Неравнодушный россиянин Евгений Антонюк распространил следующее сообщение, которое теперь цитируют на многих сайтах, и в частности соцсети Telegram. Приводим письмо полностью:
«Писать письма общественности губернатору или Росавиации — это дело бесполезное, поэтому мое письмо адресовано ребятам «танцорам».
Парни! Вас сейчас примутся обсуждать, потом судить судом общественности, потом взрослые дяди и тёти будут читать вам морали, возможно вас даже вызовут на ковёр к губернатору, чтобы он под телекамеры смог рассказать, что он главный поборник морали и нравственности. Потом, возможно, вас отчислят.
Поверьте мне, все, что сейчас вам будут говорить взрослые дяди и тёти — это ложь, лицемерие и конъюнктурные попытки угодить начальству. Они это говорят начиная с 1986 года.
Всерьёз никого из них не волнует ни мораль, ни нравственность. Эти люди с одинаковым усердием топили за КПСС, потом за демократию, теперь топят за скрепы. Как это возможно делать искренне? ( спойлер: никак).
Просто пиариться, например, на экономических победах в Ульяновской области трудновато( посмотрите на досуге, какое место в рейтинге уровня жизни в РФ она занимает). Заниматься проблемами Росавиации, пилотов, диспетчеров, банкротств авиакомпаний — тоже тяжёлый труд. А наброситься всей чиновничьей стаей на дурачащуюся молодёжь — это самое то. Все проблемы же от парня, который банан на видео лижет.
Я не считаю, что ваше видео украшает вас, как мужчин, но то, что оно не мешает вам в будущем стать отличными пилотами — совершенно точно. И уж, конечно, ничьих чувств оно не оскорбляет и образ училища не порочит.
Совет родителям — если за видео вашего ребёнка направят на медицинское обследование — забирайте его из этого учебного заведения. Не позволяйте унижать своих детей.
Ну, и чтоб два раза не вставать:
«Интересная все-таки Ульяновская область. Танцующие в трусах студенты, значит, оскорбляют Ульяновскую область. А то, что губернатором там работает человек, которого поперли из милиции за то, что его подчиненные убили неудачно подвернувшегося под руку студента, Ульяновскую область почему-то не оскорбляет».
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лат потриоты отдыхают ведь в латвии авиация в виде шпротобанок которые никому не нужны« ответить
Свобода слова!« ответить
хохловрюк не поехал на Донбас становится пидоргом и тихо срет в сытой проклятой рашке с кресла« ответить
поведение ребят -это пошло, но еще большая пошлость - выставлять это на всеобщее обозрение и вот это должно быть наказуемо« ответить
Кому какое дело как они отдыхают? Никто не заставляет на них смотреть. Моралисты не порочные, блэд, повылезали.« ответить