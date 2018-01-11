Чекистское чтиво

Исследование мешков КГБ вышло дорогим и странным, — пишет латвийская газета «СЕГОДНЯ»

«На бюджет мы не можем пожаловаться», — на днях признал глава комиссии по исследованию деятельности КГБ ЛССР Карлис Кангерис. Еще бы! На изучение «чекистских» материалов выделено из госказны около 700 тысяч евро.

Чем же они занимались?

Но самое забавное в другом: за два года, что работает комиссия, ее представителям так и не удалось добраться до самого интересного — мешков ЧК, то бишь картотеки агентов КГБ Латвийской ССР. Причина банальна: исследователи так и не удосужились оформить документы для получения допуска к гостайне. Без этой ксивы о допуске к секретам определенной категории исследователей просто не пустят в секретные помещения Бюро по защите конституции, где и хранится знаменитая картотека. Лишь в ноябре прошлого года после справедливой критики в адрес этой комиссии исследователей два историка все–таки заполнили анкеты для получения допуска.

Отсюда логичный вопрос: а чего же тогда члены комиссии два года исследовали, если самое «вкусное» — карточка агентов КГБ — было для исследователей недоступно? Оказывается, все это время десятки исследователей просто работали в архивах — изучали личные дела всех руководителей КГБ Латвийской ССР за полвека. Наверное, не стоит и говорить, что практически все руководители КГБ ЛССР уже давно покойники. Из всей плеяды руководящих кадров латвийского комитета госбезопасности в живых остался только генерал–майор в отставке Янис Трубиньш, который был заместителем председателя КГБ вплоть до ликвидации этой организации и распада всего СССР.

Какой от этого толк?

Фактически исследователи за госсчет занимались просто интересным чтивом, которое имеет очень маленькое прикладное значение для сегодняшней жизни в Латвии и может заинтересовать только студентов историко–философского отделения. Например, в последнем публичном сборнике материалов комиссии, обнародованном 30 декабря, долго рассказывается о всех известных среднему и старшему поколению латвийцев судебных процессах 90–х годов, в которых отдельные политики пытались опровергнуть свое сотрудничество с КГБ. Приводятся фрагменты газетных публикаций, свидетельские показания в суде. Это, конечно, поучительно, но не более того.

Равно как и не имеют более никакого значения биографии чекистов Латвии и характеристика на них, выданная центральным комитетом компартии.

Заплатят все

Сборник составил 1052 компьютерные страницы. Если вдруг комиссия решит изучить жизненный путь всех сотрудников КГБ Латвийской ССР — от следователя до дворника — за все 50 лет, то можно будет подготовить доклад и на 5000 компьютерных страниц. Непонятно только, почему всю эту обычную архивную работу историков должны щедро оплачивать все латвийские налогоплательщики?

Ну а как же изюминка на торте — сама картотека КГБ? Не исключено, что доступ к ней исследователи получат тогда, когда картотека уже перестанет быть закрытой и станет фактически публичной. Как известно, сейм в конце минувшего года дал зеленый свет обсуждению законопроекта о передаче мешков КГБ Латвийскому национальному архиву. В этом случае с секретными материалами смогут ознакомиться все желающие.

Впрочем, не исключено, что депутаты все–таки отложат принятие законопроекта. Ведь если тема мешков КГБ, которая муссируется уже все 27 лет, вдруг будет закрыта, то о чем же тогда политики будут говорить?

Абик ЭЛКИН.