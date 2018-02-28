Чиновники Франции выходят на улицы

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Анатолий Тарасов
09:14 28.02.2018
В мире / Евросоюз

Около 50 французских чиновников решили провести ночь со среды на четверг на улице, чтобы привлечь внимание к проблеме бездомных, сообщает Le Parisien.

Около 50 депутатов столичного региона Франции, которые придерживаются разных политических взглядов, проведут ночь со среды на четверг на улице, сообщает Le Parisien. При этом температура, как ожидается, будет достигать -2 °C.  

 

Цель этой акции — привлечь внимание общественности к бездомным и выразить свою солидарность с ними. Депутаты от правых, от левых сил, от «Непокорной Франции», от зелёных и от коммунистов, а также от центристов — все они в девять часов вечера собираются встретиться у Аустерлицкого вокзала и там заночевать.

 

«Невозможно мириться с тем, что люди живут и спят на улице, — говорит организатор акции, заместитель мэра коммуны Этамп Мама Си. — Мы хотим, чтобы это прекратилось. Для этого мы просим предоставить пустующие помещения. Речь идёт не о том, что это чья-то ошибка, — это общая проблема, и нам нужно всем мобилизоваться и положить конец этой негуманной обстановке».

RT / Фото
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