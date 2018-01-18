Чистая, как «Кристалл»

Сегодня на самом знаменитом в СССР водочном заводе открыт музей, посвященный любимому в народе напитку, — пишет латвийская газета «СЕГОДНЯ»

Ровно 5 лет назад, в 2013 году, с производственных линий ведущего еще со времен Советского Союза московского ликеро–водочного завода «Кристалл» сошли последние бутылки, после чего многолетнее производство, которое не прекращало выпуск своей горячительной продукции даже в самые суровые военные годы, было окончательно остановлено.

А ведь в год выпускалось порядка 9 миллионов бутылок. Выручка составляла десятки миллиардов рублей. Увы, предприятию, созданному еще в царские времена, явно не повезло с местом дислокации: оно располагалось слишком близко к центру города. До Московского Кремля по прямой — всего–навсего 4 километра. В итоге, как шутили тогда лет назад, «Кристалл» решили «слить за МКАД» — за Московскую кольцевую автодорогу. В общем, сослали в провинцию. Туда же, в Подмосковье, были перенесены и все производственные мощности.

Жилья на миллиард

Впрочем, как известно, свято место пусто не бывает. Тем более если место такое золотое. Или, говоря языком застройщиков, элитное. Совсем скоро на территории завода появится жилье высочайшего класса.

Инвесторы решили вложить в проект 200 миллионов американских долларов. Здесь, на улице Самокатной, будут возведены не только роскошные апартаменты, но и детские сады, прачечные, рестораны, кафе, клубы, фитнес–центры, торгово–развлекательные комплексы, выставочные залы, поликлиники, банки и так далее.

В общем, все, чтобы местные жители почувствовали себя здесь, в центре Москвы, как дома. Правда, для этого будущим владельцам элитных домов хором придется выложить весьма кругленькие суммы: «от 7000 долларов» за кв. м и даже больше. В итоге, скажем, квартирка в 100 «квадратов» обойдется в 750 000 USD.

Как недавно было заявлено, всего на месте бывшего «Кристалла» будет продано более 130 000 кв. м жилья комфорт— и бизнес–класса с сопутствующей инфраструктурой. Нетрудно подсчитать прибыль инвесторов. При вложении 200 миллионов долларов США они в конечном счете получат порядка 1 миллиарда. Согласитесь, ради этого стоит побороться за землю.

После развала СССР ушлые предприниматели уже набили руку в Москве, претворяя в жизнь все новые лакомые проекты. В СМИ выведение заводов и фабрик за пределы города аккуратно называется «возвращением индустриальных пространств народу». Скажем, буквально напротив бывшего завода «Кристалл», через речку Яуза, уже появились настоящие райские жилые уголки Artplay, «Винзавод», «Арма» и прочие. Понятное дело, раньше на этих территориях располагались предприятия.

Московские власти не скрывают, что процесс «слива за МКАД» будет продолжен и впредь, благо в городской черте еще немало промышленных объектов.

Справедливости ради стоит сказать, что тот же «Кристалл» особо не пострадал. Только теперь он находится в Каширском районе Московской области, а именно в деревне Корыстово. И по–прежнему выпускает миллионы бутылок в год. А на улице Самокатной сейчас тишь и покой.

Пока согласовываются все необходимые архитектурно–строительные документы на жилой комплекс, здесь устраиваются экскурсии, которые собирают немало народу. Гиды рассказывают как о прошлом, так и о будущем обширной исторической территории, занимающей в центре Москвы аж 9 гектаров. Можно посетить и бывшие производственные цеха. В одном из заводских зданий даже открылся Национальный музей русской водки.

В основу экспозиции легла коллекция именитого историка и собирателя водки Александра Никишина, который не раз привозил в Ригу выставку своих драгоценных напитков. Кстати, ко всему прочему Никишин родился в Лиепае, учился в Латвийском госуниверситете и даже работал в нашей знаменитой предшественнице и прародительнице — газете «Советская молодежь», до того как перебрался в Москву.

