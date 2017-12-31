Человечеству подписан приговор

Ситуация на планете ухудшается на глазах, — пишет латвийская газета «СЕГОДНЯ НЕДЕЛЯ»

Более 15 тысяч ученых из 184 стран подписали недавно документ, описывающий главные угрозы человечеству. И эти угрозы только набирают силу. Документ называется «Второе предупреждение человечеству».

На четверть века ближе к катастрофе

Как сообщает «Газета.ru», в 1992 году Союз обеспокоенных ученых — общественная организация, занимающаяся вопросами взаимодействия политики и науки — по инициативе ее сооснователя и члена Совета директоров лауреата Нобелевской премии по физике Генри Уэя Кендалла выпустил «Предупреждение человечеству от ученых мира». Документ, посвященный глобальным проблемам человечества и окружающей среды, начинался словами: «Люди и природа движутся к столкновению друг с другом».

«Предупреждение» предрекало уничтожение жизни на Земле человечеством из-за образования озоновых дыр, загрязнения воды и воздуха, вырубки лесов, истощения почвы и других последствий вмешательства человека в окружающую среду. Тогда его подписали более 1700 ученых со всего мира, в том числе многие нобелевские лауреаты. Они призывали человечество одуматься, пока окружающей среде не нанесен непоправимый ущерб, — снизить выбросы парниковых газов, уменьшить использование ископаемого топлива, перестать вырубать леса.

«Если не принять меры, многие из наших действий поставят будущее, которое мы желаем людям, животным и растениям, под угрозу и настолько изменят планету, что мы не сможем вести на ней привычную жизнь», — писали ученые.

Новый документ был опубликован в журнале BioScience. Он подвел итоги прошедших с момента публикации «Предупреждения» 25 лет, и они оказались неутешительными.

Что нам грозит?

Ученые снова ничего хорошего сказать человечеству не могут. Более того, ситуация только ухудшилась. «Человечество не смогло добиться достаточного прогресса в решении экологических проблем, и многие из них стали только серьезнее», — написано в «Предупреждении».

Всего авторы документа рассмотрели девять проблемных аспектов. Главная проблема, по их мнению, — глобальное изменение климата. С 1992 года средняя температура выросла более чем на полградуса Цельсия, а ежегодные выбросы углекислого газа возросли на 62%.

Вот остальные наши беды, которые констатируют ученые и которые способны привести к гибели человечества:

— Уменьшилась площадь лесов, с 4,1 млрд гектаров до менее 4 млрд гектаров.

— Сократилось количество промысловой рыбы в морях, с 120 до 110 млн тонн в год.

— В океанах возрос объем мертвых зон — областей с пониженным содержанием кислорода, с 400 до более 600.

— Число людей на планете за указанное время выросло на два миллиарда — с 5 до 7 млрд человек. Выросло также число жвачных домашних животных — с 3 до 4 млрд голов.

— Запасы пресной воды в мире уменьшились с 8 тыс. кубометров на человека до 6 тыс. кубометров.

— При этом популяции многих видов млекопитающих, рептилий, рыб уменьшились на 30%. Человечество стало причиной шестого за последние полмиллиарда лет массового вымирания животных и «катастрофической потери биоразнообразия», добавляют авторы документа. «Скоро будет слишком поздно, чтобы уклониться от нашей траектории падения», — отмечают ученые.

Единственным положительным моментом, отмеченным в «Предупреждении», стало уменьшение дыры в озоновом слое. Это произошло благодаря постепенному отказу от использования в промышленности хлорфторуглеродов. «Уменьшение дыры в озоновом слое показывает, что мы можем добиться значимых результатов, если будем действовать решительно», — замечают авторы предупреждения.

Как спастись?

Что же надо сделать, чтобы предотвратить апокалипсис?

Ученые предлагают ряд путей решения проблемы. Некоторые из них могут показаться странными и чрезмерными, но кто станет спорить с наукой? Тем более если речь идет не более и не менее чем о выживании рода людского.

