«Чёрная Пантера» ставит рекорды по сборам(1)

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Анатолий Тарасов
13:12 19.02.2018
Кино / Новости кино

За дебютный уик-энд в американском прокате «Чёрная Пантера» заработала внушительные $192 миллиона, показав пятый лучший результат за всю историю, а также побив рекорд по стартовым сборам для февральских релизов, ранее принадлежавший «Дэдпулу» с его $132,4 млн. Зарубежные экраны принесли блокбастеру Marvel уже $169 миллионов.

Вторую строчку топа бокс-офиса США по-прежнему удерживает «Кролик Питер», пополнивший свою копилку на $17,3 миллиона. На третьем месте оказался лидер прошлой недели, эротический фильм «50 оттенков свободы», собравший за вторые выходные $16,9 миллиона.

Vesti.lv / Фото
Комментарии (1)
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вася 14:19 19:02:2018

даже десять минут не смог смотреть чушь нудная

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Мнение
1-shvedov-col15
газета Сегодня
19.02.2018

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