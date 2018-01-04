Чиновники ни в чем себе не отказывают(6)

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газета Сегодня
15:30 04.01.2018
газета Сегодня / Власть

В конце минувшего года министерства щедро выписывали премии своим работникам. Налогоплательщики все стерпят… — пишет латвийская газета «СЕГОДНЯ»

Госуправление с протянутой рукой

 

«Мы можем говорить о наступлении в Латвии новых тучных лет», — на днях заявил один из правящих политиков и от умиления заплакал. Конечно, тучные годы пока наступили не повсеместно, а лишь «на ограниченной территории», а если быть совершенно конкретными — в госуправлении. Там уже начали выплачивать фактически 13–ю заработную плату.

 

Да, в том самом госуправлении, о трагической судьбе которого нам еще недавно постоянно пели руководители Госканцелярии. Мол, и текучка кадров в этом госуправлении достигла прямо–таки катастрофических размеров, и зарплаты у чиновников такие маленькие, что впору ходить по электричкам со словами: «Сами мы не местные, подайте кто сколько может…» В плане реформ госуправления, поддержанного правительством, даже написана конечная цель: добиться, чтобы в госуправлении служащие получали хотя бы 80 процентов от зарплаты в частном секторе на аналогичных должностях.

 

Новогодние подарки

 

И вот теперь мы узнаем, что, например, Министерство среды и регионального развития по итогам уходящего года выплатило своим работникам денежные призы в размере от 45% до 100% от месячной зарплаты. Если взглянуть на те зарплаты, которые были выплачены работникам данного министерства в ноябре, то мы увидим, что и без премий сотрудники этого ведомства, мягко говоря, не бедствуют. Так, даже чиновники низшего звена, старшие референты, получают на руки от 1400 до 1800 евро. Старшие эксперты — до 2000 евро. Заведующие отделами — свыше 2000 евро. Директора департаментов и заместители госсекретарей — от 2700 до 3300 евро… Таким образом, если денежные призы составляли от 45% до 100% от зарплаты, то легко подсчитать, что руководящие работники министерства в декабре получили не менее 4500 евро чистыми! Много ли в нашей стране частных фирм, где даже управленцы руководящего звена получают такие зарплаты с премиями?

 

Заметим, что в минувшем году зарплаты во всех министерствах значительно выросли. Подняты зарплаты и в канцелярии президента. А с 1 января и чиновники, и депутаты сейма получат очередную прибавку к жалованью, поскольку средняя зарплата в народном хозяйстве в 2017–м выросла и это автоматически влечет за собой коррекцию доходов работников госуправления. Коррекцию, разумеется, в сторону увеличения. Если в госуправлении и впрямь решат реализовать обещание добиться 80% от зарплаты в частном секторе, то в этом случае чиновникам уже нужно будет не повышать зарплату, а, наоборот, урезать.

 

Эдуард ЭЛЬДАРОВ.

Vesti.lv / Фото
Комментарии (6)
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ин-на 15:38 04:01:2018

не долго жировать осталось латвийским свиньям

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Latviešu patriots 15:45 04:01:2018

In-na. Ierukšķējās krievu cūka.

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Latviešu patriots 15:42 04:01:2018

Радуйтесь латыши предоставившейся возможности не только самим себе оклады "РИСОВАТЬ", но и премии самим себе "ВЫПИСЫВАТЬ", облагораживая их дополнительными нолями.
Другим цифрам к сожалению обучится не удалось, ведь ноль и так это самая простая цифра в написании. ну а сколько возможностей она в себе таит, не мне вам рассказывать!

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ПРИВЕТ из ПСКОВА 16:24 04:01:2018

НЕМЕЦ ГАУК - ШЕФ "ЭЙРБОЛТИК"
"ЗАРАБАТЫВАЕТ" БОЛЕЕ 1 МИЛЛИОНА ЕВРО в ГОД.
НЕ
ЗНАЯ ЛАТЫШСКОГО ЯЗЫКА!!!!
ПОЧЕМУ-ТО ЯЗЫКОВОЕ ЛАТЫШСКОЕ ГЕСТАПО
К
НЕМУ БОИТСЯ ЗАХОДИТЬ...

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Хам 16:37 04:01:2018

Как я за них рад. На чужом горе строют себе раи. И во что все это выидет они наверное знают.

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К. А. Ин 16:49 04:01:2018

Хотелось бы по этому поводу заслушать завсегдатая этих мест кунга Хуторянина

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Мнение
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газета Сегодня
04.01.2018

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