Чем опасен лишний вес

На улицах нашей страны появляется все большее количество людей, внешний вид которых указывает на излишний вес. Виной этому служит ограничение физической активности, употребление в пищу высококалорийных и быстроусвояемых продуктов.

Лишний вес создает проблемы не только с внешним видом, но и с состоянием многих органов. Появляются хронические формы заболеваний системы сердца и сосудов, аппарата двигательной активности, эндокринные нарушения и др.

Человек, поддаваясь разнообразным соблазнам (ароматная и аппетитная, но абсолютно бесполезная пища, употребление большого количества сладкого и мучного, сидячий образ жизни, малоподвижный, пассивный и ленивый образ жизни, переедание как лекарство постоянных стрессов и пр.), осознанно наносит ущерб своему здоровью — и физическому, и психическому.

Симптомы ожирения

Главным признаком наступления ожирения является повышенное концентрирование жировой ткани по всему телу в большем количестве от допустимого значения. Человек начинает отмечать изменения в аппетите, появляются быстрая утомляемость, одышка, повышенная потливость, отталкивающий запах тела.

Следует считать, что человек имеет избыток массы тела при индексе массы тела от 25 до 30 и ожирение, когда значение выше 30. Индекс массы тела (ИМТ) поможет узнать свой идеальный вес. Рассчитать его очень просто: I= m:h2 . Здесь m — масса тела в килограммах, h — рост человека в метрах. Измеряется ИМТ в кг/кв. м.

Например, масса человека = 85 кг, рост = 164 см. Следовательно, индекс массы тела в этом случае равен: ИМТ = 85 : (1,64x1,64) = 31,6.

В настоящее время принята четкая классификация, которая разделяет значения индексов массы тела. Индекс со значениями от 18,6 до 24,9 указывает на нормальную массу тела.

От 25–29,9 диагностируется избыточная масса или ожирение начальной степени.

От 30 до 34,9 лишний вес уже указывает на ожирение второй степени.

От 35 до 39,9 — выраженное ожирение, относящееся также ко второй степени.

При ИМТ более 40 — сильно проявленное или морбидное ожирение третьей степени.

Рекомендации по снижению веса

Главным фактором снижения веса является правильное и сбалансированное питание. Правильное питание строится с учетом пола, возраста, характера трудовой деятельности, климатических условий, национальных и индивидуальных особенностей. Принципами правильного питания являются: соответствие энергоценности пищи, поступающей в организм человека, его энерготратам; поступление в организм определенного количества пищевых веществ в оптимальных соотношениях; правильный режим питания; разнообразие потребляемых пищевых продуктов; умеренность в еде.

Сбалансированное питание предусматривает оптимальное для организма человека соотношение в суточном рационе белков, аминокислот, жиров, жирных кислот, углеводов, витаминов.

Согласно формуле сбалансированного питания, соотношение белков, жиров и углеводов должно составлять 1:1:4. В действующих рекомендациях принято соотношение 1:1,2:4,6. При этом количество белков в составе рациона равняется 11–13% суточной энергоценности, жиров — в среднем 33% (для южных районов — 27–28%, для северных — 38–40%), углеводов — около 55%.

Каждому, кто столкнулся с проблемой лишнего веса, рекомендуется посещение врача. Доктор должен определить, что послужило причиной прибавки в весе. При индексе массы тела выше первой степени назначаются лекарственные средства, при значениях от 27 до 29,9 также проводят терапию, если существует ассоциативные с ожирением заболевания. Рассчитать индекс массы тела можно самостоятельно с помощью онлайн–калькулятора на нашем сайте.

Препараты для снижения веса

Следует отметить, что все лекарственные средства, рекомендованные для лечения избыточной массы тела, отпускаются по рецепту врача. Их механизм действия базируется на блокировании поступления жиров, не происходит общего воздействия на организм, работает только на местном уровне желудка и кишечника.

Таким образом, калорийность пищи сводится к меньшим значениям, жировые отложения убавляются. Кроме того, активное вещество влияет на обмен углеводов, что важно для людей с сахарным диабетом без зависимости от инсулина. Сокращая поступление жиров, такие препараты препятствуют развитию гиперхолестеринемии. То есть повышенному содержанию холестерина в крови. Существенным плюсом терапии является отсутствие побочных эффектов, которые ожидаемы со стороны центральной нервной и сердечно–сусудистой систем. Избавляясь от лишнего веса с поддержкой орлистата, необходимо непременное условие в соблюдении умеренно гипокалорийной диеты.

Вторая рекомендация врача — препараты центрального действия. Они усиливают чувство насыщения, меняют пищевое поведение человека, усиливают расщепление жиров за счет увеличения термогенеза в адипоцитах. Так же, как и препараты первой рекомендации, положительно влияют на углеводный обмен и содействуют понижению концентрации холестерина в крови. Однако в данном случае при терапии с применением медикаментов данной группы возможны серьезные побочные эффекты. Пациентам следует следить за показателями верхнего и нижнего артериального давления и частотой сердечных сокращений. В начале лечения часто отмечаются ощущение сухости во рту или жажды, головная боль, повышенная нервная возбудимость.

БАДы и фитокомплексы для снижения веса

Наряду с рецептурными препаратами на фармацевтическом рынке существует значительный выбор биологически активных добавок и различных наружных средств, помогающих в борьбе с ожирением. Для того чтобы помочь человеку удержать в правильном русле свой дневной рацион, можно включить в диету готовые блюда из соответствующих комплексов.

В условиях соблюдения диеты возникает нехватка витаминов и минералов, поэтому необходим прием специальных комплексов. Вспомогательные средства в битве за красивую фигуру — наружные жиросжигатели, пояса, корсеты, утягивающие шорты. Средства, наносимые на кожу, действуют локально на проблемные места, стимулируют кровообращение, усиливают термогенез, способствуют оттоку тканевой жидкости.

Отлично выглядеть и быть успешным человеком на сегодняшний день означает, что лишнего веса, а тем более ожирения быть не должно. Для этого нужно систематически проводить мониторинг показателей своего веса, приобрести электронные весы, лучше электронные с анализатором жира, воды, костной и мышечной массы. Следует придерживаться правил здорового питания, не переедать, употреблять пищу небольшими, помещающимися в один стакан порциями, выпивать около двух литров чистой самой обычной воды, заниматься физической культурой.

Илзе БАЛЬЧУТЕ, врач–диетолог,

специально для «Здоровья».