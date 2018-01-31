Сотрудница Латвийской Национальной библиотеки пострадала после того, как на ее голову упала плита с потолка, заявил руководитель отдела общественных отношений Замка Света Аугустс Зилбертс.

По его словам, инцидент произошел во вторник в 13.40, когда на одну из сотрудниц бюро на четвертом этаже упала часть подвесного потолка. Местные инженеры допускают, что несчастный случай произошел по причине неправильной установки данной части потолка во время строительства.

В связи с произошедшем в Замке Света работает группа специалистов, которые на данный момент оценивают состояние потолка. Пока никаких других дефектов не обнаружено.

Кроме того, сегодня утром в библиотеке побывали сотрудники полиции, выяснявшие детали происшествия.

Зилебертс подчеркнул, что все сотрудники Замка Света имеют страховой полюс. Хотя информации о том, что пострадавшая сотрудница получила тяжелые травмы руководитель PR отдела не имеет.