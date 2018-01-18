За 16 лет из страны уехали 100 тысяч человек с высшим образованием

Такие цифры привел профессор Латвийского университета Михаил Хазан. Ничего нового он не сказал. Шокирует другое: по информации Министерства экономики, нашему государству уже сейчас не хватает 10 тысяч выпускников вузов. А через несколько лет эта цифра вырастет многократно.

По данным Eurostat, в Латвии доля людей с высшим образованием в 2016 году составила немного меньше половины трудоспособного населения страны — почти 43% (доминируют в данной категории женщины — их более 56%). Эстония и Литва нас обгоняют: 45% и 58% соответственно. Власти ЕС отмечают, что за последние 14 лет среди молодежи (в возрасте 18–24 года) образованных людей становится все меньше.

Говоря о Латвии, М. Хазан, профессор факультета экономики и управления ЛУ, связывает это с оттоком квалифицированных специалистов за рубеж. По его словам, согласно данным, собранным за 16 лет, в трудоспособном возрасте от 16 до 65 лет нашу республику покинул каждый четвертый житель, обладающий высшим образованием. Еще печальнее картина выглядит в возрастной категории от 25 до 34 лет: в данной группе уехал каждый третий специалист, окончивший вуз.

В масштабе страны

Иными словами, в период с 2000 по 2016 год республику покинули около 100 тысяч специалистов, выпущенных нашими вузами. То есть в среднем по 6,25 тыс. человек в год. В то же время данные Центрального статуправления (ЦСУ) по долгосрочной эмиграции (когда человек отсутствует в Латвии больше одного года) показывают, что в 2016 году население Латвии снизилось на 20,5 тыс. человек, за последние 17 лет нас стало меньше почти на 400 тысяч, а по неофициальным данным — аж на 700 тысяч.

В ЦСУ указывают, что Латвию в поисках достойной оплаты труда и благоприятной жизни покидает самая активная часть населения — трудоспособные мужчины (54,5%) в возрасте от 25 до 34 лет (30,2%). Второе место занимает возрастная группа от 35 до 49 лет (25,7%). «Из Латвии уезжают в основном представители тех профессий, в которые государство вкладывает средства: инженеры, ИТ–специалисты, медики», — констатировал М. Хазан. По его словам, более 40% эмигрантов с высшим образованием назвали экономические причины своего отъезда, также они были недовольны отсутствием перспектив и политическими процессами, происходящими в Латвии.

Постоянство причин

«Латвия входит в пятерку стран Евросоюза с самыми низкими средними показателями почасовой оплаты труда, о чем свидетельствуют данные Еврокомиссии. Средний показатель зарплат в час в странах ЕС колебался в прошлом году от 4,4 до 42 евро. Латвия в этом списке третья с конца. У нас средняя почасовая оплата составляет 7,5 евро. Мы опережаем только Болгарию и Румынию. Правда, в прошлом году в Латвии этот показатель вырос на 6,4%. Но это мертвому припарка. О какой достойной оплате труда квалифицированного специалиста тут может идти речь?!» — сказал в разговоре с газетой «СЕГОДНЯ» Сандис Цимда, экономист одного из латвийских банков.

Госсекретарь Министерства экономики Раймонд Алексеенко придерживается той же точки зрения. По его мнению, основная причина отъезда за границу молодых трудоспособных специалистов с дипломом того или иного вуза — низкий уровень оплаты труда. «В Латвии не хватает примерно 10 тысяч специалистов по точным наукам, потому что из–за более высоких зарплат они уезжают работать за границу», — отметил он.

К слову, по оценке министерства, к 2022 году кадровый дефицит может вырасти до 35 тысяч человек.

Кадровые последствия

Если не остановить отток квалифицированного и трудоспособного населения или хотя бы не снизить, то бой за специалистов с высшим образованием угрожает превратиться в кровавую битву, уверены эксперты. Профессор Рижской высшей школы экономики Арнис Саука указывает, что сейчас бизнес и государство не могут найти общие точки соприкосновения, чтобы повлиять на кадровую проблему. Очень важна среда, в которой бизнесу приходится развиваться, в том числе уровень бюрократии и налоговый режим. «Нельзя забывать, что предприятие основывает человек. И его рост зависит от целей, амбиций, кругозора и знаний. Таким образом, экономический рост — это вопрос образования, особенно бизнес–образования. В этой области у Латвии есть потенциал развития», — уверен А. Саука.

Социолог Майга Силиня считает, что у Латвии мало выходов из сложившейся ситуации. «Население не верит правительству. В реальности для улучшения жизни в стране ничего не делается. На бумаге (для отчета властям ЕС) все хорошо, а на деле бедных людей все больше. Поэтому те, кто имеет планы по отъезду из страны, вряд ли поменяют их. Отсюда вывод: если уехавшие не станут возвращаться, то придется ввозить рабочую силу из–за рубежа. Я недавно видела исследование, которое заказывала Латвийская конфедерация работодателей, и в нем говорится, что в Латвии есть компании, где каждый пятый работник — иностранец. В том числе из Литвы, Канады, Аргентины, Испании, Белоруссии и Украины. Сейчас у нас в стране служат в разных предприятиях представители примерно 30 стран. Но большинство приезжает из ближнего зарубежья», — заключила собеседница «СЕГОДНЯ».

Сергей ВЛАДИМИРОВ.