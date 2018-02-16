Чем запомнилась неделя?

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газета Сегодня
18:20 16.02.2018
газета Сегодня / Опрос

Читатели газеты «СЕГОДНЯ» делятся впечатлениями о прошедшей неделе

Диана Рожнова, пиарщица:

 

— Загадав желание Деду Морозу, со всех ног бросилась его исполнять. И — вуаля: буквально через месяц уже на новой работе! Минувшая неделя запомнилась кипой бумаг, морем звонков, огромным количеством встреч и бурей самых противоречивых эмоций. Казалось, что огонь, вода и медные трубы бывают только в сказках. Однако уже первые рабочие дни убедили в том, что все это существует в нашем реальном мире. Зато какой восторг испытала, когда дозвонилась–таки до нужных людей в одном серьезном ведомстве. Оно и вправду хорошо обороняется. Но то ли еще будет! Закончила наконец «Ананасную воду для прекрасной дамы» Пелевина. Читала книгу параллельно с «Идиотом» Достоевского. Посмотрела страшилку «Астрал 4», претендующую на роль великолепного кошмара.

 

 

Вадим Столяров, юрист:

 

— Я сейчас не в Латвии — в Австрии. Последнее время было солнечно, и только два дня как погода испортилась. В среду в Вене повалил первый снег. Переживаю за российских спортсменов. До жути утомили развод Армена Джигарханяна и Витолины Цымбалюк–Романовской, а также история Дианы Шурыгиной.

 

 

Юрий Тихомиров, директор рижского театра песни «Этюд»:

 

— Честно скажу: фильмы смотреть некогда, как и читать книжки. Занимаюсь только концертной деятельностью. Время сейчас невероятно насыщенное. Наверное, вряд ли кто–то еще в Риге так много занимается организацией и проведением всевозможных выступлений. Мы откликались и на день рождения Владимира Высоцкого, и на другие события. Впереди — День всех влюбленных. Непременно проведем и вечер, посвященный всем настоящим мужчинам. Не за годами также мартовско–женский концерт. Так и живем — в постоянном сценическом цейтноте. Но это как раз и здорово.

 

 

Роман Самарин, публицист:

 

— Отметил неделю первым фельетоном для газеты «СЕГОДНЯ» о том, что у Шадурскиса опять недержание: министр образования и науки снова мечет икру. Из приятных новостей. Пришло приглашение в Москву. Однокурсники по даугавпилсскому военному училищу решили отметить знаменательную дату. Нас разбросало по миру, но, несмотря ни на какие границы, мы дружим и помогаем друг другу уже 40 лет. Ушла слякоть, пришла настоящая зима. Появился соответствующий настрой. Съездили семьей в Эглюкалнс, местечко под Даугавпилсом, оторвались на славу: кто на лыжах, кто на коньках, а я на санках. Советую и другим не упускать момент.

 

 

Андрей Алексеев, переводчик:

 

— Был в разъездах. В Петербурге, помимо работы, удалось повидаться с друзьями, в том числе и с теми, кто переехал туда из Риги. Радует, что дела у всех идут хорошо. Посетил ряд мероприятий, посвященных окончанию блокады Ленинграда. Для всех это очень памятный день, и атмосфера в городе была буквально пронизана воспоминаниями о трагических событиях. Впечатлил салют из орудий той поры. Это было настоящее эхо ушедшей войны. Погода нынче дюже зимняя, поэтому за рулем нужно быть осторожным. По дороге в Ригу видел междугородный автобус, который под Псковом слетел с дороги. Слава богу, обошлось без жертв. Кстати, американский сурок Фил предсказал еще шесть недель зимы. Берегите себя!

 

Дмитрий МАРТ.

Vesti.lv / Фото
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Мнение
1-shvedov-col15
газета Сегодня
12.02.2018

Мухи отдельно, котлеты отдельно (13)

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