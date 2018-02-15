Чиновников замучил бумажный зуд(1)

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газета Сегодня
17:35 14.02.2018
газета Сегодня / Бюрократия

Они мучительно пытаются избавиться от вредной привычки сочинять бесконечные законы и подзаконные акты, — пишет газета «СЕГОДНЯ»

До сих пор латвийские чиновники претендовали на рекорд Гиннесса по количеству написанных информационных сообщений, основных направлений, докладов, концепций и отчетов. Но теперь выясняется, что наши клерки вполне могут замахнуться на мировой рекорд и по числу сочиненных нормативных актов.

 

Норматив против нормативов

 

Только в прошлом году было утверждено 269 новых правил Кабинета министров и принято 523 изменения к правилам кабмина. Как можно понять, чиновники страдают своего рода нормативным зудом — им все время хочется написать новый документ. Руки буквально чешутся!

 

Эта проблема всерьез взволновала клерков минюста, которые подготовили… еще одно информационное сообщение под названием «О фактической ситуации и решениях по уменьшению количества нормативных документов».

 

Сотрудники минюста открыто пишут, что в Латвии имеют место «тенденции наводнения нормативизма». Говоря простыми словами, госслужащие уже буквально завалили самих себя, министров и всю страну бесконечными нормативами. Не продохнуть! Причем, как констатировано в докладе, зачастую многие возникающие проблемы можно решить без принятия нового нормативного акта. Тем более что жизнь всегда преподносит какие–то сюрпризы и все невозможно отрегулировать с помощью правил и поправок к ним. Всегда останутся или возникнут ситуации, которые не были предусмотрены нормативами. Поэтому, как констатировал минюст, надо стараться решать проблему без сочинения очередных правил.

 

Кроме того, многие вопросы можно отрегулировать с помощью внутренних инструкций — то есть на уровне министерства, без разработки и принятия «внешнего» нормативного акта — на уровне правительства и сейма. Кстати, сейм также страдает эпидемией нормативизма — в прошлом году парламент принял 50 новых законов и внес 222 изменения в уже существующие законы.

 

Контора пишет

 

Минюст, анализируя ситуацию, призвал своих же коллег по чиновничьему цеху избавляться от вредной привычки еще и пытаться принять нормативные акты в срочном порядке. Если уже есть потребность в том или ином нормативном акте, то этот документ следует обсуждать без спешки, чтобы можно было все всесторонне изучить и чтобы потом не нужно было к этому документу снова принимать десятки поправок.

 

Министры внимательно ознакомились с информационным сообщением и… приняли его к сведению. Из этого можно сделать вывод, что едва ли что–то в ближайшее время поменяется и клерки продолжат плодить сотни или, точнее, тысячи нормативных актов и поправок к ним.

 

Забавно, что и на заседании Кабинета министров во вторник были утверждены десятки поправок, без которых, наверное, можно было и обойтись. Например, министры утвердили  изменения в правила Кабинета министров от 18 февраля 2014 года «О согласовании нормативно–технической документации на конструкцию строящихся транспортных средств и порядок присвоения и внедрения индентификационных кодов международных производителей». Да, тут, кажется, без пол–литры не разберешься…

 

Эдуард ЭЛЬДАРОВ.

Vesti.lv / Фото
Комментарии (1)
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известно 22:12 14:02:2018

всем,что каждая поправка к закону ,это или любовнице шуба или фундамент нового дома. Они ненасытны,поэтому число поправок и законов будет расти. Сами они их выполнять не будут. Им по жизни достаточно знать первое слово, из первой части, первой статьи одного единственного закона .

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Мнение
1-shvedov-col15
газета Сегодня
12.02.2018

Мухи отдельно, котлеты отдельно (15)

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