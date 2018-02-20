Чичваркин о Римшевиче: рад, что Латвия вырвалась из «совка»! (1)

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Герман Бергер
22:59 19.02.2018
Lifenews / Люди

Ситуация с задержанием главы Банка Латвии Илмара Римшевича положит конец конкретной коррупционной схеме и поможет Латвии освободиться от пережитков советского прошлого. Об этом в эфире радио Baltkom заявил бывший совладелец сети салонов сотовой связи «Евросеть», проживающий в Лондоне беглый российский бизнесмен Евгений Чичваркин.

«Меня обрадовало, что мой друг Григорий Гусельников совершил смелый поступок. В России это опасно, хотя я это делал. В европейской стране это очень опасно. Я давно с ним дружу, я рад, что делу будет дан какой-то ход. Я радуюсь тому, что одна коррупционная схема будет навсегда прекращена. Я рад, что мой друг сможет вести нормальный бизнес, потому что Латвия наконец вырвалась из «совковой» реальности», — отметил он.

 

 

Ранее, Чичваркин заявил, что задержание главы Банка Латвии Илмара Римшевича является началом крупного коррупционного скандала. »Ура, я прыгаю до потолка», — заявил Чичваркин.

 

 

 

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mixnews.lv / Фото
Комментарии (1)
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Profile_default
СССР 23:23 19:02:2018

Привет от Вовы!

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Мнение
1-shvedov-col15
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