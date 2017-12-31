Премии были выплачены работникам, проработавшим в ведомстве дольше 6 месяцев, а также тем, кто внес личный вклад в работу и способствовал повышению качества работы, пишет Kasjauns.
Особенно были оценены работники, которые способствовали введению в Латвии процесса медиации по разрешению гражданских споров, а также введение рекомендаций антикоррупционной рабочей группы руководства Организации экономического сотрудничества и развития (OECD).
Упомянутые премии установлены отдельно принятым распоряжением, согласно утвержденному бюджетом 2017 года зарплатному фонду.
Остальные машут флагами и орут про свободу и демократию. Все как в советском союзе. Только хуже.« ответить
Пахарь в Латвии только один, это VIKTORS ARAIS (ПАХАРЬ)-на местном диалекте, главный латышский фашист, палач евреев, выпускник Латвийского университета, гордость национал-фашистов ЛВ.« ответить
Эта тварь,тоже из табуна!Сколько их ещё на шее у народа?Вилы в бок?« ответить
Пенсионерам пенсии не выплатили перед Новым годом... Экономят. Где- нибудь провернут за неделю , заработают премию ещё.« ответить
Nevpervie oni pljujut na narod,im voobse >POxuj ka tut zivut,glavnoe sdelanno idet unichjtozenie naselenija..« ответить
Un kas tur sevišķs. Par labu darbu var saņemt prēmijas. 100% atbalstu.« ответить
Paņem cepumiņu par labu darbu« ответить
Дааааа, прямо стокгольмский синдром процветает в Латвии, жертвы выбирают и любят своих мучителей, а те, что хотят то и делают, устроили себе коммунизм,... какой то выдуманный и не реальный средний заработок по стране, который благодаря их окладам и растёт, и к тому же умножают на цифру с потолка и живут себе жируя ни в чём себе не отказывая?...:))) И, что там баррикадники думают, не зря "кровь" проливали в 91 году, ведь для них то деньги не нашлись..., только для чинуш?« ответить