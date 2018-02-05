Чем запомнилась неделя?

Читатели «СЕГОДНЯ НЕДЕЛЯ» делятся впечатлениеями

Татьяна Дашкова, дизайнер одежды, стилист–имиджмейкер:

— Сейчас на Кипре с семьей старшей дочери Алены. Здесь провожу каждый год 2–3 месяца, большей частью зимой. В выходные путешествуем по острову. Города, деревушки, монастыри, заповедники, бухты — все невероятно красиво. А в воскресной школе, которую посещают мои внуки, преподаю старославянский язык, азы иконографии и шитье. Люди тут удивительно открытые и доброжелательные. На Кипре очень большая русскоязычная община, русская культура процветает.

Сегодня в нашей семье знаменательное событие: 2 февраля ровно месяц, как младшая дочь Дарья подарила своего первенца — внучка Марка.

Валентина Синчук, пенсионерка:

— По образованию я архитектор, но сейчас уже на заслуженном отдыхе. Занимаюсь волонтерской работой. Помогаю клубу сениоров, участвую в деятельности клуба Шерлока Холмса. Горжусь, что заняла второе место в конкурсе миссис Хадсон XXI века на празднике в начале января в Риге.

Посмотрела фильм «Движение вверх». Когда вышла из зала, мне показалось, что помолодела на 30 лет. Посетила Неделю Высоцкого в Балтийской международной академии. Побывала на концерте студентов Гнесинки. Молодая Россия — это просто чудо! Гордость и за них, и за страну. А еще побывала на встрече поэтов. Заинтересовала и необычная красная Луна.

В общем, пенсия тоже может быть невероятно насыщенной. Жизнь прекрасна в любом возрасте.

Эмма Кузина, фотограф:

— Мне 23 года, так что я еще молодой свадебный фотограф. За эту неделю у меня было как минимум 7 прекрасных дней, а значит, и ровно 7 поводов, чтобы порадоваться жизни: 7 золотых восходов Солнца и 7 рубиновых закатов. Для меня каждый день уникален и чем–то по–своему особенный — своим ароматом, своим ритмом, своей неповторимой историей.

А если говорить о прозе жизни, то подписала несколько договоров с клиентами–молодоженами. В общем, неделя оказалась просто замечательной.

Светлана Андерсон, экс–рижанка, доктор из Сиднея:

— Специально отправилась в Мельбурн, чтобы посетить Открытый чемпионат Австралии по теннису — 2018. Огорчило, что Алена Остапенко и Мария Шапарова так быстро выбыли.

Турнир представляет собой огромную тусовку. Все едят, пьют, веселятся. Я и сама играю, но не на профессиональном уровне.

Меня приняли в Королевское общество практикующих врачей. Еще решила получить второе образование — юридическое. Причем меня взяли на бюджетное место. Совсем как в советские времена, когда училась в Рижском мединституте.

Ольга Карташева, флорист:

— С мужем Александром (он у меня водитель фуры) и нашим любимым щенком Тимкой ходили на кенгарагский променад кормить лебедей и уток. Там очень красиво и спокойно в любое время года.

А потом поехали за релаксом в Юрмалу. Сначала прогулялись по пляжу, подышали морским воздухом. После чего отправились в спа. Очень хорошо отдохнули. После водных процедур попили травяного чая. Мы стараемся так выбираться минимум раз в месяц. После хорошего отдыха весь негатив и усталость, накопленные за семидневку, улетучиваются. И с новыми силами можно начинать новую неделю!

Дмитрий МАРТ.