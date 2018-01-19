«Чмори» убивают Россию! Лжецы и воры «учат жизни» молодёжь(5)

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Герман Бергер
19:10 18.01.2018
Lifenews / Интересно

В России скандал — видеоролик, размножившийся уже в десятки раз по всему Youtube с полуголыми студентами из ульяновского вуза посмотрели уже миллионы человек. В Ульяновске негодует как руководство лётного училища, в коридорах которых был снят ролик, так и губернатор области. Но, что это за люди и какое право они имеют учить молодёжь?

Неравнодушный россиянин Евгений Антонюк распространил следующее сообщение, которое теперь цитируют на многих сайтах, и в частности соцсети Telegram. Приводим письмо полностью:

 

«Писать письма общественности губернатору или Росавиации — это дело бесполезное, поэтому мое письмо адресовано ребятам «танцорам».

 

Парни! Вас сейчас примутся обсуждать, потом судить судом общественности, потом взрослые дяди и тёти будут читать вам морали, возможно вас даже вызовут на ковёр к губернатору, чтобы он под телекамеры смог рассказать, что он главный поборник морали и нравственности. Потом, возможно, вас отчислят. 

  

Поверьте мне, все, что сейчас вам будут говорить взрослые дяди и тёти — это ложь, лицемерие и конъюнктурные попытки угодить начальству. Они это говорят начиная с 1986 года. 

 

Всерьёз никого из них не волнует ни мораль, ни нравственность. Эти люди с одинаковым усердием топили за КПСС, потом за демократию, теперь топят за скрепы. Как это возможно делать искренне? ( спойлер: никак). 

    

Просто пиариться, например, на экономических победах в Ульяновской области трудновато( посмотрите на досуге, какое место в рейтинге уровня жизни в РФ она занимает). Заниматься проблемами Росавиации, пилотов, диспетчеров, банкротств авиакомпаний — тоже тяжёлый труд. А наброситься всей чиновничьей стаей на дурачащуюся молодёжь — это самое то. Все проблемы же от парня, который банан на видео лижет. 

   

Я не считаю, что ваше видео украшает вас, как мужчин, но то, что оно не мешает вам в будущем стать отличными пилотами — совершенно точно. И уж, конечно, ничьих чувств оно не оскорбляет и образ училища не порочит. 

   

Совет родителям — если за видео вашего ребёнка направят на медицинское обследование — забирайте его из этого учебного заведения. Не позволяйте унижать своих детей. 

 

 Ну, и чтоб два раза не вставать:

 

«Интересная все-таки Ульяновская область. Танцующие в трусах студенты, значит, оскорбляют Ульяновскую область. А то, что губернатором там работает человек, которого поперли из милиции за то, что его подчиненные убили неудачно подвернувшегося под руку студента, Ульяновскую область почему-то не оскорбляет».

 

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Vesti.lv / Фото
Комментарии (5)
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Александр Шерстобитов 19:24 18:01:2018

лат потриоты отдыхают ведь в латвии авиация в виде шпротобанок которые никому не нужны

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СССР 20:42 18:01:2018

Свобода слова!

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Мих 19:42 18:01:2018

хохловрюк не поехал на Донбас становится пидоргом и тихо срет в сытой проклятой рашке с кресла

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женщина 20:02 18:01:2018

поведение ребят -это пошло, но еще большая пошлость - выставлять это на всеобщее обозрение и вот это должно быть наказуемо

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Да 22:19 18:01:2018

Кому какое дело как они отдыхают? Никто не заставляет на них смотреть. Моралисты не порочные, блэд, повылезали.

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Мнение
Let_14959656-col15
Павел Кириллов
16.01.2018

«Правдометр» от Latvijas Avīze. О том, как нас разоблачили латышские коллеги (11)

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