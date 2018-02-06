Юбилейное слово об Учителе

4 февраля исполнилось 80 лет одному из самых ярких преподавателей русского языка и литературы Латвии Калининой Людмиле Матвеевне. Много лет она возглавляла методическую комиссию учителей русского языка и литературы Курземского района Риги и обучала своих молодых коллег. Сегодня теплыми воспоминаниями о ней и своими пожеланиями делятся выпускники рижской средней школы № 96 школы (выпуск 2011 года), коллеги и близкие люди.

Благодарность учеников

Анастасия Ефремова: «В школе была книжным ребенком и вообще не очень понимала, как общаться с людьми. Когда по русскому языку задали сочинение «Мой лучший друг», с вызовом сказала, что у меня друзей нет, и сочинение писать не могу. Людмила Матвеевна ответила: «Есть. Твои друзья — это книги». Обиделась. Сейчас, когда у меня есть друзья — такие же дети книг, — понимаю, что она права. Уроки русского и литературы так запали мне в душу, что пошла на филфак и сама стала писать. Без творчества и без русского языка жизни не представляю. Так что всем, что у меня есть, обязана урокам в кабинете литературы».

Евгения Крупенкина: «Помню первые уроки в классе на последнем этаже нашей школы. Помню, в воздухе всегда витал запах деревянных парт. Почему–то помню, что Людмила Матвеевна любила запах старых книг. Помню, как на первых ее уроках предвзято подумала о том, что с литературой и русским языком мы не подружимся, но именно на уроках этого учителя удалось запомнить правильное правописание не только «–тся» и «–ться», которое выручает мою грамматику и по сей день. Но самое главное, что действительно осталось в моей памяти надолго — прекрасное чувство юмора Людмилы Матвеевны. Мне действительно повезло, ведь у меня был такой замечательный и чуткий учитель…»

Гелена Селина: «Людмила Матвеевна в моей памяти всегда остается учителем с большой буквы, которая не только учила русскому языку и литературе, а привила любовь к культуре, традициях. Помню ее рассказы о Великой Отечественной войне, когда ни у одного ученика в классе не было и мысли шуметь, настолько ее уважали и любили. До сих храню «таблицы» — книженцию правил по грамматике, которую рука не поднимется выкинуть… Она тот учитель, для которого каждый ученик был маленькой личностью, даже если получал двойки».

Лана Комлева: «Людмила Матвеевна — прекрасный учитель не только русского языка и литературы, но и жизни. Как часто призывала нас к совести, стыдила за проступки… Чего стоит ее знаменитое «в классе останется только один: либо ты (провинившийся), либо я», и каждый из нас переживал и бранил виновника. Учиться было нелегко, и каждая полученная шестерка была праздником и высоко ценилась. Людмила Матвеевна, спасибо вам за школу жизни! Ваша стрекоза, которая все пела, да редко плясала».

Артур Питеранс: «Дорогая Людмила Матвеевна! От всей души поздравляю Вас с днем рождения! Хочу пожелать Вам крепкого здоровья, семейного блага и счастья, заботы и тепла близких. Спасибо за мудрость, опыт и истории, которыми вы делились с нами на уроках. Вы внесли неоценимый вклад в мое мировосприятие и отношение к людям…»

Денис Зеленков: «Ей точно 80?! Хотел бы дожить до такого возраста и не забыть разницу между предлогом и наречием. Каждый раз, когда сажусь за статью или перевод, вспоминаю премудрости из «Повести временных лет» (мы вели такую). А за привитую любовь к русской классике — отдельное спасибо. Все внеклассное читалось «на ура», защищалось, без ложной скромности, тоже на «ура». До сих пор зачитываюсь Чеховым, Буниным, Набоковым. И Донцовой тоже нашел применение: топлю камины в Лондоне, а в Риге использую как подставку для чая. И не стыдно ни капельки!»

Дочь — о маме

Дочь Людмилы Матвеевны, Елена Левчук, филолог, преподает русский язык в учебном центре Швеции: «Для меня мама — Учитель с большой буквы. Ведь умение передать знания, заинтересовать, вдохновить — это даже не профессия. Это состояние души. Горжусь тем, что «педагогическую» искорку во мне зажгла мамочка. А знания, переданные ученикам, остаются с ними на всю жизнь. Сегодня бывшие ученики мамы — частые гости в нашем доме. И уже их дети приходят к маме с просьбой подсказать, посоветовать, помочь раскрыть для себя по–новому красоту русского языка и глубину русской литературы. Не это ли самая дорогая оценка маминого труда!

А увлечения у нее интересные и разнообразные. Вряд ли сидящие на берегу озера рыбаки могут предположить, что женщина с удочкой рядом — заслуженный учитель, орденоносец, на открытые уроки которого приезжали смотреть преподаватели с разных концов Латвии. Рыбная ловля всегда была и остается большим увлечением, способом получить от общения с природой заряд энергии и положительные эмоции. И неважно даже, что не клюет! Тогда можно у воды что–нибудь новенькое почитать.

