«Человек-невидимка» остался без сценариста

Ещё один проект из «Тёмной Вселенной» Universal столкнулся с проблемами: сценарист Эд Соломон («Люди в чёрном») отказался от дальнейшей работы над «Человеком-невидимкой», сославшись на творческие разногласия со студией.

Главная роль в картине закреплена за Джонни Деппом. Предполагалось, что основой для нового фильма послужит первая экранизация романа Герберта Уэллса, увидевшая свет в 1933 году, а в центре внимания окажется история учёного, который изобрёл способ становиться невидимым, но в процессе сошёл с ума.

Что же касается состояния франшизы в целом, то ещё в ноябре прошлого года киновселенную покинули её «архитекторы» ‒ продюсеры / сценаристы Алекс Курцман и Крис Морган. Чуть ранее Universal отменили дату релиза и приостановили создание «Невесты Франкештейна», отправив сценарий на доработку.