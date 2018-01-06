«Динамо» (Рига) уступает «Салавата Юлаеву» из-за... дыры в ловушке Калниньша(3)

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Владимир Иванов
19:30 06.01.2018
Спорт / Хоккей

Рижские динамовцы в продолжении январской серии чемпионата КХЛ на своем льду принимали уфимский «Салават Юлаев» — шестую команду Восточной конференции, состав которой не так давно пополнил латвийский защитник Оскар Бартулис. В присутствии 7500 зрителей субботняя игра в «Арена Рига» завершилась со счетом 4:3 (в овертайме) в пользу хоккеистов из Уфы.

То, что матч с «Салаватом Юлаевым» для рижан будет трудным – можно было предугадать заранее. Уфимцы в последнее время смотрятся солидно, вышли из ямы, и команда финского специалиста Эркки Вестерлунда уже шестая в Восточной конференции. Но наверняка будет выше...

 

Впрочем, несмотря на это, начало матча, на который воочию пришли посмотреть 7500 зрителей, осталось за рижанами. На 3-й минуте здорово у ворот Ивана Налимова сыграл Никита Евпалов – 1:0. У него этот гол стал пятым в сезоне. Увы, дальше произошло что-то необъяснимое. На 6-й минуте Максим Гончаров бросил по воротам Яниса Калниньша при входе в зону рижан, но вратарь «Динамо» почему-то не смог поймать эту шайбу. Что произошло? Оказалось, что в ловушке Калниньша была... дыра. Шайба как раз туда и попала. Голкипер «Динамо» тут же бросился к скамейке запасных, чтобы поменять аммуницию. Ловушка на новую была заменена в течении минуты, но гол ведь никто отменять не будет... Такой вот курьез — 1:1.

 

Второй период был не таким интересным, как первый, но гости дважды выходили вперед. У рижан большинство в середине периода реализовал Брендон Макмиллан, и на второй перерыв команды ушли при счете 3:2 в пользу «Салавата Юлаева», в пользу команды, которую в тот вечер на трибунах «Арена Рига» поддерживали около десяти болельщиков, наряженные в национальные костюмы. На 35-й минуте земляк главного тренера «Салавата Юлаева» Теему Хартикайнен хладнокровно обманул всех на пятачке, сделав счет 3:2. Удивительно было наблюдать такой счет на табло если учесть, что после двух периодов соотношение бросков было 25-12 в пользу динамовцев. Но ведь надо еще реализовывать свои моменты, а вот с этим у хозяев льда была в этот вечер беда. Налимов достаточно редко вступал в игру по-серьезному.  

 

Третий период прошел под диктовку башкиров, которые здорово нагрузили Калниньша. Однако долгое время счет не менялся, пока Микелис Редлихс на 55-й минуте не протолкнул шайбу в ворота гостей – 3:3.  Казалось бы, будет продолжение, но, увы...

 

Овертайм остался, к сожалению, за гостями. Выход «два в один» уже на второй минуте дополнительного времени, и Захар Арзамасцев ставит победную точку – 4:3 в пользу «Салавата Юлаева».

 

Рижане с 42 очками остаются на последнем, 13-м месте в Западной конференции (14 побед и 32 поражения), и уже в понедельник, 8 января, следующая домашняя игра с «Сочи» (начало — в 19.30).

Vesti.lv / Фото
Комментарии (3)
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енг 19:41 06:01:2018

Молодец Россия всегда рад твоей победе

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Да, 19:49 06:01:2018

A BPATAPЬ - ДЕБИЛ!!! СВОЮ ФОРМУ и АМУНИЦИЮ - ПЕРЕД МАТЧЕМ НАДО ПРОВЕРЯТЬ,А ТО ПРИВЫКЛИ - ВСЁ ПОСТИРАНО,РАЗЛОЖЕНО,ПОГЛАЖЕНО!!! ПРОФЕССИОНАЛЫ XyEBЫ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

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vedmak Juricik 23:11 06:01:2018

eto ja nakoldoval vsjo :)))

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