бежим от одиночества и страха смерти, мы страдаем и от душевной пустоты, и от неразделенной душевной полноты. И мы ищем другого человека, чтобы он избавил нас от этого. Но чем привлечь его, как выманить его из большого мира сюда, к себе?

Секс — один из самых быстрых способов достичь близости. Годы и годы дружеских бесед должны пройти, чтобы достичь с другим человеком той непринужденной интимности, которая, как мы верим, сама собой образуется наутро после секса.

Конечно, это не стопроцентная гарантия, здесь тоже можно промахнуться. Но все же, если мы испытываем симпатию к человеку, то… да, «ночь, проведенная в постели» — это именно что повод для знакомства!

Привязать к себе партнера

А когда мы уже свели это самое близкое знакомство, как его поддерживать? Много ли женщин спокойно отнесутся к тому, что их партнер будет получать удовлетворение с другими? А мужчин, может, даже еще меньше. Они, как говорят психологи, страдают от ущемленного самолюбия, если их подруга находит кого-то другого.

В общем, мы часто хотим секса, чтобы партнер оставался с нами — особенно если и он хочет секса. Семейные психологи повторяют, что семья, в которой супруги больше не спят вместе, — это уже вариант договорных отношений. Не очень-то они верят в любовь без секса.

Эротика — диалог желаний

«Если сексуальность нуждается в разрядке желаний, то эротика — в самом желании, которое несводимо ни к какому акту удовлетворения, — размышляет философ Михаил Эпштейн. — Сексуальность — это «хочу!», эротика — «желаю!» Хотеть — значит испытывать недостаток в чем-то (пище, питье, близости), тогда как желание — это чистый избыток, это потребность быть больше того, что уже есть, — желание быть желанным.

В этом этика эроса, которая по сути исключает насилие. Ведь я хочу обладать не тобой, а твоим желанием меня. Я хочу, чтобы ты меня хотела. Эротическое желание (в отличие от сексуального позыва) направлено не на объект (тело), а на другое желание. Эротика — это непрерывный диалог моего желания с другими желаниями — диалог, в котором собственно сексуальнaя сторона, тело и его органы и зоны, выступают не как последняя реальность «утоления и разрядки», а как средства коммуникации.

В этом плане эротология сближается с лингвистикой. Как всякая речь есть ответ и обращение к чужой речи, так и желание говорит с чужими желаниями. Как безграничны сцепления высказываний и способы их сочетаний, так безграничны и ряды желаний, которыми обмениваются любящие, а также любимые ими и ревнующие их, все те, кто когда-либо их любил и будет любим любящими их».

Порадовать свое тело

Как правило, мы относимся к телу потребительски. Часто, даже когда мы «водим» его в бассейн или на массаж, мы хотим не столько выразить свою бескорыстную любовь к нему и доставить ему удовольствие, сколько придать ему некие желанные качества (определенные формы и объемы).

Мы часто изнуряем свое тело, заставляем его напрягаться на беговой дорожке или потеть в сауне, вовсе не прислушиваясь к тому, что оно нам говорит. А уж сколько раз мы вытаскивали себя из теплой постели, невзирая на так и не прошедшую за ночь усталость или, хуже того, гриппозную ломоту в суставах!

Крайне редко подруги делают друг другу массаж. А почесывают спинку? Даже такое предположение может вызвать недоумение. Тем более если речь идет о мужчинах. Объятья, ласки, поцелуи… Все это запрещено, поскольку мы в силу культурных привычек относим это к области секса. И неутоленные телесные желания контакта, прикосновения, тепла мы часто принимаем за жажду секса. Вот и получается, что порой мы предаемся любви, хотя, возможно, нам хочется, чтоб нас просто погладили по голове.

Заняться сексом!

Но, разумеется, есть и секс как таковой. Который мы любим просто за то, что он прекрасен. За то, что наше собственное тело не только раскрывается и наслаждается (в конце концов, и йога довольно приятна), но и дарит наслаждение другому человеку — а ведь мы помним, что разделенная печаль вдвое легче, а разделенная радость вдвое больше, — так что, когда мы наслаждаемся вдвоем и телесная энергия переливается из одного в другого…. Это прекрасно, что и говорить!