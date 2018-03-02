Читатели газеты «СЕГОДНЯ НЕДЕЛЯ» делятся впечатлениями о событиях прошедшей недели

Анастасия Зябловская, специалист по охране труда:

— Минувшая неделя запомнилась, конечно же, резко нагрянувшими морозами. И все это накануне марта, то есть практически уже весной!

Посмотрела фильм «Семь жизней» с великолепным актером Уиллом Смитом. Картина начинается со звонка главного героя на номер 911 о самоубийстве. В качестве жертвы он называет… себя. Очень сильная картина. Глубокая, психологическая. До сих пор не отпускает. В качестве невесты участвую в любительском спектакле «Пуримшпиль». Было немало репетиций, долго подбирали костюмы и прочее. Все эти подготовительные мероприятия мне тоже запомнились.

В свободное время люблю рисовать. Удалось перейти с женских портретов на мужские. Для меня это новый творческий опыт, но надо когда–то начинать. Для меня главное в жизни — самосовершенствование всегда и во всем. Считаю, что любой человек обладает способностями. Нужно только попробовать, и, уверена, у каждого непременно откроются внутренние резервы.

Эльвира Эрлецка, импресарио:

— Все мои мысли сейчас о «Евровидении–2018». Полечу в Лиссабон, где встречу нашу делегацию. Уже заказаны билеты в Португалию. На только что завершившемся латвийском отборочном этапе болела за Маркуса Риву, которого хорошо знают и в России. Он блестяще выступил в проекте «Хочу к Меладзе».

Сейчас болею, так что за морозной и в то же время солнечной погодой наблюдаю из окна. Хотя всегда на связи. Принимаю участие в решении организационных вопросов очередного благотворительного проекта «Бал Марта», который совсем скоро состоится уже в четвертый раз. Собранные деньги пойдут на поддержку детей с проблемами зрения и слуха.

По второму образованию я экономист. Меня жутко возмутило известие о ликвидации банка ABLV. Конечно, его можно было спасти. Но для этого нужна воля. К сожалению, тысячи людей потеряют работу. Наверняка многие уедут за границу. Ясно, что на закрытии банка кто–то неплохо наварится. Ведь деньги никуда не пропадают, а лишь перетекают из одного кармана в другой.

Инесса Тестелец, мама троих детей:

— Много времени занимает работа. Преподаю латышский язык, а еще возглавляю детскую студию «Радуга».

Девятилетний сын Илья принял участие в отборочном туре вокального конкурса «Славянский базар в Витебске».

В рижском Доме конгрессов посмотрела прекрасную игру актеров в спектакле «Валентинов день». Замечательная ироничная комедия. Встретилась с дорогими моему сердцу людьми. В общем, недели у меня обычно очень насыщенные и прошедшая не стала исключением.

Артур Бернотас, чемпион Латвии — 2017 по шахматам:

— Последние дни упорно готовил своих учеников к юношескому чемпионату Латвии, который пройдет в марте. Он является также отборочным этапом на юношеские чемпионаты Европы и мира. Кстати, европейский турнир пройдет в этом году у нас, в Риге.

Принял участие в шахматном кубке Termo–Eko, который считается одним из сильнейших турниров Прибалтики по классическим шахматам. Бои проходили на этот раз в Юрмале. Удалось занять четвертое место. По ходу успел дать свой первый в жизни сеанс одновременной игры: напротив меня за пятнадцатью досками сидели ребята от четвертого и до первого разряда. С эмоциональной точки зрения игра произвела на меня необыкновенно сильное впечатление.

Наконец–таки встретился со своей любимой девушкой Марией, с которой мы не виделись больше недели. Вместе отпраздновали день рождения ее замечательной мамы.

Николай Коноваленко, продюсер:

— Прошлый летом мне подарили песню «Небо». Решил записать ее с певицей Джоанной. Разослал песню по разным радиостанциям. Но ее везде положили на полку. И я о ней благополучно забыл. А тут узнал, что «Небо» попало на конкурс Radio First Song Battle. Песня даже прошла все три этапа голосования. А поскольку она весенняя, то, думаю, как раз сейчас, в марте, у нее начнется настоящая жизнь.

Подготовил практический семинар о здоровье и пути к успеху со знаменитым Федором Кузовлевым, врачом–серфингистом, который в свои 49 лет покорил самую большую волну планеты. Сходил на чемпионат по кунг–фу. Получил массу новых впечатлений.

Поздравляю всех с наступлением весны!

Дмитрий МАРТ.