Чиновникам России разрешили скрывать криптовалюту

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Герман Бергер
14:55 14.01.2018
Экономика / Финансы

Министерство труда разрешило чиновникам не указывать сведения о криптовалютах. Обновленные рекомендации о декларациях за 2017 год опубликованы на сайте ведомства.

«Формой справки не предусмотрено указание товаров, услуг, полученных в натуральной форме, а также виртуальных валют», — сказано в документе.

 

Как отмечает ForkLog, криптовалюты впервые упоминаются в рекомендациях Минтруда. Также издание полагает, что исключение цифровых валют из деклараций приведет к росту числа взяток в криптовалютах. Вместе с тем, добавляет ForkLog, такую взятку сложно легализовать.

 

В августе 2017 года три депутата Верховной Рады Украины задекларировали биткоины общей стоимостью 50 миллионов долларов.

 

Российским законодательством статус биткоина и других криптовалют не установлен, соответственно, не регулируется их оборот и налоговые вопросы. Минфин в ноябре 2017-го указывал, что граждане могут самостоятельно высчитывать НДФЛ при своих операциях с биткоинами и подавать эти сведения в налоговую инспекцию.

Lenta.ru / Фото
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Мнение
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Николай КАБАНОВ
11.01.2018

Взял бы я Коран на полке — но возникнут кривотолки… (21)

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