Не только вода и мерный шум волн помогают настроиться на позитивный лад. Осенью, например, семья с нетерпением ждет выходных, чтобы отправиться в лес за грибами. О “тихой охоте” мама знает все. Радуется наполненным корзинкам, но никогда не переживает, если грибов не было. Для нее лес, как и озерная гладь, это источник и отдыха, и вдохновения».

Пример для коллег

Елена Евгеньевна Мальцева, учитель рижской школы «Анниньмуйжа»: «С Людмилой Матвеевной знакома много лет. Возглавляя методическую комиссию учителей русского языка и литературы Курземского района Риги, она была строгим и справедливым руководителем, все у нее было под контролем. Учителя нашего района никогда не скучали, трудились в поте лица, творили. С благодарностью вспоминаю семинары, которые организовывала Людмила Матвеевна каждый год в разных школах района. Ездили много раз в Даугавпилс на открытые уроки и семинары, коллеги приезжали к нам. Делились опытом, учились друг у друга, помогали и общались. Как не хватает такого общения сейчас! Встречаясь с коллегами, всегда с благодарностью вспоминаем нашего Учителя. Спасибо, Людмила Матвеевна, за профессионализм, поддержку и добрые слова. Пусть юбилейных дат будет еще много!»

Нина Алексеевна Пирогова, коллега, учитель русского языка Даугавгривской и бывшей 67–й школы: «С радостью вспоминаем то время, когда методической комиссией руководила Людмила Матвеевна Калинина. Нам повезло, потому что нами занимался энтузиаст своего дела. У нас была интересная жизнь: семинары, открытые уроки, курсы повышения квалификации. А экскурсии по памятным местам, связанным с русскими писателями, которые каждый год организовывала Людмила Матвеевна, не забудутся никогда. Благодаря этому уроки становились живее и интереснее. Все помним и ценим».

Екатерина Колесова, учитель 53–й средней школы: «С Людмилой Матвеевной Калининой познакомилась во время школьной аккредитации. Это был первый год моей работы в школе, почти 20 лет назад. Помню, давала открытый урок по русской литературе в 5–м классе на тему «Хождение за три моря» Афанасия Никитина. Рассказывала об Индии: чего только не принесла на урок, даже цветок лотоса был сделан из бумаги! Под каждым лепестком ученики находили интересные сведения о путешествии в далекую и прекрасную страну. Урок был красочным, но чувствовалось его однотипность. Молодого специалиста слишком переполняли эмоции. Глаза у меня горели, восторга было много. Людмила Матвеевна очень внимательно просмотрела мой урок. Сейчас понимаю, насколько мудро и просто, с помощью нескольких вопросов она подвела меня к самоанализу урока. Это был разговор на равных. И сама озвучила то, что именно было необходимо доработать. Людмила Матвеевна просто сказала тогда: «Вот, вы все сами прекрасно видите и понимаете». Она дала мне возможность самостоятельно все сформулировать. Не перечеркнув достоинств урока, она очень быстро и конструктивно подвела меня к главному. Я понимала, над чем нужно еще основательно работать, но при этом чувствовала себя вдохновленной».

Ирина Козлова, президент Латвийской ассоциации преподавателей русского языка и литературы (ЛАПРЯЛ): «На первый взгляд, что можно сказать об учителе?

Книги, тетради, уроки. Людмила Матвеевна — очень разносторонний человек. Если вышивать крестиком, то десятки картин, если принимать гостей, то на столе все должно быть с собственного дачного участка — соленья, маринады, варенье. Ей нравится фигурное катание: и хотя сама она не стоит на коньках, зато внучка Лиза воплощает ее мечту, делая большие успехи в этом виде спорта.

С Людмилой Матвеевной познакомилась 35 лет назад. А ведь тогда ей было столько же лет, сколько мне сейчас. Она сразу же стала непревзойденным примером для подражания. Слушала ее и заслушивалась. Завидовала тому, сколько она знает. Замечательный собеседник, она обо всем рассказывала живо, энергично, с великолепным чувством юмора. Годы прошли, а она не изменилась. Строгая и доброжелательная, внимательная и ненавязчивая, трудолюбивая и мечтательная… Ее близким и всем нам, кто тесно соприкоснулся с ней, повезло узнать удивительно теплого и любящего человека. Она любит дом, семью, мужа Рудольфа Петровича, дочку Лену, внучек Аню и Лизу. Любит свою работу, коллег, друзей. Неравнодушный человек с большим сердцем. У нее много учеников и последователей. С юбилеем вас, дорогая Людмила Матвеевна!»

Элина ЧУЯНОВА.