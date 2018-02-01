Чехия не выдала Ансиса Берзиньша на расправу в Латвию

Эпопея латвийского героя Ансиса Атаола Берзиньша 31 января подошла к драматической кульминации. В этот день его должны были депортировать из Чехии в Латвию, где его ждала тюрьма.

Он боролся и судился в Чехии против дикого решения латвийского суда, который обрек его на тюремный срок за камень, брошенный в задние Сейма. Оставались считанные часы до посадки на авиарейс Прага-Рига, но Конституционный суд Чехии приостановил действие судебного решения о его выдаче. 31 января Ансиса не привезли в Латвию. Борьба продолжается ...

Минувшей осенью в Чехии прошло несколько судов по делу Ансиса Берзиньша, осужденного в Латвии на тюремное заключение сроком на 1 год и 8 месяцев за участие в январских беспорядках 2009 года. Латвия требовала выдачи своего гражданина, задержанного чешской полицией весной 2017 года. Суд Либереца и суд в Праге постановили выдать Берзиньша Латвии. Депортация должна была состояться 31 января.

Берзиньш и его адвокаты протестовали против такого решения, подавая апелляции в судебные инстанции Чешской республики.

По словам рижского адвоката Яниса Муцениекса: “Берзиньш не является преступником, но законопослушным человеком, ставшим заложником юридической ситуации – жертвой латвийской судебной системы, лишь по формальным причинам находящийся сейчас в чешском заключении. Берзиньш не является опасным для общества человеком, у которого следовало бы отнимать свободу”.

Чешские адвокаты Ансиса в это воскресенье подали апелляцию в Конституционный суд Чехии и в среду вечером суд постановил остановить выдачу Берзиньша Латвии.

Но его адвокаты и родные в течении всего дня 31 января не знали произойдет депортация или в последние часы она будет отменена. Родители Ансиса и адвокат Муцениекс вечер провели в аэропорту, ожидая рейса из Праги. В полицейском участке Рижского аэропорта полицейские были готовы принять Берзиньша. Но к счастью, депортация в этот день была отменена. Ансис остался в Чехии.

Сейчас, по словам источника focus.lv Конституционный суд Чехии должен будет принять решение: освободить Ансиса или все-таки депортировать его в Латвию.