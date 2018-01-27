Чем запомнилась неделя?

События недели в жизни читателей газеты «СЕГОДНЯ НЕДЕЛЯ»

Лайма Ирбис, актриса:

— Вернувшись из не самых жарких, но тем не менее Эмиратов, сразу побежала в спортклуб уничтожать результаты праздничных застолий. Помимо прочего, безжалостно избавилась от части гардероба. Сделала перестановку в квартире и новую стрижку. Так что вход в новый год считаю полноценно выполненным.

А еще я, вдохновившись книгами о режиссуре, готовлюсь к запуску собственной литературной программы. Параллельно снимаюсь в каталоге белья. Так сказать, для души.

Инна Бессалая, хозяйка рижской «Чайной»:

— Как известно, в старину сразу после Рождества наступал особый период, посвященный гаданиям. Этот народный обычай стал неотъемлемой частью двенадцатидневных Святок. Вот и мы решили устроить гадания. Помните, как у классика: «Раз в крещенский вечерок девушки гадали…»

У нас были и девушки, и юноши. Пришли известные гадалки, тарологи, экстрасенсы. В своих ритуалах они использовали чай, кофе, масло и прочие продукты. Народ активно дул на воду. Даже кидали сапоги, чтобы выяснить, что принесет наступивший год.

Активно готовлюсь к 20–летнему юбилею «Чайной», которое мы отметим 24 февраля. Сын Эдвин только что получил диплом Морской академии. Окончил инженерный факультет. Вскоре отправится в море механиком.

Потрясла новость о смерти Александра Кублинского. Пришла его вдова Даце. Помогаю ей с похоронами.

Валерий Комиссаренко, артист цирка:

— На Старый Новый год работал в Нью–Йорке. Сходил на мюзикл Wicked, побывал на Ниагарском водопаде — красотище необыкновенная. А еще посетил Большой каньон. Тоже был потрясен.

Приятно удивил сериал «Волшебники». Сейчас читаю «Шантарам» Грегори Дэвида Робертса. Вывело из равновесия самоубийство Честера Беннингтона, солиста группы Linkin Park.

Татьяна Силова, ресторатор:

— Впервые за долгие годы провела новогодние праздники в семейных хлопотах и заботах, чему очень рада. На каникулы приезжала любимая внучка Паула. Чудесно провели с ней время, посещая театры, гуляя по морю и Старой Риге.

Побывали на премьере прекрасного фильма «Движение вверх» в Доме Москвы. Мой муж выходил на сцену вместе Владиславом Третьяком и Владимиром Гомельским и вспоминал Олимпиаду 1972 года, где он получил серебряную медаль.

На Крещение угощали на Даугаве православных чаем с булочками и пирожками. Этой замечательной традиции уже шесть лет.

Сейчас жду в гости дочь Юлию из Белфаста, которая приезжает в родной город отдохнуть, повидаться с близкими и друзьями. Заказала билеты на семь спектаклей в наш любимый Театр русской драмы им. М. Чехова.

Аэлита Фитингоф, королева кабаре, экс–рижанка:

— Узнала печальную весть от Даце Кублинской. Скорбим! Очень жаль! Огромная потеря! Счастлива, что при жизни Кублинский увидел два моих диска с его неповторимыми песнями. Его музыка будет жить со мной, пока я пою. Я всегда буду голосом Александра Кублинского!

Спасибо судьбе и вашей газете за то, что свели нас в 2011 году. Думаю, нужно создать фонд Александра Кублинского, чтобы о его творчестве не забывали. Спасибо, Александр, за ваш песенный родник!

Дмитрий МАРТ.