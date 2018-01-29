Продолжаем публиковать воспоминания ветерана флота Олега Гавриловича Шовгени. Описываемую ситуацию почти полувековой давности приходится испытать не каждому моряку.

В Латвии много моряков и еще совсем недавно было много судов. И торговых, и рыболовных. И они, как правило, имели названия, которые можно найти на карте Латвии: «Рига», «Лиепая», «Вентспилс», «Бауска», «Балдоне»… Моря и океаны бороздили тезки городов и городков нашей республики.

Были суда, названные соответственно рекам Латвии: «Даугава», «Гауя», «Лиелупе» и так далее. Но был теплоход, который получил название в прошлом — рыбацкого поселка, а с 1946 года — микрорайона города Риги — Ринужи. Поселок, основанный еще в XVII веке, вошел в историю мореходства Латвии: в 1876 году в нем открылось мореходное училище, которое с 1891 года начало готовить капитанов дальнего плавания.

Теплоход «Ринужи» был небольшим сухогрузом типа «Тисса» и работал на непродолжительных рейсах между портами Европы — Антверпеном, Роттердамом, Эдинбургом, Ростоком и другими. Это называлось работой «на коротком плече».

Так что поселок Ринужи не стал городом и растворился как географическое понятие. А теплоход «Ринужи» прекрасно отработал семь лет между портами Северной Европы и, к сожалению, затонул в расцвете своих возможностей в 1965 году после столкновения с финским пароходом Rundal. Обстоятельства его гибели были следующими. Представляю дополненные комментариями записи из судового журнала т/х «Ринужи»:

23.09.1965 г. в 12.00. На ходовую вахту заступил второй помощник капитана. Судно следует западнее острова Борнхольм, в конце вахты должно войти в пролив Зунд. Это район оживленного судоходства, поэтому авторулевой отключили. На вахте стоят матросы Н. Г. и В. З., меняясь на руле через час. Видимость — 2,5–3 мили. Судно следует полным ходом. Прошли порт Треллеборг, разошлись с паромами, идущими здесь с большой скоростью.

В 14.00. На мостик поднялся капитан Ф. О.

В 15.18. Прошли траверз буя номер 1 и легли на курс 5 градусов. Впереди — маяк Дрогден и пролив Зунд. Видимость начала резко ухудшаться. Судно держится по возможности правее потока судов, насколько позволяют границы минных полей.

В 15.30. Дали малый ход машине и легли на курс 10 градусов. На бак вышел боцман А. Г. Якоря приготовлены к отдаче.

В 15.33. Вошли в туман, видимость 1–2 кабельтова. Приказ капитана: «Стоп машина» и «Полный назад».

В 15.37. Судно остановилось. Остановили двигатель. Подаем два длинных гудка. Капитан непрерывно наблюдает за судами в радиолокатор. 2–й помощник и матрос ведут визуальное наблюдение. (Надо сказать, что радар был один — типа «Дон», и наблюдение в него было доступно только одному человеку. Это нынче везде на судах обычно по два радара, да и один радар позволяет наблюдать второму человеку, так как нет уже резинового тубуса, который закрывал экран от солнечного света). Второй помощник постоянно наносит обсервации по пеленгу и дистанции до ближайшего мыса Кнессен и Маяка Сканер Фальстербудде, которые дает капитан. Капитан говорит: «Проведите курс от обсервации вплотную к минному полю». Второй штурман исполняет указание и сообщает об этом капитану. Судно идет вдоль минного поля, опасаясь пересекать его границу. (Действительно, в то время еще существовало очень много минных полей, оставшихся после войны. Из–за этого движение судов часто было стеснено. Еще долго оставались границы этих зловещих полей на картах, хотя, конечно, определенная работа проводилась прибрежными странами, и границы минных полей время от времени корректировались).

Но вот конкретная ситуация: т/х «Ринужи» остановливается перед границей минного поля, опасаясь ее пересечь. А встречное судно,которое капитан наблюдает в радиолокатор, движется прямо на «Ринужи». Пеленг не меняется. Влево отвернуть — нельзя и вправо — нельзя. Взорваться на мине — не выход из положения. Хотя, может, и не встретились бы с ней.

Как потом выяснилось, после прохода пролива Зунд капитан финского парохода Rundal дал полный ход машинам, указал курс вахтенному штурману и спустился в свою каюту отдохнуть. Тумана еще не было. Штурман практически ничего не менял до самого момента столкновения. Видимо, он не успел среагировать, когда судно вошло в туман.

Но курс у парохода Rundal был странный. Если это был курс, заданный капитаном, то ему следовало бы идти градусов на 15 правее. И все–таки по каким–то причинам штурман парохода взял влево. Скорее всего, расходился со встречным судном. Но позже, на суде, он утверждал, что курса не менял.

В 15.39 второй помощник т/х «Ринужи» обнаружил визуально впереди слева 10–15 градусов, в дистанции 1,5–1,0 кабельтова мачты встречного судна в створе. Это и был финский пароход Rundal. Капитан т/х «Ринужи» приказал дать полный назад. Это был маневр последнего момента. Дали звуковой сигнал — 3 коротких (это означает: «Мои машины работают на задний ход»).

В 15.40 п/х Rundal своей левой скулой ударил т/х «Ринужи» в районе трюма номер 1. Нос т/х «Ринужи» резко пошел вправо и возник крен на правый борт. Rundal ударил «Ринужи» второй раз в районе миделя и третий раз — в районе надстройки, проскользнул вдоль левого борта теплохода, затем отошел на расстояние около 1 кабельтова и остановился. Никаких звуковых сигналов, поданных п/х Rundal на т/х «Ринужи» не слышали. Капитан Ф. О. обьявил судовую тревогу. Осмотрели судно в местах удара, начали замерять льяла трюмов и готовить для заводки пластырь. Определили место судна по радиолокатору: мыс Кнессен 88 градусов — 4,7 мили, Маяк Сканер 108 градусов — 4,6 мили. Координаты: широта — 55 градусов 26.2 Норд. Долгота — 12 градусов 43,4 Ост. Судно начало крениться на левый борт.

В 15.45 крен достиг 28 градусов.

Конец 1–й части. Окончание следует.

Олег ШОВГЕНЯ,

капитан дальнего плавания

Дано в сокращении. К публикации подготовил Владимир Новиков.

На фото: Шлюпочные учения. У руля–2–й помощник Олег Шовгеня. Шестидесятые годы.