Человек-паук появится в «Веноме»?

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Анатолий Тарасов
13:59 18.01.2018
Кино / Новости кино

Хотя связь «Венома» с киновселенной Marvel по-прежнему находится под вопросом, в фильме может появиться Питер Паркер ‒ как сообщил журналист Collider Джон Шнепп, на съёмках кинокомикса Sony был замечен Том Холлэнд.

«Том Холлэнд находился на площадке в течение двух дней и снялся в нескольких сценах в роли Питера Паркера. Да, я не утверждаю, что там появится сам Человек-паук, но Том Холлэнд в образе Питера Паркера должен быть», ‒ поделился Шнепп. В июне прошлого года на камео Паркера / Холлэнда также намекала продюсер «Венома» Эми Паскаль.

 

Сценарий ленты вдохновлён мини-серией комиксов «Смертоносный защитник» и сюжетной аркой «Планета симбиотов». Веном и Человек-паук заключили договор, обязавшись оставить друг друга в покое. Эдди Брок (Том Харди) также пообещал отказаться от преступной деятельности и вскоре переехал из Нью-Йорка в Сан-Франциско, где вступил в борьбу с Землекопами ‒ представителями инопланетной расы, подчиняющимися Человеку-кроту. Затем на Брока начал охоту беспринципный фонд «Жизнь», который стремился использовать силу Венома в своих целях, создав пять новых отпрысков симбиота, известных как Крик, Фэйдж, Бунт, Лэшер и Агония.

 

Режиссёрское кресло занимает Рубен Фляйшер («Добро пожаловать в Zомбилэнд», «Охотники на гангстеров»), в каст также входят Вуди Харрельсон, Риз Ахмед, Мишель Уильямс, Рид Скотт, Дженни Слэйт и Скотт Хэйз. Фильм в жанре «научно-фантастический экшн-хоррор» получит рейтинг R и будет выполнен в духе картин Джона Карпентера и Дэвида Кроненберга. Последнюю версию сценария написала Келли Марсель («50 оттенков серого»), ранее над скриптом «Венома» работали Джефф Пинкер, Скотт Розенберг и Данте Харпер.

 

На экраны кинотеатров «Веном» попадёт 4 октября.

Vesti.lv / Фото
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