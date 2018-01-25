«Человек-невидимка» остался без сценариста

Главная роль в картине закреплена за Джонни Деппом. Предполагалось, что основой для нового фильма послужит первая экранизация романа Герберта Уэллса, увидевшая свет в 1933 году, а в центре внимания окажется история учёного, который изобрёл способ становиться невидимым, но в процессе сошёл с ума.
Что же касается состояния франшизы в целом, то ещё в ноябре прошлого года киновселенную покинули её «архитекторы» ‒ продюсеры / сценаристы Алекс Курцман и Крис Морган. Чуть ранее Universal отменили дату релиза и приостановили создание «Невесты Франкештейна», отправив сценарий на доработку.
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