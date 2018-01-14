Чиновникам России разрешили скрывать криптовалюту

«Формой справки не предусмотрено указание товаров, услуг, полученных в натуральной форме, а также виртуальных валют», — сказано в документе.
Как отмечает ForkLog, криптовалюты впервые упоминаются в рекомендациях Минтруда. Также издание полагает, что исключение цифровых валют из деклараций приведет к росту числа взяток в криптовалютах. Вместе с тем, добавляет ForkLog, такую взятку сложно легализовать.
В августе 2017 года три депутата Верховной Рады Украины задекларировали биткоины общей стоимостью 50 миллионов долларов.
Российским законодательством статус биткоина и других криптовалют не установлен, соответственно, не регулируется их оборот и налоговые вопросы. Минфин в ноябре 2017-го указывал, что граждане могут самостоятельно высчитывать НДФЛ при своих операциях с биткоинами и подавать эти сведения в налоговую инспекцию.
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