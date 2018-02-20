«Меня обрадовало, что мой друг Григорий Гусельников совершил смелый поступок. В России это опасно, хотя я это делал. В европейской стране это очень опасно. Я давно с ним дружу, я рад, что делу будет дан какой-то ход. Я радуюсь тому, что одна коррупционная схема будет навсегда прекращена. Я рад, что мой друг сможет вести нормальный бизнес, потому что Латвия наконец вырвалась из «совковой» реальности», — отметил он.
Ранее, Чичваркин заявил, что задержание главы Банка Латвии Илмара Римшевича является началом крупного коррупционного скандала. »Ура, я прыгаю до потолка», — заявил Чичваркин.
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