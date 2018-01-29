Радиостанция NPR пообщалась с «человеком Путина в Крыму» — Сергеем Аксёновым. Он в феврале 2014 года, когда «тяжеловооружённые российские войска» начали занимать полуостров, «вышел из тени», чтобы возглавить движение за отделение Крыма от Украины и за его дальнейшее присоединение к России.
Тогда «молниеносный» захват полуострова стал «переломным моментом», который привёл в дальнейшем к ухудшению отношений между Москвой и Западом.
«Крым никогда не вернётся в состав Украины, и бессмысленно выдвигать какие-либо условия для достижения этой цели», — приводит издание слова Аксёнова.
Он также подчеркнул, что полуостров превратился в «неприступную крепость», которой в военном плане ничего не угрожает. Говоря о введённых после «аннексии» Крыма санкциях США и ЕС, Аксёнов отметил, что ограничительные меры слабо отразились на местной экономике.
Как пишет NPR, обычные крымчане жалуются на то, что после присоединения к России цены выросли вдвое, а доходы сократились, поскольку стало меньше отдыхающих, особенно с Украины. Кроме того, поставки товаров с украинской территории прекратились — и в итоге регион с населением 2,3 млн оказался почти в полной зависимости от паромных грузоперевозок из России.
«Спросите любого крымчанина, самое крупное изменение — это строительство Крымского моста», — отметил Аксёнов.
Этот мост откроется для движения автомобильного транспорта в этом году, а для железнодорожных перевозок его начнут использовать в 2019-м, говорится в статье. Кроме того, в этом году, как отмечает NPR, на полуострове планируется открыть две электростанции и одну автомагистраль.
По словам Сергея Аксёнова, инвестиции в инфраструктуру Крыма к 2020 году составят в целом 1 трлн рублей, или около $18 млрд.
«Ни один украинский президент не уделил столько внимания Крыму, сколько теперь уделяет Владимир Путин», — сообщил Аксёнов.
Глава Крыма также категорически отверг обвинения правозащитных организаций в том, что крымскотатарская община полуострова подвергается преследованиям.
«У нас нет политических заключённых — ни одного, — заявил Аксёнов. — Крым навсегда вернулся в состав России. Любой, кто выступает за сопротивление, выступает за кровопролитие. Разумеется, мы не можем согласиться на это и будем реагировать».
заееебали вы лабааатые бляяяди ересть уже нести!каждую неделю одна и таже хууууйня!крым путин!золууупу вам на выротник а не крым!« ответить
А где все эти Latviešu patrioti, вани и прочие шерстью набитые со своими ежедневными высерами в восточном направлении?« ответить
Да и ночка выдалась бессонная -всю ночь воевали с российскими казнокрадами.))))« ответить
Основная масса кручинящихся теперь крымчан конечно же не задумывалась о том, что Россия избавит их от украинской вольницы, когда можно было не платить налоги, сдавая квартиры, халупы, и сараи приезжим, теперь же "пожинают", хохлы не едут, патриотичный по началу россиянин понюхал, попробовал, и брезгливо отвернулся от Крыма, Хоть и красотища, природа, но это не отдых, да еще и цены московские, при сервисе ниже плинтуса...« ответить
Народу Латвии наверное интересно наблюдать как живут и что делают в России.Поэтому в Латвии 70 процентов жителей зомбированные прозападной политикой.Лучше бы занимались собственным развитием.А то после развала совка прибалтика опустилась до уровня аборигенов.« ответить
То-то вас отсюда и палкой не выгнать, и ведь выдумаете сто и одну причину, почему не хотите в Мордор, и предпочитаете Турцию тому Крыму, краденому у Украины, а причина проста, в Европе жить лучше, чище, приятнее, без хамства, беспредела ментовского, и прочих прелестей "русского мира!"..« ответить
А зачем нам отсюда уезжать?Если русские уедут из Европы..то европа станет свинарником и гетто.Только русские создают тут цивилизацию.А всякие обиженные второсортные особи типа вани и тебя только позорят европу))так что сиди и не каркай))« ответить
Как у унтерменьша путина могут быть люди??только унтерменьши..россия страа унтерменьш...« ответить
Аксенов типичный нелюдь совка..и пи д ор по своей сути..правый сектор знает что с такими делать..« ответить
Крым и Россия неразделимы! А кто хочет разделить, пусть попробуют. На что сегодня способен коллективный Запад и его малопородистые шавки - это шипеть от злобы, клацать зубами и брызгаться слюной. Всякие отбросы упрекают русских Латвии в том , что они не уезжают из расчудесной Латвии в "Мордор", т.е. в жуткую Россию. На самом деле Россия сегодня зачастую чище и цивилизованные, чем Запад. Знаю не понаслышке - жил и там и там. В Латвии у русских недвижимость, родня, друзья, могилы предков. Как это все бросить? А Россия хоть и историческая родина, но там никого и надо начинать с нуля. Вот и вся причина. Не все решаются на это.« ответить