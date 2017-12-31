Чиновники Латвии «жируют», проедая щедрые премии. «Пахари» из Минюста — туда же!(10)

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Глава Минюста Дзинтарс Расначс наслаждается освоением премий. Фото LETA
Герман Бергер
22:12 30.12.2017
Политика / Политики

В конце уходящего года Министерство юстиции под руководством Дзинтарса Расначса выплатила денежные вознаграждения в размере 65% от месячных зарплат или 73 916 евро.

Премии были выплачены работникам, проработавшим в ведомстве дольше 6 месяцев, а также тем, кто внес личный вклад в работу и способствовал повышению качества работы, пишет Kasjauns.

 

Особенно были оценены работники, которые способствовали введению в Латвии процесса медиации по разрешению гражданских споров, а также введение рекомендаций антикоррупционной рабочей группы руководства Организации экономического сотрудничества и развития (OECD).

 

Упомянутые премии установлены отдельно принятым распоряжением, согласно утвержденному бюджетом 2017 года зарплатному фонду.

mixnews.lv / Фото
Комментарии (10)
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Петя 23:34 30:12:2017

Остальные машут флагами и орут про свободу и демократию. Все как в советском союзе. Только хуже.

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историк антифашист 10:02 31:12:2017

Пахарь в Латвии только один, это VIKTORS ARAIS (ПАХАРЬ)-на местном диалекте, главный латышский фашист, палач евреев, выпускник Латвийского университета, гордость национал-фашистов ЛВ.

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Жыжо 23:59 30:12:2017

Эта тварь,тоже из табуна!Сколько их ещё на шее у народа?Вилы в бок?

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Ой, нимагу 00:40 31:12:2017

Пенсионерам пенсии не выплатили перед Новым годом... Экономят. Где- нибудь провернут за неделю , заработают премию ещё.

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nik 00:11 31:12:2017

Nevpervie oni pljujut na narod,im voobse >POxuj ka tut zivut,glavnoe sdelanno idet unichjtozenie naselenija..

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Latviešu patriots 00:23 31:12:2017

Un kas tur sevišķs. Par labu darbu var saņemt prēmijas. 100% atbalstu.

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ыыы 00:37 31:12:2017

Paņem cepumiņu par labu darbu

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ку ку хутор 00:41 31:12:2017

Дааааа, прямо стокгольмский синдром процветает в Латвии, жертвы выбирают и любят своих мучителей, а те, что хотят то и делают, устроили себе коммунизм,... какой то выдуманный и не реальный средний заработок по стране, который благодаря их окладам и растёт, и к тому же умножают на цифру с потолка и живут себе жируя ни в чём себе не отказывая?...:))) И, что там баррикадники думают, не зря "кровь" проливали в 91 году, ведь для них то деньги не нашлись..., только для чинуш?

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12

Мнение
Kabanov-st_mgl0542c5m3m_resize-col15
Николай КАБАНОВ
28.12.2017

Особенности натурных съемок (8)

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