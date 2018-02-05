Согласно официальным данным Министерства здравоохранения, на сегодняшний день в Латвии насчитывается как минимум 84 300 жителей, у которых диагностированы психические заболевания или же констатированы нарушения в поведении.

По сообщению Минздрава, по сравнению с 2009 годом количество психически больных в стране увеличилось на 14 585 человек или на 21%.

В 2014 году психические заболевания в качестве первого диагноза были констатированы у 5 851 пациента.

Чаще всего медики диагностируют органические психические расстройства, шизофрению, шизотипические расстройства, а также умственную отсталость. Эти диагнозы были поставлены 69% от общего числа пациентов с проблемами в психике.

Клиническая депрессия констатирована у 7% жителей Латвии в возрасте 15 — 64 лет. За оплаченной государством помощью в лечении с депрессией обратились всего 0,3% пациентов.

Отмечена также и позитивная тенденция: с 2009 года в Латвии примерно на 20% сократилось количество суицидов. Эксперты отмечают, что мужчины решаются на самоубийство в четыре раза чаще, чем женщины.

Также в сообщении Минздрава указывается, что количество психиатров в Латвии является достаточным для оказания своевременной помощи. Однако специалистов не хватает в сфере детской психиатрии. Всего же на конец 2014 года в стране работали 240 психиатров.