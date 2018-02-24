Четверка Мелбардиса делит пятое место с еще двумя экипажами

Лидирует после двух заездов четверка немца Франческо Фридриха, которая в сумме заездов показала время 1 минута 37,55 секунды.
Мелбардис с толкачами Даумантом Дрейшкенсом, Арвисом Вилкасте и Янисом Стренгой проигрывает лидеру 0,66 секунды, а от тройки лучших отстает на 0,31 секунды. В свою очередь Киберманиса с толкачами Янисом Янсонсом, Хелвийсем Лусисом и Матисом Микнисом от первого места отделяют 0,89 секунды.
Заключительные третий и четвертый заезды бобслейных четверок пройдут в воскресенье.
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