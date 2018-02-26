ЧМ по футболу — вопрос престижа России(5)

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Анатолий Тарасов
13:20 26.02.2018
Спорт / Футбол

Олимпийские игры в Южной Корее закончились, и впереди ждёт чемпионат мира по футболу, который будет иметь большую важность для имиджа российского спорта. Россия на протяжении нескольких недель будет находиться под пристальным наблюдением.

Как отмечает Le Devoir, Россия на протяжении нескольких недель будет находиться под пристальным наблюдением международных СМИ в момент, когда российский спорт, находящийся на высоком уровне, «переживает кризис имиджа».

 

Олимпийские игры в Сочи в 2014 году были задуманы как демонстрация престижа российского спорта. Однако результат этих Игр двояк. В спортивном плане Россия добилась «оглушительного успеха», завоевав 33 медали и став лидером в медальном зачёте. Спортивные инсталляции и атмосфера праздника также впечатлили весь мир.

 

Но в дипломатическом плане, как пишет издание, эти Игры запомнились отсутствием на них лидеров западных стран, которые отказались приезжать в Сочи в качестве протеста против действий России на Украине. Кроме того, споры вокруг прав ЛГБТ, финансовых и экономических издержек, а также вокруг отмены запланированного саммита G8 в Сочи в конце концов «затмили» успех олимпийского праздника.

 

Олимпийские игры в Пхёнчхане, которые прошли без российского флага и гимна, стали «мрачным» событием для российского спорта. Более того, в Играх не участвовали многие спортивные звёзды России. Из-за применения допинга Россия лишилась 11 медалей из 33, которые были получены на Олимпийских играх в Сочи.

 

Эти санкции можно приписать продолжающейся антироссийской кампании, которая началась в связи с действиями страны на Украине. Можно расценивать эти санкции как попытку «порвать с допингом» в России и в других странах. Тем не менее Олимпийские игры в Пхёнчхане стали «катастрофой для имиджа российского спорта».

 

Однако, как отмечает Le Devoir, этот «болезненный эпизод» может стать толчком к возрождению российского спорта, особенно если он будет сопровождаться успехом чемпионата мира по футболу, который будет иметь более важное значение, поскольку за ним, в отличие от Олимпийских игр в Южной Корее, будет наблюдать весь мир.

 

Главная цель этого чемпионата — восстановить репутацию России и привлечь максимальное количество западных зрителей. Чтобы этого достичь, Россия уже приложила значительные усилия: построила и отремонтировала 11 стадионов, а также ввела специальный «паспорт болельщика», который сделает бесплатным передвижение болельщиков в метро и на поездах, сообщает французское издание.

 

Вторая цель — показать процветание и веру в себя, несмотря на экономические санкции и пережитый кризис. Российская экономика, которая пострадала от падения цен на нефть, только начинает налаживаться.

 

Весь вопрос теперь заключается в том, какую стратегию выберет Россия в 2018 году. Выберет ли она снижение напряжённости и возобновление диалога? Будут ли российские власти уделять внимание безопасности и борьбе против терроризма? Будут ли они преследовать оппозицию или позволят ей свободно выражать своё мнение? Признаки того или иного пути будут видны спустя несколько месяцев после переизбрания Владимира Путина, которое произойдёт 18 марта, утверждает Le Devoir.

RT / Фото
Комментарии (5)
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Помнится 14:37 26:02:2018

Во время олимпиады в Сочи претензий по Украине ещё не придумали,а ехать отказались,якобы,за дискриминацию гомосексуалистов в России.Зато во время олимпиады Меркель лихо принимала у себя делегации бандеровцев из Украины.

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Ну забыл человечек. Что Вы к нему цепляетесь? 14:46 26:02:2018

За это время, столько всего напридумано. Разве все упомнишь.)))

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Ой, мамо 14:41 26:02:2018

Украина, ЛГБТ, финансовые издержки , G8...
Стесняюсь спросить, а при чем здесь спорт. Всегда, спорт был вне политики, пока им вплотную не занялись "цивилизованные".

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Главная цель этого чемпионата — восстановить репутацию России и привлечь максимальное количество западных зрителей 14:50 26:02:2018

А я то, дура, думала, что футбол, это когда толпа здоровых мужиков по полю мяч гоняют и голы забивают. Кто больше забил, тот и победил.

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22 15:03 26:02:2018

Веселит то, что на западах думают, что отсутствие флага это все. Как оказалось всем насрать на их мнение.

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Мнение
1-shvedov-col15
газета Сегодня
26.02.2018

ABLV с возу — бабе легче (3)