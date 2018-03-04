Член правления «Латвийского центра аутизма» украл у больных детей тысячи евро(24)

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Владимир Бучельников
11:28 04.03.2018
Наша Латвия / Происшествия

Прокуратура передала в суд Латгальского предместья Риги уголовное дело, по которому два человека обвиняются в присвоении 13 259 евро из Фонда общественной интеграции (ФОИ).

Как сообщили в прокуратуре, один человек обвиняется в присвоении денег и легализации преступно нажитых средств, второй — в присвоении денег.

 

ФОИ в свое время заключил с «Латвийским центром аутизма» договор о проекте, за выполнение которого отвечал член правления этой организации.

 

Согласно договору, «Латвийскому центру аутизма» была доверена реализация проекта, софинансируемого из средств Европейской экономической зоны -»Уменьшение риска инвалидизации и социальной отверженности детей с аутизмом и нарушениями аутического спектра». Проект реализовывался в период с 1 ноября 2013 года по 31 октября 2015 года. В соответствии с договором ФОИ доверил «Латвийскому центру аутизма» 90% общих расходов по этому проекту.

 

Однако член правления «Латвийского центра аутизма» противоправно получил часть выделенных ФОИ средств и в группе со вторым обвиняемым, который был бухгалтером центра, включил в поданные ФОИ финансовые отчеты не относящиеся к проекту расходы, чтобы затем распорядиться переданными фондом деньгами по своему усмотрению. Таким образом обвиняемые противоправно получили часть выделенных ФОИ денежных средств — 13 259 евро, заявили в прокуратуре.

 

Член правления «Латвийского центра аутизма» обвиняется также в легализации преступно нажитых средств, которые ранее противоправно присвоил. Обвиняемый неоднократно осуществлял различные финансовые сделки, в результате чего получил 8585 евро преступно нажитых средств. Суд планирует рассмотреть это дело 11 июня.

LETA / Фото
Комментарии (24)
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Patriotsos 11:38 04:03:2018

Зато . Neviena krieva! Super!

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воры в законе 11:44 04:03:2018

Вот когда прокуратура начнёт сажать всех воров в законе, которые воруют не тысячами, А миллионами, вот тогда страна и возродится..

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Марис 13:09 04:03:2018

Не имеет значения латыш он, или русский. Обокравший детей, должен сидеть.

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To Марис 13:34 04:03:2018

Абсолютно с Вами согласна. Но у нашего патриотса , на этот счет , совсем другое мнение.)))))

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Latviešu patriots 16:43 04:03:2018

100% atbalstu ar PUTINA kunga

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воры в законе 11:40 04:03:2018

Вот когда прокуратура начнёт сажать всех воров в законе, которые воруют не тысячами, миллионами, вот тогда страна и возродится.

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janka 11:46 04:03:2018

eto Putin. ruka Kremlja.

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деревня рассудительных дурачков-"созидателей" 11:48 04:03:2018

чтобы воровать надо быть членом госпартейки и платить 10% в партейный общак,а эти "лимонадники" похоже ни с кем делиться нихотели и киданули свою "крышу", через которую получили заказ

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Хотелось бы узнать, 11:49 04:03:2018

что по этому поводу думает Latviešu patriots ? Только это вряд ли удастся. Настоящих ЛАТЫШСКИХ патриотов такие мелочи не интересуют !

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123

Мнение
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Павел Кириллов
02.03.2018

Великая сила искусства (6)

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