«Вы что несете, демоны?» — таков был жесткий ответ одного из самых известных на сегодня профессиональных боксеров России Сергея Ковалева, на которого пользователи социальных сетей накинулись с оскорблениями и угрозами после опубликования одного видео.

Чемпион в полутяжелом весе по версии WBO Сергей Ковалев оказался втянут в политический скандал. Что случилось?

Все началось с ролика с украинскими военными, которые останавливают семейную ссору в пробке. Ковалев выложил его в инстаграме и подписал хэштегами #любовь, #добро, #люди. Заметим — социальный ролик «Люби» был снят по заказу министерства информационной политики Украины. Посыл видео прост: в любой ситуации нужно оставаться человеком и помогать ближним. Некоторым подписчикам российского боксера это не понравилось. Один из пользователей поинтересовался: «А эти солдаты на Донбасс едут любить?» Посыпались обвинения в предательстве и призывы отписаться от Ковалева. В итоге боксер удалил ролик. Что было дальше?

Если к ярости подписчиков Ковалев давно привык (он уже отвечал на претензии по поводу подписей на английском, и довольно грубо), то журналисты, по мнению Сергея Ковалева, позволили себе слишком много. Судя по всему, его взбесил заголовок на одном из российских новостных порталов: «Российский боксер выложил видео с украинским военными и стал предателем».

Следующий пост Ковалев посвятил уже им: «Какой еще предатель? Вы что несете, демоны? Желтая пресса России опустилась до уровня ниже плинтуса. Ниже уже некуда. Если в позитиве видеть негатив и наоборот, то мне жаль тех, кто так видит и думает. Видимо, на самом деле зомбоящики в России делают свое дело».

И далее Сергей Ковалев не успокаивался.

— Меня никто никогда не гнобил, и я по собственному желанию удалил ролик со своего аккаунта в Instagram — во избежание нервных срывов у завистников. Так как некоторые из них неадекватно отреагировали на призыв любить вместо того, чтобы лаяться, как кошка с собакой, между собой в повседневной жизни, что в ролике и было продемонстрировано. Вообще не важно, кто, куда, откуда и в чем там ехал, да хоть голые пусть едут, ведь главный смысл ролика был в том, что и было показано — «Люби». И все адекватные люди — а их, как всегда, большинство — увидели этот посыл. Практически все комментарии были положительные, за исключением больных на голову персонажей, которые в итоге и взяты желтой прессой за основу того, чтобы назвать меня предателем. Ведь не соврешь — какой рассказ? Очень печально осознавать, что в российском обществе есть люди с таким жизненным настроем, который проявила желтая пресса. У них нет будущего. Я спортсмен с 11 лет и всю свою спортивную карьеру принимаю участие в соревнованиях на аренах всего мира, представляя свою страну, вынося флаг своей страны, хотя Россия ничего мне не дала взамен, кроме моего места рождения и российского менталитета. Всех понимающих и адекватных людей хочу отдельно поблагодарить за понимание и поддержку на протяжении всей моей спортивной карьеры. Храни всех вас бог.

«Россия ничего мне не дала взамен». Что он имеет в виду?

Сергей Ковалев родился в поселке Горняк — это Копейск в Челябинской области. Боксом занялся в 11 лет — рабочие окраины заставляли часто ввязываться в жесткие драки. Но боксерских заработков тогда не хватало на семью — и Сергей рванул в Америку. Там можно было и вырасти профессионально, и подзаработать. До того как Ковалева заметила промоутерская компания Кэти Дувы (которая сотрудничает с ним до сих пор), приходилось жить в долгах и спать в одной комнате с другом тренера.

«Мне не на что жаловаться. Россия сделала меня сильным. Россия — это мой разум, моя душа, мое сердце, Америка позволила жить с комфортом и воплотить мечты. Я люблю обе страны», — рассказывал Сергей в одном из своих интервью.

Ковалев строит школу единоборств в родном Челябинске. По словам Сергея, занятия в ней будут либо бесплатными, либо очень недорогими. А к Украине Ковалев относится с уважением. Он отлично общается с украинскими боксерами — Василием Ломаченко, Александром Гвоздиком и Александром Усиком. Гвоздик даже говорил, что не будет драться против Ковалева, потому что они друзья.

Владимир ИВАНОВ.