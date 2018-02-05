По сообщению Минздрава, по сравнению с 2009 годом количество психически больных в стране увеличилось на 14 585 человек или на 21%.
В 2014 году психические заболевания в качестве первого диагноза были констатированы у 5 851 пациента.
Чаще всего медики диагностируют органические психические расстройства, шизофрению, шизотипические расстройства, а также умственную отсталость. Эти диагнозы были поставлены 69% от общего числа пациентов с проблемами в психике.
Клиническая депрессия констатирована у 7% жителей Латвии в возрасте 15 — 64 лет. За оплаченной государством помощью в лечении с депрессией обратились всего 0,3% пациентов.
Отмечена также и позитивная тенденция: с 2009 года в Латвии примерно на 20% сократилось количество суицидов. Эксперты отмечают, что мужчины решаются на самоубийство в четыре раза чаще, чем женщины.
Также в сообщении Минздрава указывается, что количество психиатров в Латвии является достаточным для оказания своевременной помощи. Однако специалистов не хватает в сфере детской психиатрии. Всего же на конец 2014 года в стране работали 240 психиатров.
Ходить далеко не надо. Тут сидят психи, кстати социально-опасные, т.к. разжигают вражду, а именно варзилов под разными никами, ваня и педриот. Вот ими пора заняться ПБ, одних в тюрьму, а других -в психушку. Нечего им тут делать, им не место среди нормальных людей.« ответить
В психушке все наполеоны, а здесь псих с ником "Путин". Вот его и пора срочно в психушку к наполеонам, диагноз налицо.« ответить
прочитал сначала Министерство Психов----подумалось ---молодцы-чиновники так ловко родственников устроили ----жаль, что психов слишком много и надо ещё и агенство психов, ЦГЯ из психов и конечно же СГД из психов----пускай друг друга проверяют, штрафуют и на друг дружку стучат.« ответить
Чаще всего медики диагностируют органические психические расстройства, шизофрению, шизотипические расстройства, а также умственную отсталость. Эти диагнозы были поставлены 69% от общего числа пациентов с проблемами в психике.« ответить
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Как раз это и особенно умственная отсталость, характерна тем, кому жизнь отравляет ЦГЯ.
О ЛАТВИЯ,СТРАНА ЛАТЫШСКИХ РАБОВ!« ответить
СТРАНА,ГДЕ КАЖДАЯ ЛАТЫШСКАЯ СКОТИНА,
ПОДМАХИВАТЬ АМЕРИКЕ ГОТОВ...
СТРАНА с ПРОТЯНУТОЙ РУКОЮ.
ЧТО ВОПРОШАЕТ,КТО же НАМ ПОДАСТ...
СТРАНА,ГДЕ ЛАТЫШИ-ГЕРОИ.
ЧТО ни НАЦИСТ,то ВОР иль ПЕДЕРАСТ....
Число журналюг.похоже тоже...Интеллигентный человек(и уж тем более журналист) никогда не опустится до таких пренебрежительно-уничижительных терминов как "психи"можно ведь сказать душевнобольные) или шоферюги или...журналюги!« ответить