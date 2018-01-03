«Человек выше своих творений…»

График вселенского масштаба, мышления и таланта, живой классик Гунар Кроллис отмечает свое 85–летие ударной работой. Вернее, он и не прекращал работать ни на день. Поразительное творческое долголетие!

Перекличка эпох

Знаю художника уже много лет, но нам не удалось поговорить с ним на открытии юбилейной выставки «Контрастное вещество» на 4–м этаже главного здания Латвийского национального художественного музея — уж очень много пришло почитателей. И после созванивались не раз, но мастер работал над новой серией… Когда же разговор наконец случился, Гунар заметил, стесняясь, что в последнее время вообще говорит, учит, дает советы и наставления редко, предпочитая беседу прямому делу своей жизни.

Но как о многом хотелось спросить мудрого мастера, у которого до сего дня точна рука и остер ум! Вместе с ним и его работами на выставке, являющими малую толику из всего созданного, попутешествовать по Древнему Риму и Древней Греции, остановившись у гравюр «Икар» и «Рулетка», побывать в «Забытых временах» из триптиха «Сад», на Востоке и в «Отражениях Японии», в Бухаре и Самарканде, читать его «Венский дневник», любоваться иллюстрациями к поэтическому сборнику «Мы», циклами «Моя Рига», «Новый город», «Шоферы Плявиньской ГЭС» (последние три созданы более 50 лет назад).

Экспонаты выставки — это хранящиеся в запасниках Латвийского национального художественного музея работы (всего их 277!) и произведения из домашнего собрания мастера, являющие собой его собственность.

Надолго застываешь у известной работы Кроллиса «Мосты» — мужчина и женщина протянули друг другу руки где–то в небе — над мостами, машинами, пароходами, дымящими трубами заводов и церковными шпилями Старого города. Чем–то эпическим веет от их развернутых друг к другу фигур, мастер хочет нам сказать о чем–то гораздо большем, нежели только о чувстве между ними…

Каждая работа многослойна, многозначна, предстающие на них наши современники на самом деле обобщающие образы вне времени и страны — Человека, как он есть. И даже работающие на строительстве Плявиньской ГЭС олицетворяют созидание, а не представляют конкретную стройку. Перекличка эпох, времен, событий, труд как поэзия…

Человек–творец

У Гунара Кроллиса форма художественной выразительности отточена до совершенства, она помогает ему раскрывать суть глубинных морально–этических тем.

Уже на первой выставке Кроллиса в 1956 году зрители и критики сразу отметили, что в созданных им линогравюрах и офортах выражены размышления автора о смысле человеческого бытия, рабочих буднях и космосе, о контактах мировых культур и вопросах взаимодействия между людьми, явлениями и процессами.

Я спросила у мастера, как ему удается в, казалось бы, житейских сюжетах выходить на вселенские обобщения, везде проводить свою морально–нравственную, светлую линию, говорить о нашей цивилизации, о высшем назначении человека как любимого творения Бога и венца творенья…

— В этом мире я живу — без этого воздуха не могу жить. Это мое дыхание, мое искусство. Очень просто! Мне очень близка идея человека–созидателя, творца, рождающего и культуру, и все другие цивилизационные явления в мире. Все, что вокруг меня, что я вижу и чувствую, пропускаю через себя. В работе «Мосты» хотел показать, ЧТО соединяет людей — в результате такого соединения и рождается все в окружающем мире. А то, что они парят над Даугавой, означает, что люди выше того, что они создают. И рыбаки, и строители… В цикле «Новая Югла» показываю, что рождается новое поколение, строятся новые города — это жизнь Риги. Наш город живой, он дышит, радуется, здесь рождаются новые таланты и даже гении.

Когда начиналось строительство Плявиньской ГЭС, я специально поехал посмотреть. Видел на территории поток грузовиков, которые возили песок. Это была картинка того времени: кругом природа, а в центре человек и его деятельность.

Тогда это был мой мир, который показывал… А сегодня меня увлекают фантазия, исторические явления, география — что называется «гений места», и, конечно, всегда чарует природа.

Львы и башни

— А почему одна работа, где изображена задняя стена Домского собора, называется «Боль Старого города»?

— Потому что в русле неостановимо идущего прогресса главная задача — создавать для человека максимальный комфорт. А об историческом наследии забывают. О старых, классических ценностях. И я очень переживаю, если о прекрасных вещах — соборах и другие зданиях старинной архитектуры, средневековых уголках — люди забывают, не обращают на них внимания. И все это постепенно приходит в упадок и гибнет. Это и мой крик, и крик Старого города — помогите сохранить!.. Это новая работа, а мой цикл «Старый город» создан еще в 1960–е.