В частности, необходимо усиленное создание природных заповедников — как морских, так и сухопутных, и даже воздушных.

Власти должны также заняться сохранением природных экосистем, запрещая передел естественной среды обитания биологических видов — лесов, лугов, полей и т. д.

Также требуется:

— сокращение количества пищевых отходов путем создания инфраструктуры и образования населения.

— внедрение более экологичных технологий.

– изменение моделей потребления с помощью экономических стимулов.

— переход к вегетарианской пище.

— снижение рождаемости. Да-да, латвийские проблемы нехватки народонаселения остальной мир не тревожат, так как большинство стран планеты беспокоит перенаселение.

— стимулирование «зеленой» и возобновляемой энергетики, постепенный отказ от ископаемого топлива.

— учитывать в разработке налоговой политики влияние, которое потребление оказывает на окружающую среду.

До ученых уже дошло

В эпилоге документа, его авторы указывают, что были удивлены таким большим количеством подписей — более 15 тысяч. «Мы не ожидали такой ошеломляющей реакции, — сообщает Томас Ньюсам, один из создателей «Предупреждения». — Люди просто стали делиться документом друг с другом, он попал в несколько рассылок, и интерес к нему сильно подскочил».

Авторы документа создали «Альянс мировых ученых», призванный обеспечивать научно-доказательную базу для аспектов, влияющих на состояние планеты и благополучие человечества.

«Ученые анализируют данные и выясняют возможные последствия в долгосрочной перспективе, — поясняют они. — Те, кто подписал «Предупреждение», не поднимают ложную тревогу. Они признают очевидные свидетельства того, что мы движемся по неустойчивому пути. Мы надеемся, что наш документ вызовет обсуждение проблем окружающей среды и климата среди широкой общественности», — заключают исследователи.

Латвия не останется в стороне

При беглом взгляде на черный список грехов человечества и возможные последствия потребительского обжорства населения планеты может показаться, что Латвии эти перемены особо и не касаются. Например, площадь лесов у нас не снижается, а только растет, перенаселение в ближайшие десятилетия явно не угрожает, а потепление пойдет только на пользу — при нашем-то нездоровом климате. Увы, ученые с таким мнением не согласны.

В начале этого года эксперты Министерства окружающей среды ЛР подготовили специальное сообщение для правительства. В документе, который называется «Адаптация к изменениям климата», описывается возможный сценарий развития ситуации, если глобальное потепление будет продолжаться такими же темпами. Латвию ждут «драматические изменения».

Море будет наступать, зимы будут короче, осадков больше...

Основная угроза — это поднятие уровня Балтийского моря. По подсчетам ученых, за последние 70 лет ветер и море отобрали у Латвии площадь в 1 тыс. га. На этом, ясное дело, силы стихии не остановятся.

Предварительные расчеты также говорят, что на побережье сила ветра увеличится на 18%. Естественно, возрастет сила бурь и их частота. В связи с этим уровень Балтийского моря значительно превысит отметку поднятия уровня других морей. Возрастает опасность наводнений на Даугаве, Лиелупе, Гауе, озере Лубанас. Особую угрозу перемены климата несут каскаду ГЭС на Даугаве.

Ученые прогнозируют также постоянный рост числа осадков, короткие и теплые зимы, а также засушливое лето, что вызовет угрозу лесных пожаров.

Эксперты Министерства среды предлагают властям страны план общих действий. Во-первых, рекомендуется озаботиться сохранением дюнной зоны и лесопосадок на ней. Начать всерьез заботиться о состоянии лесов Латвии. Предлагается детально изучить обоснованность использования биогорючего, а также при планировке и развитии населенных пунктов не строить дома в зонах, где присутствует потенциальный риск наводнений.

ЦИТАТА

«При беглом взгляде на черный список грехов человечества и возможные последствия потребительского обжорства населения планеты может по казаться, что Латвии эти перемены особо и не касаются. Увы, ученые с таким мнением не согласны».

Григорий АНТОНОВ.