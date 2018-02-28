Она пояснила, что Латвия несет ответственность не только за государственный финансовый сектор, но за репутацию всей еврозоны.
По ее словам, чтобы вернуть себе чистое имя Латвия должна серьезно подумать, с клиентами из каких стран местные банки хотят работать, а если речь все же заходит о сомнительных клиентах, то должен быть усилен контроль и возможность реагировать.
“Если мы хотим продолжать обслуживать нерезидентов, но не усилим над этим контроль, то продолжение такой работы не представляется возможным”, — считает председатель комиссии.
Наглядный пример того, как наши, с позволения сказать ;патриоты;, защищают интересы США, но не Латвии.« ответить
ну, и что это такое, если не тупая шавка? шавка получила пинок, и поняла - это сигнал больше так не делать. собачка павлова, блин, дура какая набитая!« ответить
"Латвия должна серьезно подумать, с клиентами из каких стран местные банки хотят работать"« ответить
Весь мир знает с клиентами из какой страны работать не нужно и не можно.
согласен, хохлы ворюги это у них в крови« ответить
"...цыганка гадала, за ручку брала"-----прошло почти десять дней и вот на гора умозаключения очередной провидицы "от гламура-по-латыССки"----оказывается, что ВСЁ хорошо, оказывается, что ВСЁ так и надо----и оказывается, что ОНА уже давно ЭТОГО И ХОТЕЛА----при этом нужно обязательно сделать умное лицо и загадочно смотреть в даль===при плохой игре не делайте вид победителя.« ответить
А это что за улитка,которая вещает от имени всей Латвии?И что ,именно к ней стекается вся информация из соединённых штатов???« ответить
Зачитывает методички Сороса, возможно не за спасибо...« ответить
так чтоб иметь приличных клиентов,надо быть приличной страной,как с этим.« ответить
почему швейцарцы не открывают у нас счета,цыганка?