Среди экспонатов — старинные ковшы и штофы еще петровских и более поздних времен, сотни оригинальных эскизов советских этикеток, керамические бутылки и прочие всевозможные емкости, в том числе даже те, которые побывали в космосе на околоземной орбите. Стоит диван, на котором умер водочный король России Петр Арсеньевич Смирнов. Обращает на себя внимание и традиционное чучело медведя с подносом.

Ушлые поляки

Особенно подчеркивается, что музей посвящен именно русскому национальному напитку. А то ушлые поляки решили было в этом усомниться.

В 1978 году, ровно 40 лет назад, братская Польская Народная Республика неожиданно обратилась в Международный арбитражный суд с исковым требованием о признании за ней исключительного права на водку. Якобы в Польском Королевстве ее начали выпускать раньше, чем где бы то ни было. Прилагались и соответствующие исторические документы. В них было указано, что в Польше водку производили еще в 1540 году. Получается, во всем мире только эта страна может использовать заветное слово, а все остальные, включая СССР, обязаны применять какие–то другие названия.

Однако уже через три с половиной месяца (ну почти как в нецензурном анекдоте про царя Ивана Грозного!) была обнародована рукопись, из которой следовало, что на Руси водку производили еще 540 лет назад, а именно в 1478 году. Получается, намного раньше, чем в Польше.

В 1982 году Международный арбитражный суд окончательно признал приоритет производства водки именно за Россией.

Кстати, своим появлением московский завод «Кристалл» обязан правительству Российской империи, которое в конце XIX века решило вернуть себе госмонополию на выпуск крепкого алкоголя, от чего ранее оно отказалось на волне реформ 1860–х годов. Как заверяют разработчики проекта реконструкции территории «Кристалла», на Самокатной улице непременно оставят красивейшие казенные склады. Сегодня они считаются архитектурными шедеврами. Авторы зданий — мастера московского модерна Николай Фалеев и Виктор Величкин.

Красное Знамя от Сталина

Экскурсоводы рассказывают, что в годы Великой Отечественной войны на старинном предприятии, помимо традиционной горячительной продукции, производили также сухой спирт, а в винно–водочные бутылки разливали «коктейль Молотова».

22 июля 1941 года во время массированного налета немецкой авиации на столицу СССР почти полностью выгорел главный корпус. Однако благодаря самоотверженным усилиям работников совсем скоро производство огнеопасной продукции было снова поставлено на самый широкий поток. За свой героический труд завод получил особую награду, Красное Знамя, от Государственного комитета обороны, который возглавлял Иосиф Виссарионович Сталин.

В 1945 году здесь был открыт цех № 1, производивший напитки высочайшего качества для кремлевской элиты. Каждая бутылка, покидавшая стены, снабжалась сертификатом с перечнем фамилий и личными подписями специалистов, ответственных за ее выпуск.

В 1953 году была создана знаменитая водка «Столичная». Ее автором стал советский винокур экстра–класса Виктор Григорьевич Свирида. Уже в 1954 году его детище получило высочайшее международное признание: при проведении процедуры слепого тестирования «Столичная» победила знаменитую марку Smirnoff.

На весь мир прославилась и бело–красная вертикально ориентированная этикетка с видом гостиницы «Москва».

В январе 1987 года Московский ликеро–водочный завод получает свое нынешнее название «Кристалл».

Большим спросом у народа пользуется и «Путинка», которая производится уже ровно 15 лет — с 2003 года. Как заверяют на предприятии, с президентом России Путиным напиток никак не связан. Мол, «путинка» — это лишь рыболовный термин. Хотя, конечно, всем понятно, что намек на Владимира Владимировича очевиден. Вот такой ловкий маркетинговый ход.

Итак, если будете в Москве, загляните на Самокатную. Уверен, вам понравится!

Дмитрий МАРТ,

собкор газеты «СЕГОДНЯ»

в Москве.