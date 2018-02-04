(Окончание. Начало в номере за 26 января)

Сегодня — окончание рассказа Олега Гавриловича Шовгени о столкновении советского теплохода «Ринужи» и финского парохода Rundal. Автор воспроизводит развитие опасной ситуации с документальной точностью — как развиваются события уже после столкновения двух судов в тумане.

В 15.50 к левому борту т/х «Ринужи» ошвартовался п/х Rundal. Подали по 8 швартовных стальных тросов с бака и кормы. Следуем вместе с п/х Rundal на норд–ост к банке Бредгрунд с целью посадить судно на мель на малых глубинах. Идет откатка льял и танков левого борта. По указанию капитана второй помощник периодически снимает осадку судна с борта п/х Rundal. Надводный борт уменьшается.

В 16.00 боцман А. Г. замерил льяла трюмов. Вода поступает в оба трюма — пробоина где–то в районе переборки между ними. Но пластырь заведен в районе первого удара — трюма № 1. Начали перестановку пластыря. Матросы под контролем боцмана A. Г. задраивают каютные иллюминаторы. Видимость улучшилась до 1–2 миль.

В 16.20 ослабили швартовые концы на корме с целью перенести пластырь. 16.45 установили пластырь в районе миделя, на переборке между трюмами № 2 и № 3. Судно медленно погружается в воду. Продолжается откатка трюмов и танков обоих бортов.

В 17.30 подошли к 7–метровой изобате глубин. Пароход Rundal дальше с т/х «Ринужи» идти не может, так как 7 метров — глубина предельная для его осадки. Отдали кормовые швартовы.

Судно резко повалилось на правый борт. Крен 45 градусов. Ясно, что остойчивость упала. Палуба правого борта ушла в воду. Крен продолжает увеличиваться. Экипаж оставляет судно по приказу капитана на спасательной шлюпке. На борту остается аварийная группа из 6 человек.

В 17.37 по приказанию капитана все оставили судно на подошедшем мотоботе с п/х Rundal, так как в любой момент судно могло лечь на борт. В этой последней группе был и второй помощник, который захватил судовые грузовые документы и чертежи. Через несколько минут он стоял на мостике п/х Rundal и вместе с капитаном наблюдал, как т/х «Ринужи» лег на правый борт и затонул.

Весь экипаж т/х «Ринужи» собрался на борту п/х Rundal, моряки попили чаю в столовой команды, а потом подошел буксир и отвез всех в Копенгаген. Экипаж расположился в отеле Esplanadet. На другой день в датской столице пришвартовалось пассажирское судно «Надежда Крупская» — оно взяло «ринужцев», чтобы доставить их в Союз.

В Копенгагене осталось лишь несколько человек из членов экипажа. Им предстояло давать показания в суде, в том числе остались все штурмана. Эта группа поселилась на окраине Копенгагена в 3–этажном небольшом отеле Peterburg. Рядом находился городской парк, где хорошо было прогуляться до знаменитой бронзовой Русалки, которая восседает на валуне у берега пролива. Только времени на прогулки почти не было.

Обслуживающий персонал отеля состоял всего из 2 человек: хозяйка отеля и молодая девушка. Очень симпатичная, работящая и веселая. Всегда в движении. В отеле на завтрак давали традиционно по 2 яйца всмятку, свежие булочки, масло, чай. А обедали и ужинали мы в соседнем кафе. Кормили неплохо, но без излишеств. В основном весь день был занят переписыванием документов, выписок из журналов, письменных показаний свидетелей. Для руководства этими делами прибыл в Копенгаген представитель пароходства В. В., в прошлом капитан. С утра и до позднего вечера он никому не давал ни минуты отдыха, как правило, до 23.00. В основном переписывали бумаги из–за ошибок, описок. А это происходило из–за крайней усталости и недосыпания. Через 3 дня после столкновения у 2–го штурмана был день рождения, но он даже не вспомнил об этом.

Напряжение спало только когда документы были переданы в суд, и иногда можно было себе позволить прогуляться по Копенгагену. Еще было тепло и солнечно, хотя наступил конец сентября.

Состоялся суд, моряки давали показания, отвечали на вопросы. Помнится, у второго помощника спросили:

— Какой курс был в самый момент столкновения?

Он ответил:

— В этот момент я смотрел на нос п/х Rundal, а после первого удара нос т/х «Ринужи» так быстро пошел вправо, что уже невозможно было зафиксировать курс.

Еще спросили:

— Под какими углами п/х Rundal нанес три удара?

Ответ был:

— Первый удар — под углом 10–15 градусов, второй под углом 50–60 градусов и третий под углом 30–40 градусов.

Так оно и было. Второй удар стал роковым, так как был самым сильным и, как уже говорилось, попал на переборку между вторым и третьим трюмом, что сделало невозможным спасение судна.

В общем–то, к экипажу т/х «Ринужи», и в частности к штурманскому составу, претензий не предъявлялось. Ясно было, что в столкновении виноват п/х Rundal, но все–таки нашли пунктик, внесший сомнение. А именно: маневр последнего момента. Признали излишним дачу полного хода назад при визуальном появлении п/х Rundal. Посчитали, что целесообразнее было дать передний ход и повернуть судно влево, чтобы судам столкнуться лоб в лоб и таким образом избежать гибели судна. Возможно, все так и случилось бы. Но в таком случае легко было возложить 100% вины за столкновение на т/х «Ринужи».

Так что в итоге суд решил, что убытки надо делить поровну. И это несмотря на то, что адвокатом т/х «Ринужи» выступал известный английский специалист.

А члены экипажа, которые не участвовали в судебных делах, как уже упоминалось, отправились домой на пассажирском теплоходе «Надежда Крупская».

На первых порах там было все хорошо. Но по пути в Ленинград «Надежде Крупской» предстояли заходы в Стокгольм и Хельсинки. И вот при выходе из шведской столицы «Надежда Крупская» села на камни в шхерах. Ребята просидели на судне неделю, пока пришедший в Стокгольм пассажирский теплоход «Эстония» не взял их на борт и не доставил на родину.

Но главное — все остались живы и здоровы и благополучно вернулись домой.

Дано в сокращении. Публикацию подготовил Владимир Новиков.

Олег ШОВГЕНЯ,

капитан дальнего плавания.