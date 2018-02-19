Вторую строчку топа бокс-офиса США по-прежнему удерживает «Кролик Питер», пополнивший свою копилку на $17,3 миллиона. На третьем месте оказался лидер прошлой недели, эротический фильм «50 оттенков свободы», собравший за вторые выходные $16,9 миллиона.
«Чёрная Пантера» ставит рекорды по сборам(1)
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За дебютный уик-энд в американском прокате «Чёрная Пантера» заработала внушительные $192 миллиона, показав пятый лучший результат за всю историю, а также побив рекорд по стартовым сборам для февральских релизов, ранее принадлежавший «Дэдпулу» с его $132,4 млн. Зарубежные экраны принесли блокбастеру Marvel уже $169 миллионов.
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