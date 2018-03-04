Как сообщили в прокуратуре, один человек обвиняется в присвоении денег и легализации преступно нажитых средств, второй — в присвоении денег.
ФОИ в свое время заключил с «Латвийским центром аутизма» договор о проекте, за выполнение которого отвечал член правления этой организации.
Согласно договору, «Латвийскому центру аутизма» была доверена реализация проекта, софинансируемого из средств Европейской экономической зоны -»Уменьшение риска инвалидизации и социальной отверженности детей с аутизмом и нарушениями аутического спектра». Проект реализовывался в период с 1 ноября 2013 года по 31 октября 2015 года. В соответствии с договором ФОИ доверил «Латвийскому центру аутизма» 90% общих расходов по этому проекту.
Однако член правления «Латвийского центра аутизма» противоправно получил часть выделенных ФОИ средств и в группе со вторым обвиняемым, который был бухгалтером центра, включил в поданные ФОИ финансовые отчеты не относящиеся к проекту расходы, чтобы затем распорядиться переданными фондом деньгами по своему усмотрению. Таким образом обвиняемые противоправно получили часть выделенных ФОИ денежных средств — 13 259 евро, заявили в прокуратуре.
Член правления «Латвийского центра аутизма» обвиняется также в легализации преступно нажитых средств, которые ранее противоправно присвоил. Обвиняемый неоднократно осуществлял различные финансовые сделки, в результате чего получил 8585 евро преступно нажитых средств. Суд планирует рассмотреть это дело 11 июня.
Зато . Neviena krieva! Super!« ответить
Вот когда прокуратура начнёт сажать всех воров в законе, которые воруют не тысячами, А миллионами, вот тогда страна и возродится..« ответить
Не имеет значения латыш он, или русский. Обокравший детей, должен сидеть.« ответить
Абсолютно с Вами согласна. Но у нашего патриотса , на этот счет , совсем другое мнение.)))))« ответить
100% atbalstu ar PUTINA kunga« ответить
Вот когда прокуратура начнёт сажать всех воров в законе, которые воруют не тысячами, миллионами, вот тогда страна и возродится.« ответить
eto Putin. ruka Kremlja.« ответить
чтобы воровать надо быть членом госпартейки и платить 10% в партейный общак,а эти "лимонадники" похоже ни с кем делиться нихотели и киданули свою "крышу", через которую получили заказ« ответить
что по этому поводу думает Latviešu patriots ? Только это вряд ли удастся. Настоящих ЛАТЫШСКИХ патриотов такие мелочи не интересуют !« ответить