Растет благосостояние госуправления

Все лучше и лучше

Если посмотреть на зарплатные ведомости госуправленцев, то действительно можно поверить, что тучные годы таки пришли в нашу страну всерьез и надолго! Растет благосостояние латвийского чиновничества: тут тебе и более высокие оклады, и доплаты за совмещение и сверхурочные, и премии, и денежные призывы, и медстраховка… В общем, жизнь удалась. Более того, на минувшей неделе Госканцелярия позаботилась и о том, чтобы в последующие годы, независимо от состояния экономики, тучный период в госуправлении продолжался.

Подготовленный законопроект устанавливает намного более высокие потолки зарплат в госуправлении.

Правда, премьер тут же успокоил население, заявив, что повышенное жалованье госслужащие получат только после того, как будет проведено сокращение числа клерков в госуправлении. Неужели действительно начнется реальное сокращение госаппарата?

За себя и за того парня

Ну, в любом случае депутатам сейма сокращение не грозит. Главное для них — попасть в следующий парламент. Чтобы можно было за очень приличные деньги выполнять не очень пыльную работу и даже периодически развлекать себя, коллег и избирателей.

На минувшей неделе новая работенка свалилась на депутатов из комиссии парламента по этике. Им предстоит дать оценку поведению двух своих коллег — Артусса Кайминьша и Ингмарса Лидаки. Первый отличился неполиткорректностью, предположив с трибуны сейма, что депутат Валдис Калнозолс не совсем душевно здоров. «Теперь я понял, Валдис, вы просто сумасшедший», — заявил Кайминьш, и теперь его ждет наказание от комиссии по этике. Наверняка неэтичным будет признан и поступок парламентария Лидаки, который на пленарном заседании решил подсобить вышедшему из зала коллеге и проголосовал вместо него. Впрочем, господин Лидака не очень–то переживает по поводу возможного выговора, поскольку подумывает сложить депутатский мандат и перейти на работу в зоопарк. Там подобной проблемы с голосованием не будет, да и потом мартышки, зебры, тигры и совы в комиссию по этике на работников зоопарка точно не пожалуются.

Если кое–где у нас порой

Итак, мы уже убедились, что тучные годы настигли и чиновников, и депутатов, и, кстати, работников президентской канцелярии, большинство из которых получают на руки не менее 2400 евро в месяц. Опять–таки — жить можно.

Но не везде у нас тишь да благодать. Кое–где у нас порой еще встречаются маленькие такие «проблемки». Так, в создание системы “Э–здоровье” вбухали 14 миллионов евро, а система по–прежнему работает с большими перебоями, и врачи теперь одной рукой пытаются на компьютере выписать электронный рецепт на медикаменты, а второй рукой кладут себе в рот таблетку валидола. При этом премьер на минувшей неделе четко заявил, что виновных в этом провале искать не стоит. И действительно: деньги–то уже все равно не вернешь — они благополучно освоены…

Еще одна малюсенькая проблемка — наши дороги. Например, полностью развалены грунтовые дороги, по которым уже давно ни пройти ни проехать. И вообще на приведение всех латвийских дорог в порядок, по признанию министра сообщения Улдиса Аугулиса, потребуется 4 миллиарда евро. Это чуть менее половины годового бюджета страны. Понятно, что таких денег латвийские дороги в обозримое десятилетие не увидят. А без дорог нет развития бизнеса, особенно в регионах, нет инвестиций.

Было время, и настроение улучшалось…

Инвесторы, между прочим, стали думать о Латвии более позитивно, чем год назад. Новый опрос иностранных инвесторов показал небольшой рост у них оптимизма относительно предпринимательской среды в Латвии.

При этом, впрочем, инвесторы честно рассказали о том, что их тревожит в нашей стране. Во–первых, это тяжелая демографическая ситуация, во–вторых — острая нехватка рабочей силы и трудности с завозом гастарбайтеров, третья проблема — часто меняющиеся правила игры. Сегодня налоги одни, завтра — другие, а послезавтра — третьи. Инвесторы хотят, чтобы в нашей стране воцарилась стабильность. Кто бы с этим спорил!

Абик ЭЛКИН.