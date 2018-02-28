Чигане: Латвия получила от США четкий намек о банковских клиентах из отдельных стран(15)

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Виталий Вавилкин
15:10 28.02.2018
Политика

Латвия получила четкий “намек” из США о том, что часть банковского сектора имеет серьезные проблемы с обслуживанием нерезидентов, заявила во время пресс-конференции председатель комиссии Сейма по европейским делам Лолита Чигане.

Она пояснила, что Латвия несет ответственность не только за государственный финансовый сектор, но за репутацию всей еврозоны.

 

По ее словам, чтобы вернуть себе чистое имя Латвия должна серьезно подумать, с клиентами из каких стран местные банки хотят работать, а если речь все же заходит о сомнительных клиентах, то должен быть усилен контроль и возможность реагировать.

 

“Если мы хотим продолжать обслуживать нерезидентов, но не усилим над этим контроль, то продолжение такой работы не представляется возможным”, — считает председатель комиссии.

 

Vesti.lv / Фото
Комментарии (15)
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p/m 15:24 28:02:2018

Наглядный пример того, как наши, с позволения сказать ;патриоты;, защищают интересы США, но не Латвии.

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ин-на 16:21 28:02:2018

ну, и что это такое, если не тупая шавка? шавка получила пинок, и поняла - это сигнал больше так не делать. собачка павлова, блин, дура какая набитая!

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Саня 15:25 28:02:2018

"Латвия должна серьезно подумать, с клиентами из каких стран местные банки хотят работать"
Весь мир знает с клиентами из какой страны работать не нужно и не можно.

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>>>Саня 15:25 28:02:2018 15:39 28:02:2018

согласен, хохлы ворюги это у них в крови

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10 дюймов 15:29 28:02:2018

"...цыганка гадала, за ручку брала"-----прошло почти десять дней и вот на гора умозаключения очередной провидицы "от гламура-по-латыССки"----оказывается, что ВСЁ хорошо, оказывается, что ВСЁ так и надо----и оказывается, что ОНА уже давно ЭТОГО И ХОТЕЛА----при этом нужно обязательно сделать умное лицо и загадочно смотреть в даль===при плохой игре не делайте вид победителя.

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Хм 15:35 28:02:2018

А это что за улитка,которая вещает от имени всей Латвии?И что ,именно к ней стекается вся информация из соединённых штатов???

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Она просто 21:59 28:02:2018

Зачитывает методички Сороса, возможно не за спасибо...

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клиентами из каких стран местные банки хотят работать 15:48 28:02:2018

так чтоб иметь приличных клиентов,надо быть приличной страной,как с этим.
почему швейцарцы не открывают у нас счета,цыганка?

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123

Мнение
1-shvedov-col15
газета Сегодня
26.02.2018

ABLV с возу — бабе легче (8)

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