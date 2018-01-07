Чем запомнилась неделя?

Как читатели «СЕГОДНЯ НЕДЕЛЯ» отметили Рождество и Новый год

Каринэ Паронянц–Мамирова, художница и преподаватель:

— Порадовали первые «елочки» дочери в студиях и на «развивашках», которые мы посещаем. Все было в новинку и в радость: нам ведь всего один год и 7 месяцев. Невероятно вдохновила на новые творческие и профессиональные свершения отчетная выставка в Рижской центральной библиотеке учеников моей живописной студии. Кстати, эта жизнерадостная экспозиция открыта для посетителей до конца января. Посетили балет «Щелкунчик». С нетерпением ждем красивой снежной зимы. Наша семья любит лесные и морские прогулки. Отмечаем и оба Рождества, и Новый год, и старый Новый год. Еще отметим восточный Новый год. Как говорится, был бы повод. А новогоднюю ночь провели в кругу семьи среди самых близких людей. Тетя супруга — невероятная затейница. Так что конкурсы, волшебные ритуалы и хороводы вокруг елки продолжались до 5 утра.

Юлия Усович, фотограф:

— Новый год отмечали дома, с родными и друзьями. У нас было много гостей. Веселились всю ночь напролет. Даже детки держались до последнего и совсем не хотели спать. Больше всего запомнилось, когда мы, девчонки, переоделись в фей и начали колдовать. Утром готовили настоящий узбекский плов в казане, глядя на дождь за окном. А впереди еще праздники — день рождения и Рождество. Опять соберемся всей семьей!

Яков Нейхаузен, экс–рижанин, продюсер:

— В Америке мы уже почти 50 лет, но мыслями по–прежнему в Риге. Последние годы отмечаем Новый год в одном и том же месте в Майями. Всего в ресторане было человек двести, в том числе собрались и рижане. Все было прекрасно: еда, бар, а главное — наша фирменная музыка: не сегодняшняя, а того золотого времени, когда пели Синатра и Элвис. Как всегда, супруга Аэлита Фитингоф исполнила несколько песен в сопровождении оркестра. А 1 января мы собрались своей семьей. Дочь с мужем прилетели из Нью–Йорка. Плюс пара близких друзей. Верим, что наступивший год будет лучше ушедшего!

Надежда Лосева, юрист:

— Когда Дед Мороз и Снегурочка приехали с мешком подарков, дом сразу наполнился новогодним настроением. По традиции с нами были бабушки, дедушки и другие близкие. Праздновать начали в 10 вечера с друзьями в лесу у наряженной елки, телевизора и накрытого стола. В 11 часов подняли бокалы в первый раз. Потом поехали домой и встретили Новый год по местному времени. С шампанским и фейерверками. Энергии у детей хватило аж до пяти утра. Первого числа снова принимали гостей, благо ничего готовить не пришлось. А впереди — Рождество Христово. Посетим всенощную в Троицком храме. Будет и рождественский обед в кругу семьи. Отметим и старый Новый год. Елочка у нас стоит обычно до конца Святок. Отправим ее на покой только после Крещения. В этом году обязательно примем участие в праздничном купании на Лиелупе!

Григорий Зильбер, экс–латвиец, израильский композитор:

— После признания Дональдом Трампом Иерусалима в качестве столицы Израиля у нас начался (и продолжается до сих пор) «балаган–лимитед»: костры из покрышек, переворачивание мусорных ящиков, метание камней и прочее. Мы отмечаем Новый год в сентябре. У нас наступил уже 5778 год. Но 31 декабря посидели за столом всей семьей, послушали выступление президента России Владимира Путина, приняли поздравления, посмотрели концертную программу из Москвы и пошли отдыхать.

Дмитрий МАРТ.