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За дебютный уик-энд в американском прокате «Чёрная Пантера» заработала внушительные $192 миллиона, показав пятый лучший результат за всю историю, а также побив рекорд по стартовым сборам для февральских релизов, ранее принадлежавший «Дэдпулу» с его $132,4 млн. Зарубежные экраны принесли блокбастеру Marvel уже $169 миллионов.