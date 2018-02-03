ЧП в «Гайльэзерс»: в здании отделения интенсивной терапии произошел пожар(1)

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Виталий Вавилкин
10:45 03.02.2018
Наша Латвия / Происшествия

Сегодня вскоре после полуночи возник пожар в подвале отделения интенсивной терапии стационара «Гайльэзерс» Рижской Восточной клинической университетской больницы, сообщила пресс-секретарь больницы Айя Лиетиня.

Из-за локального пожара в подвале 15-го корпуса «Гайльэзерса» была объявлена тревога. На место оперативно прибыли несколько бригад Государственной пожарно-спасательной службы (ГПСС) и Службы неотложной медицинской помощи. Пожар был оперативно ликвидирован, стационар возобновил работу, пациенты не пострадали.

 

Как агентству ЛЕТА сообщила представитель ГПСС Инта Палкавниеце, вызов на ул. Хипократу, где в подвале 11-этажного здания возникло задымление, был получен в 00.16. Прибыв на место происшествия, пожарные обнаружили, что в подвале горит мебель на площади шесть квадратных метров. Пожар был ликвидирован в 3.28.

 

После пожара возникли повреждения электропроводки, поэтому семь пациентов из отделения интенсивной терапии были переведены в другое отделение.

 

Причины пожара выясняются. На месте происшествия побывало руководство больницы, которое поручило провести проверку обстоятельств возгорания.

LETA / Фото
Комментарии (1)
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Latviešu patriots 11:11 03:02:2018

atbalstu 100%

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Мнение
Let_20656763-col15
Павел Кириллов
02.02.2018

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