— А что вам навеяло «Забытые времена»?

— Мне нравились планы старых садов, всматривался в них с наслаждением. Просто хотелось показать, что не только здания возводит человек, но и сад тоже «строится».

— Вы в прежние годы бывали по линии Союза художников СССР в Японии, Сирии, Иордании, Вене. Оттуда, вероятно, и «Венский дневник» начала 80–х?

— Да, это портрет Вены, его уголков и архитектурных планов, разные портреты одного и того же города. «Отражение Японии» — то, что я перечувствовал и пережил в этой далекой стране. Самое большое впечатление от Японии — посещение Хиросимы.

— А что означают падающая Пизанская башня и прыгающий с нее лев?

— Символически изображаю так революцию, переворот, потому что все рушится… Лев — это злость, власть, символ насилия.

— Ваши работы на историческую и страноведческую темы всегда поражают глубоким проникновением в предмет. Специально изучаете историю?

— Конечно, для каждой работы нужно было много читать, изучать, до того как поеду в страну. Не прекращаю изучать мировое культурное наследие.

— Заметила у вас работы в новой технике — «лак на бумаге» — это что?

— Это всего лишь рисунок.

Редкие строчки

— Кто вас приохотил к эстампу, офорту, линогравюре? Ведь в Художественной школе им. Розенталя таких отделений не было.

— Да, там учился только живописи, это уже в Академии художеств специализировался по другой технике. Но я и сейчас работаю в акварели, живописи и акриле тоже.

— А стихи как и почему начали писать, с чего началось ваше сотворчество с Раймондом Паулсом?

— Начал писать, когда был в Японии в 80–х — появилась такая потребность. Об истории в основном. Хотел поделиться. Короткие такие стихи. Сейчас пишу только тогда, когда почувствую необходимость высказаться.

Однажды предложил Паулсу свои стихи, а он написал на них музыку. Получился сборник песен «Черный крик» (1986). Разработал визуальное оформление этого цикла на юбилейном концерте, посвященном 75–летию маэстро (2011).

— Вы много лет руководили кафедрой графики Латвийской академии художеств…

— Да, но уже с 2000–го не преподаю.

— А что говорили прежде студентам? Они понимали ваши глубинные мотивы? Есть ли у вас ученики, о которых могли бы сказать — моего духа, мышления?

— Я нацеливал студентов проявлять свою индивидуальность и никогда не навязывал своего художественного видения.

— Что можете сказать людям о них самих, что посоветуете — как жить между собой?

— Быть честным и изучать свое дело досконально.

— Вы немногословны…

— В юности и зрелости уже так много сказал, что сейчас хочется помолчать и поработать. Не люблю говорить…

— А как приходят к вам все ваши образы?

— Просто прислушиаюсь к себе и «открываю ворота»…

Супруга Гунара — известная керамистка Изабелла Кролле. Пара делит одну мастерскую на двоих. Как уживаются две творческие индивидуальности, не соперничают ли?

— Нет, решаем все вопросы по–человечески. Мы привыкли за всю жизнь работать бок о бок в одной мастерской.

Досье

Гунар Кроллис — профессор–эмерит, вице–президент Гильдии офорта, руководитель офортной мастерской кафедры графики Латвийской Академии художеств (1974–2006). Окончил Рижскую художественную среднюю школу Яниса Розенталя (1948–1953), отделение графики Латвийской академии художеств (1954–1960). Начиная с 1956 года организовал свыше 40 персональных выставок в Латвии и за рубежом, принимал участие более чем в 450 выставках. Работал художником в журнале «Звайгзне». В книжной графике работает с 1958 года — является создателем дизайна и автором иллюстраций для более чем 200 книг. Проектировал дизайн и рисунки однолатовых монет «Ганзейские города Латвии», за что в 2011–м был удостоен Приза нумизматов. Автор книги «Два цвета времени».

Член Союза художников Латвии (1963), член–корреспондент Академии художеств СССР (1988), иностранный член Российской академии художеств (1992), заслуженный деятель искусств Латвийской ССР (1971), народный художник Латвийской ССР (1979). Лауреат многочисленных профессиональных премий и наград — премии Ленинского комсомола (1967) — за создание серии графических работ о советской молодежи, Госпремии Латвийской ССР в области искусства (1982). Награжден первой премией Маастрихтской биеннале графики в Нидерландах (1994), золотой медалью Союза художников Латвии (1999), орденом Трудового Красного Знамени.

Работы Кроллиса есть не только в латвийскихмузеях и коллекциях банков, но и в Третьяковской галерее, Пушкинском музее, коллекции Российского союза художников в Москве, в многочисленных частных коллекциях по всему миру.

Наталья ЛЕБЕДЕВА.