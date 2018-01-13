Чиновники назвали адскую квартиру для матери 3-х детей “квартирой особого комфорта”(4)

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Виталий Вавилкин
19:30 13.01.2018
Наша Латвия / Социум

В Иецаве местное самоуправление выделило матери троих детей квартиру. Вот только жить в ней без капитального ремонта не представляется возможным.

На материалы собирают всем миром. Муниципалитет разводит руками, а государство кивает на местную власть, сообщает программа «Сегодня вечером» LTV7.

 

Фотографии «нехорошей квартиры» в Иецаве появились на странице благотворительного общества Labdarības lapa в Facebook. На снимках видно — квартира в плесени и грязи. Комментаторы в ужасе: как дума могла выделить такое жилье многодетной матери?

 

«Жилого фонда практически нет. Человек умирает, социальная квартира освобождается, ее предлагают всем, кто стоит в очереди. По порядку. Эта женщина, если не ошибаюсь, была в очереди восьмой. До этого люди либо отказывались от конкретной квартиры, либо не соответствовали критериям. Но эта женщина согласилась. Ее никто не принуждал, квартиру она видела. Она могла отказаться и ждать другую»,

— пояснил Янис Фелдманис, член правления муниципального предприятия Dzīvokļu komunālā saimniecība.

 

Но сколько пришлось бы ждать следующего варианта, неизвестно. В самоуправлении говорят: конкретная квартира ещё и повышенного комфорта, в ней есть и центральное отопление, и вода, и прочие блага цивилизации. А вот санитарные нормы законом не установлены. Да они и не нужны, считает сотрудник муниципального предприятия, обслуживающего социальный жилой фонд.

 

«Нет. Это мое субъективное мнение. Мне никто не помогает. У меня семья, у меня дети. Я работаю, стараюсь, думаю… Мы уже жили при одной системе, где все раздавали бесплатно. Как это закончилось, все хорошо знают»,— добавил Фелдманис.

 

Тем временем, в социальной службе Иецавы признают — на данный момент квартира для проживания с детьми не годится.

 

«Да, у меня была возможность отказаться от квартиры. Но я это не сделала, потому что неизвестно, когда будет следующий вариант. И какой он будет. Квартиры такие, какие есть. Люди были очень отзывчивы. Я смотрю на это так: будет свое жилье, дети вырастут и все наладится», — поделилась она.

 

Это не первый случай, когда нуждающиеся получают социальное жилье в критическом состоянии. Министерство благосостояния проблему признает — и кивает на самоуправления.

 

«Есть закон о помощи в жилищных вопросах. И там говорится, что социальное жилье должно быть пригодно для проживания. И здесь вопрос об ответственности самоуправления перед своими жителями. Ни в одном нормативном акте мы не можем описать в нюансах, что такое жилье, пригодное для жизни»,— пояснила Карина Плока, парламентский секретарь Министерства благосостояния.

 

На данный момент почти все необходимые для ремонта иецавской социальной квартиры материалы собраны — благодаря пожертвованиям неравнодушных людей. Мама троих детей надеется переехать в новую квартиру уже в апреле. В очереди на соцжилье в Иецаве еще более ста человек.

Vesti.lv / Фото
Комментарии (4)
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Latviešu patriots 20:03 13:01:2018

atbalstu 100%

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Инна 20:04 13:01:2018

Разве в Европейской стране такое возможно? Еще раз доказывает, что ЛАТВИЯ ЕВРОПЕЙСКАЯ СТРАНА ТОЛЬКО НА БУМАГЕ,НИ ДЕТСКИХ, НИ ПЕНСИЙ, НИ СОЦИАЛЬНЫХ ПОСОБИЙ ...но зато на оборону тратиться больше как буд-то тут живут -6-7-8 миллионов....

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ин-на 20:15 13:01:2018

по заслугам аборигенам

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Мнение 21:26 13:01:2018

Вполне возможно, что квартира и неплохая, только убитая прежними владельцами, но если на ремонт денег нет, тогда проблема конечно..

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Мнение
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Николай КАБАНОВ
11.01.2018

Взял бы я Коран на полке — но возникнут кривотолки… (16)

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