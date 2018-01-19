Чемпионат КХЛ: на «Зимней классике» в Риге будет аншлаг!

Что такое «Зимняя классика», любителям хоккея объяснять не надо. Матчи под открытым небом за океаном, в той же НХЛ, давно стали доброй традицией. Такие же традиции появляются и в КХЛ (Континентальная хоккейная лига), — пишет латвийская газета «СЕГОДНЯ»

Приятно, что одной из первых команд лиги, которая рискнула порадовать своих болельщиков таким зрелищем, стало рижское «Динамо». Матч регулярного первенства с минскими одноклубниками 20 января — Winter Ice Break, пройдет на открытой площадке возле 84–й рижской средней школы. Ничего подобного в латвийском хоккее никогда еще не было. Интерес к этой встрече — огромный: еще за неделю до этого матча все билеты были распроданы.

Большой хоккей на улице Лиелвардес

Именно здесь, по адресу улица Лиелвардес, 141, располагается один из спортивных комплексов Рижской думы. Ориентир — «кепка Ушакова». Субботняя игра чемпионата КХЛ начнется в 13 часов на арене, где уже установлены временные трибуны на 8500 мест и оборудована вся необходимая инфраструктура. Работы длились несколько недель и только сейчас завершились. Что очень важно — зрители, которые не смогут попасть на трибуны, получат возможность смотреть игру на больших экранах, которые установлены неподалеку от площадки.

Разумеется, это непростой масштабный проект, реализация которого требует и времени, и средств. Но в рижском «Динамо» с этим блестяще справились. Ажиотаж возрастал по мере приближения этого матча. Неудивительно, что заглядывать в кассах Bi?e?u serviss или в интернете по адресу www.bilesuserviss.lv сейчас уже бесполезно. Кстати, дети дошкольного возраста, школьники, студенты и пенсионеры смогут посетить матч всего за один евро. Цена одного билета для остальных болельщиков составляла 10 евро (для обладателей сезонных абонементов вход на трибуны свободный).

Все билеты проданы!

Матч чемпионата Континентальной хоккейной лиги с участием двух динамовских коллективов из Риги и Минска соберет аншлаг. Для Риги это в нынешнем сезоне произойдет впервые. Так что сто раз был прав председатель правления совета «Динамо Рига» Юрис Савицкис, который еще в конце прошлого года был уверен — эта игра запомнится латвийским болельщикам надолго.

— При выборе арены мы руководствовались теми цифрами посещаемости, которые у нас есть на матчах рижского «Динамо» — а это 8 тысяч зрителей. Плюс стоит брать в расчет некоторые технические сложности, которые могли возникнуть на площадке сверх этой цифры. Хотелось бы поблагодарить мэра Риги Нила Ушакова, который нам предложил несколько мест. Совместным решением с Рижской думой мы остановились на этом варианте.

«Думаю, нас ждет хороший праздник с некоторыми сюрпризами для болельщиков. Какими? На улице будет холодно, поэтому будем согревать наших зрителей наваристыми супами, которые будем готовить в больших армейских котлах. Будем продавать пиво, вопрос о продаже более крепких напитков пока обсуждается. Уже установлены большие экраны, чтобы зрители могли наблюдать за хоккеем и вне площадки, также сделаем специальную зону для детей, — раскрывает некоторые детали предстоящего матча Юрис Савицкис. — На этом матче, уверен, будет аншлаг. Тем более что мы сделали символическую цену в один евро для детей, студентов и пенсионеров. Мы работали под лозунгом: все для наших уважаемых болельщиков, которые поддерживают клуб в трудную минуту».

Эстафета от Хельсинки

«Зимняя классика» в КХЛ — это не только великолепная атмосфера на трибунах, отличный хоккей и эмоциональные три часа. Это уникальная возможность вернуться к истокам, к тем временам, когда хоккей только набирал популярность и матчи под открытым небом были нормой. Для латвийского хоккея предстоящий матч — это особый, трогательный момент еще и потому, что игра в Риге будет приурочена к 100–летней годовщине провозглашения Латвийской Республики, которая, как известно, отмечается в 2018 году.

Справедливости ради стоит отметить, что в нынешнем сезоне один подобный матч под открытым небом уже был проведен. Первый состоялся 2 декабря в Хельсинки, в котором лидер чемпионата СКА из Санкт–Петербурга со счетом 4:3 переиграл местный «Йокерит» (эта встреча — Helsinki Ice Challenge, стала самой посещаемой в истории КХЛ, собрала 17 645 зрителей). Инициатива этого матча также исходила от «Йокерита», который праздновал 50–летие. Кроме того, в Финляндии в 2017 году отмечали также 90–летие местного хоккея и 100–летие независимости страны. КХЛ приурочила игру к юбилейному, десятому сезону (рекорд посещаемости в финской столице можно объяснить тем, что матч состоялся в парке Кайсаниеми, где и были построили трибуны на 18 тысяч зрителей, причем почти все места были стоячими). Место проведения выбрано было не случайно — на естественном льду залива Кайсаниеми зарождался финский хоккей.

Ранее, как известно, официальные матчи под открытым небом в КХЛ не проводились. Разве что в 2009 году на Красной площади в Москве прошел первый в истории лиги Матч всех звезд КХЛ, но игра проходила в рамках шоу и носила товарищеский характер.

Специальные автобусы, пирожные и Бусулис

Организаторы матча сделали все возможное, чтобы было удобно в этот субботний день именно болельщику. Так, например, в день игры из центра города будут организованы специальные автобусные маршруты, которые доставят людей на арену, которая распахнет свои двери с 11 часов. В это время начнет работу фан–зона, где с участием партнеров «Динамо» будут проходить всякого рода мероприятия, конкурсы, викторины, развлекательные шоу и мероприятия.

Фишка этого дня — продажа специальной сувенирной продукции от официального торговца рижского «Динамо» DR Shop, которая будет посвящена именно этой игре. Там же можно будет приобрести продукцию народных умельцев. С 12 часов на сцену выйдут разогревать публику известные латвийские музыканты — хип–хоп–группа Fakts, объединение ритмов Pulsa efekts и авторы гимна рижского «Динамо» рок–группа Dzelzs Vilks. А вот во время игры на авансцену выйдут уже другие — воспитанники школы ударных инструментов Анджея Грауда. В перерывах встречи свое мастерство продемонстрирует команда синхронного фигурного катания Amber, выступит и популярный латвийский певец Интар Бусулис.

Но и это еще не все. В зоне Cashback world каждый желающий в мастерской Илзе попробует себя в изготовлении кондитерских изделий. В тот день все будут колдовать над особыми пирожными Winter Ice Break, которые после окончания встречи будут вручаться командам.

Всё для детей

Как всегда специальная развлекательная программа продумана организаторами матча для самых маленьких, захватывающие и познавательные игры в том числе. Так что творческая группа Pasaku nams тут будет очень кстати. В качестве специальных гостей выступят детская поп–группа Maz? sirds из дома культуры Марупе, а еще детей наверняка заинтересует парад суперменов Bestshow и волшебные шоу магов. Из «Арена Рига» перекочуют конкурсы и викторины Viaplay, настольный хоккей, Ufogolf, конструкторы Alfarobot.lv, фотостенд движущихся фотографий Kastekust.lv, а также уголок благотворительности Palidzesim.lv.

Это будет грандиозный спортивный праздник!

Владимир ИВАНОВ.