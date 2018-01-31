ЧП в Замке света: на сотрудницу библиотеки обрушилась часть потолка(12)

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Виталий Вавилкин
15:00 31.01.2018
Наша Латвия / Происшествия

Сотрудница Латвийской Национальной библиотеки пострадала после того, как на ее голову упала плита с потолка, заявил руководитель отдела общественных отношений Замка Света Аугустс Зилбертс.

По его словам, инцидент произошел во вторник в 13.40, когда на одну из сотрудниц бюро на четвертом этаже упала часть подвесного потолка. Местные инженеры допускают, что несчастный случай произошел по причине неправильной установки данной части потолка во время строительства.

 

В связи с произошедшем в Замке Света работает группа специалистов, которые на данный момент оценивают состояние потолка. Пока никаких других дефектов не обнаружено.

 

Кроме того, сегодня утром в библиотеке побывали сотрудники полиции, выяснявшие детали происшествия.

 

Зилебертс подчеркнул, что все сотрудники Замка Света имеют страховой полюс. Хотя информации о том, что пострадавшая сотрудница получила тяжелые травмы руководитель PR отдела не имеет.

 

Vesti.lv / Фото
Комментарии (12)
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строитель 15:08 31:01:2018

Это только начало. Через 5-10 лет вся крыша рухнет, т.к. бетонирование кровли никак не сопрягается с нагрузками. Учите сопромат!

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№1 15:20 31:01:2018

Это Замок тьмы !!! Там черти правят балл вместе Сеймом продавшим душу дьяволу !!!

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№1 15:20 31:01:2018

Это Замок тьмы !!! Там черти правят балл вместе Сеймом продавшим душу дьяволу !!!!!!!!!!!!!!!!

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строитель 15:10 31:01:2018

Это только начало. Через 5-10 лет вся крыша рухнет, т.к. бетонирование кровли никак не сопрягается с нагрузками. Учите сопромат!.

« ответить
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Vaira 15:10 31:01:2018

построили убыточный шалаш, который не отбивает даже затраченные бабки на электроэнергию. и скоро сам развалится.

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строитель 15:10 31:01:2018

Это только начало. Через 5-10 лет вся крыша рухнет, т.к. бетонирование кровли никак не сопрягается с нагрузками. Учите сопромат!..

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№1 15:23 31:01:2018

Это Замок тьмы !!! Там черти правят балл вместе Сеймом продавшим душу дьяволу !!! Этот замок похож на кучу дерьма !!!

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№1 15:24 31:01:2018

Это Замок тьмы !!! Там черти правят балл вместе Сеймом продавшим душу дьяволу !!! Этот замок похож на кучу дерьма !!!!!!!!!!!!!!

« ответить
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Вован 15:15 31:01:2018

Начинается.......Аукается " история успеха " написанная шкодливым хомячком.......и свалившим на тёплое местечко в ЕС....С его тупейшей подачи отменивший ГОСТЕХНАДЗОР....Отсюда и Максима в Зольнике и Присма в Плевках и Альфа на Югле..Обратно не принимать...гадёныша....

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уродам -смерть! 15:36 31:01:2018

Этого хомяка судить мало! эта тварь ВСЁ сделала, чтоб мы жили сегодня в ж0пе.
Эту мразь за яйца надо подвесить вместе с рыжей абдолбынной. Это они подняли на ВСЁ! налоги и сделали народ нищим за 5 минут. Народ до сих пор в шоке!

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12

Мнение
Kabanov-st_mgl0542c5m3m_resize-col15
Николай КАБАНОВ
31.01.2018

По имени, по отчеству 

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