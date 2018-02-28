Латвия получила четкий “намек” из США о том, что часть банковского сектора имеет серьезные проблемы с обслуживанием нерезидентов, заявила во время пресс-конференции председатель комиссии Сейма по европейским делам Лолита Чигане.

Она пояснила, что Латвия несет ответственность не только за государственный финансовый сектор, но за репутацию всей еврозоны.

По ее словам, чтобы вернуть себе чистое имя Латвия должна серьезно подумать, с клиентами из каких стран местные банки хотят работать, а если речь все же заходит о сомнительных клиентах, то должен быть усилен контроль и возможность реагировать.

“Если мы хотим продолжать обслуживать нерезидентов, но не усилим над этим контроль, то продолжение такой работы не представляется возможным”, — считает председатель комиссии.