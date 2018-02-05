Министерство: число «психов» в Латвии растёт ударными темпами(6)

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Герман Бергер
19:40 04.02.2018
Политика / Политики

Согласно официальным данным Министерства здравоохранения, на сегодняшний день в Латвии насчитывается как минимум 84 300 жителей, у которых диагностированы психические заболевания или же констатированы нарушения в поведении.

По сообщению Минздрава, по сравнению с 2009 годом количество психически больных в стране увеличилось на 14 585 человек или на 21%.

 

В 2014 году психические заболевания в качестве первого диагноза были констатированы у 5 851 пациента.

 

Чаще всего медики диагностируют органические психические расстройства, шизофрению, шизотипические расстройства, а также умственную отсталость. Эти диагнозы были поставлены 69% от общего числа пациентов с проблемами в психике.

 

Клиническая депрессия констатирована у 7% жителей Латвии в возрасте 15 — 64 лет. За оплаченной государством помощью в лечении с депрессией обратились всего 0,3% пациентов.

 

Отмечена также и позитивная тенденция: с 2009 года в Латвии примерно на 20% сократилось количество суицидов. Эксперты отмечают, что мужчины решаются на самоубийство в четыре раза чаще, чем женщины.

 

Также в сообщении Минздрава указывается, что количество психиатров в Латвии является достаточным для оказания своевременной помощи. Однако специалистов не хватает в сфере детской психиатрии. Всего же на конец 2014 года в стране работали 240 психиатров.

rus.delfi / Фото
Комментарии (6)
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Давно пора 20:01 04:02:2018

Ходить далеко не надо. Тут сидят психи, кстати социально-опасные, т.к. разжигают вражду, а именно варзилов под разными никами, ваня и педриот. Вот ими пора заняться ПБ, одних в тюрьму, а других -в психушку. Нечего им тут делать, им не место среди нормальных людей.

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психиатр 20:46 04:02:2018

В психушке все наполеоны, а здесь псих с ником "Путин". Вот его и пора срочно в психушку к наполеонам, диагноз налицо.

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10 дюймов 20:12 04:02:2018

прочитал сначала Министерство Психов----подумалось ---молодцы-чиновники так ловко родственников устроили ----жаль, что психов слишком много и надо ещё и агенство психов, ЦГЯ из психов и конечно же СГД из психов----пускай друг друга проверяют, штрафуют и на друг дружку стучат.

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:D 20:26 04:02:2018

Чаще всего медики диагностируют органические психические расстройства, шизофрению, шизотипические расстройства, а также умственную отсталость. Эти диагнозы были поставлены 69% от общего числа пациентов с проблемами в психике.
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Как раз это и особенно умственная отсталость, характерна тем, кому жизнь отравляет ЦГЯ.

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ПРИВЕТ из ПСКОВА 20:50 04:02:2018

О ЛАТВИЯ,СТРАНА ЛАТЫШСКИХ РАБОВ!
СТРАНА,ГДЕ КАЖДАЯ ЛАТЫШСКАЯ СКОТИНА,
ПОДМАХИВАТЬ АМЕРИКЕ ГОТОВ...
СТРАНА с ПРОТЯНУТОЙ РУКОЮ.
ЧТО ВОПРОШАЕТ,КТО же НАМ ПОДАСТ...
СТРАНА,ГДЕ ЛАТЫШИ-ГЕРОИ.
ЧТО ни НАЦИСТ,то ВОР иль ПЕДЕРАСТ....

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Журналисткая этика 21:04 04:02:2018

Число журналюг.похоже тоже...Интеллигентный человек(и уж тем более журналист) никогда не опустится до таких пренебрежительно-уничижительных терминов как "психи"можно ведь сказать душевнобольные) или шоферюги или...журналюги!

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Мнение
Let_20656763-col15
Павел Кириллов
02.02.2018

Перевести стрелки. Байба Рубеса собралась в политику?  (19)