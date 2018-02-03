Читателей интересует

«Работал в разных странах. Как сейчас оформлять пенсию?»

«Здравствуйте! Я — гражданин Латвии. В основном жил и работал в Латвии, однако в советское время четыре года проработал в России, а за последние 10 лет успел поработать еще в двух странах — в Германии и Норвегии. Потом вернулся в Латвию и сейчас уже постоянно работаю здесь. Трудоустроен официально, с уплатой всех социальных выплат. Сейчас приближается пенсионный возраст. По какому принципу мне будут насчитывать пенсию, если я работал в разных странах? Какие документы мне нужно подготовить для расчета пенсии? Должен ли я сам отправлять в страны, где работал, и работодателям, у которых работал, какие–то запросы? Или наше латвийское VSAA сделает это вместо меня?

А. Волков».

Отвечает специалист по пенсионным вопросам Латвийского комитета по правам человека Владимир Бузаев:

— В данном случае право на пенсию устанавливается Регламентами ЕС № 883/2004 и № 987/2009. Регламенты в силе для накопления страхового стажа в странах Евросоюза (ЕС — Латвия, Германия) и Европейской экономической зоны (ЕЗС — Норвегия). Они не заменяют, а дополняют внутренние законодательства стран–участниц.

В случае, если право на пенсию в любой стране возникает при наличии определенного минимального страхового стажа (для Латвии это 15 лет), для определения права на пенсию суммируется стаж во всех странах.

Каждая страна назначает и выплачивает свою пенсию в зависимости от накопленного на ее территории страхового капитала. Пенсионный возраст у стран разный, и право на каждую пенсию может возникать неодновременно.

Запрос на назначение пенсии человек подает в компетентное учреждение страны, где он постоянно проживает. Если он является гражданином/постоянным жителем Латвии, то заявление можно подавать в любое территориальное отделение VSAA или в отдел международных услуг VSAA. Если человек живет на территории другого государства ЕС/ЕЭЗ, то запрос на назначение латвийской пенсии следует подавать в компетентное учреждение государства, где он проживает постоянно.

Подавая запрос на назначение пенсии, человек должен предоставить документы, подтверждающие страховой период на территории Латвии до 1996 года, а также указать трудовую деятельность и приравненные к ней периоды на территории государств ЕС/ЕЭЗ. Для этого он должен заполнить специальный бланк. После этого службы стран–участниц, в ведении которых находятся вопросы, связанные с пенсиями, сами обмениваются необходимой информацией.

Все, сказанное выше, относится как к гражданам, так и к негражданам Латвии, а также к легально проживающим в ЕС гражданам третьих стран и их родственникам. Что касается советского российского стажа, то он засчитывается в латвийскую пенсию на тех же основаниях, что и латвийский, в соответствии с двухсторонним соглашением, вступившим в силу в 2011 году. Правда, это относится лишь к субъектам соглашения — т. е. гражданам Латвии, негражданам и гражданам России при условии, что упомянутые лица проживают на территории Латвии. Что касается граждан Латвии, проживающих в ЕС за пределами Латвии, то тут возникают разночтения. На наш взгляд, российский стаж должен засчитываться в соответствии с внутренним законодательством страны проживания, а VSAA с этим не согласно. Агентство уже проиграло одно дело, которое я веду, в судах двух инстанций, и сейчас кассационная жалоба VSAA ожидает рассмотрения с марта 2017 года.

Пенсионер–»досрочник»: право на работу

«Добрый день! Хочу проконсультироваться по такому вопросу. Собираюсь оформить досрочную пенсию, благо возраст позволяет. Смогу ли я получать пенсию и одновременно:

— продолжать официально работать (по трудовому договору)?

— быть владельцем (председателем правления) частной фирмы/микропредприятия?

— работать и получать доходы как самозанятое лицо?

Что происходит, если по какой–то причине я вдруг лишаюсь работы: могу ли в этом случае рассчитывать на какую–то социальную помощь как безработный, или будет выплачиваться только пенсия?

Л. Павлов».

Отвечает специалист по пенсионным вопросам Латвийского комитета по правам человека Владимир Бузаев:

— Если речь идет о той досрочной пенсии, которая выплачивается в размере 50% от рассчитанной суммы до достижения общего пенсионного возраста (priekSlaicIga), то на ее выплату имеются определенные ограничения. Так, согласно статье 32 ч. 12 закона «О государственных пенсиях» в случае, если такой пенсионер станет лицом, подлежащим обязательному социальному страхованию (работник, самозанятое лицо или участник оплачиваемых временных работ), на этот период выплата пенсии прекращается. Определение работника (darba NEmEjs) и самозанятого лица дано в ст. 1 закона «О государственном социальном страховании». Работниками, в трактовке закона, считаются не только лица, работающие по найму, в том числе и на микропредприятии, но и, к примеру, члены правлений частных фирм — в случае, если месячный оборот фирмы превышает 5 минимальных зарплат и в фирме нет ни одного наемного работника.

В свою очередь, согласно статьям 10 и 12 закона «О поддержке безработных и ищущих работу», само по себе назначение досрочной пенсии по возрасту является основанием для отказа в присвоении или аннулирования статуса безработного — т. е. в данном случае прекращается (или не начинается) именно выплата пособия по безработице.

Подготовила Марина БЛУМЕНТАЛЬ.