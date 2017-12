Чем Латвия интересовала иностранные СМИ в уходящем году

В этом году международные СМИ уделили Латвии особое внимание. Особенно журналистов интересовали латвийские достижения в спорте и местная культура. Об этом свидетельствует обобщенная Латвийским институтом информация.

Как пишет Latvijas avīze, согласно данным Латвийского института, в 2017 году Латвия приняла больше всего журналистов из Европы — Германии, Скандинавии, Украины, Польши, Испании, Португалии, Франции, Великобритании и других Балтийских стран, но самым значимым стал визит первой делегации южно-корейских СМИ.

Представители СМИ из Южной Кореи были заинтересованы развитием экономики Латвии, отношениями с Россией, военными действиями международных партнеров и культурой — концертами, выставками, мероприятиями государственного значения.

Также особенное внимание Латвии уделили канадские журналисты. Их интерес объясняется решением Канады вести группу многонациональных боев в Латвии.

Усиленный интерес к Латвии начался после победы латвийской теннисистки Елены Остапенко на турнире Roland Garros, а также из-за достижений баскетболиста Кристапса Порзингиса, который в этом году стал главной звездой легендарной команды New York Knicks.

Интерес к Латвии вызвало также решение британской компании BBC включить Национальную библиотеку в список десяти самых красивых и современных библиотек в мире, первый в мире прыжок человека с дрона и предоставление латвийского гражданства Михаилу Барышникову.

Выросла и популярность Латвии в социальных сетях. На англоязычный аккаунт института Латвии If you like Latvia, Latvia Likes You («Если тебе нравится Латвия, ты нравишься Латвии) подписаны больше 113 тысяч человек, на 6% больше, чем в 2016 году, а посты в этом аккаунте были просмотрены 13 миллионов раз.