Чем запомнилась неделя?

Читатели газеты «СЕГОДНЯ НЕДЕЛЯ» делятся впечатлениями о прошедшей неделе

Оксана Рейне, работница склада:

— Нахожусь на заработках в Чехии. Встаю в 5 утра. Изучаю чешский язык. Взяла специальный аудиокурс. До этого учила немецкий, трудилась в Германии. В Чехии я работник склада. Это по–старому. А по–новому типа логистикой занимаюсь. На фирме работает много болгар, так что уже начала говорить по–болгарски.

Валентина Томашевская, автор книг:

— Старый Новый год встречала с участниками хора «Надежда». Подвели итоги предыдущего года. Обсудили планы. Хотим сшить новые красивые сценические костюмы. А Рождество и Новый год чудесно провела с родными в Англии. Дружно отметили 70–летие моего мужа и любимого внучкой деда. Сейчас пишу исторические очерки. О политике не высказываюсь.

Елена Корджева, специалист по недвижимости:

— Хочу поделиться огромной радостью: после долгих проверок, конкурсов, согласований и прочих необходимых формальностей наконец–то подписала договор с Латвийским университетом. Теперь в нем будет преподаваться мой авторский курс «Сделки с недвижимостью». Большой повод для гордости. Искренне надеюсь, что хорошо обученные агенты недвижимости оздоровят рынок, вытеснив «черных», «серых» и прочих цветных маклеров.

Катерина Лочмеле, менеджер фонда «Балтийские музыкальные сезоны»:

— Недавно услышала по радио о том, что единственный приют для птиц в Латвии, который находится в Юрмале, хотят закрыть и что местная дума не дает отсрочку по дате выселения. Мол, соседям птицы сильно мешают. А новый приют будет достроен только 30 июня. Так что 200 птицам некуда деваться. Активно слежу за судьбой приюта. Поделилась петицией, написала заявление в думу. Подло относиться так к тем, кто не может себя защитить. А еще приняла решение, что каждый месяц буду перечислять определенную сумму организации по защите животных.

Максим Павлов, член Ассоциации артистов цирка Латвии:

— Старый Новый год отметил с волонтерами проекта «Мандариния». Провели заключительную елочку для ребят из детских домов. А потом была вечеринка в стиле 20–х годов. Совершил прогулку с сыном, результатом которой стало пополнение его коллекции супергероев. Понравилась идея выступления представителей России на Олимпиаде под флагом СССР. Перечитал мемуары Жана Маре. Планирую посмотреть «Кольцо Намея» о средневековой эпохе. Все–таки это первый фильм местного производства за долгое время. И ура — похолодало. Есть снег!

Роман Матиеску, организатор мероприятий:

— Неделька выдалась веселая. Да и вообще новый год надо начинать активно. Было много встреч, особенно с теми, кого давно не видел. Скажем, встретился с хореографом из Швеции Томасом. В последний раз виделись в 2013 году. А еще в гости прилетел танцор из Словении Боштьян. Наконец–то провели пару дней с женой Маритой вдвоем, без детей — спасибо бабушкам. В планах завершение нескольких переговоров по общемассовым мероприятиям, которые мы готовим с нашей командой. Это касается и нового национального героя Латмэна. Всем хороших выходных!

Дмитрий МАРТ.