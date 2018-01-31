По его словам, инцидент произошел во вторник в 13.40, когда на одну из сотрудниц бюро на четвертом этаже упала часть подвесного потолка. Местные инженеры допускают, что несчастный случай произошел по причине неправильной установки данной части потолка во время строительства.
В связи с произошедшем в Замке Света работает группа специалистов, которые на данный момент оценивают состояние потолка. Пока никаких других дефектов не обнаружено.
Кроме того, сегодня утром в библиотеке побывали сотрудники полиции, выяснявшие детали происшествия.
Зилебертс подчеркнул, что все сотрудники Замка Света имеют страховой полюс. Хотя информации о том, что пострадавшая сотрудница получила тяжелые травмы руководитель PR отдела не имеет.
Это только начало. Через 5-10 лет вся крыша рухнет, т.к. бетонирование кровли никак не сопрягается с нагрузками. Учите сопромат!« ответить
Это Замок тьмы !!! Там черти правят балл вместе Сеймом продавшим душу дьяволу !!!« ответить
Это Замок тьмы !!! Там черти правят балл вместе Сеймом продавшим душу дьяволу !!!!!!!!!!!!!!!!« ответить
Это только начало. Через 5-10 лет вся крыша рухнет, т.к. бетонирование кровли никак не сопрягается с нагрузками. Учите сопромат!.« ответить
построили убыточный шалаш, который не отбивает даже затраченные бабки на электроэнергию. и скоро сам развалится.« ответить
Это только начало. Через 5-10 лет вся крыша рухнет, т.к. бетонирование кровли никак не сопрягается с нагрузками. Учите сопромат!..« ответить
Это Замок тьмы !!! Там черти правят балл вместе Сеймом продавшим душу дьяволу !!! Этот замок похож на кучу дерьма !!!« ответить
Это Замок тьмы !!! Там черти правят балл вместе Сеймом продавшим душу дьяволу !!! Этот замок похож на кучу дерьма !!!!!!!!!!!!!!« ответить
Начинается.......Аукается " история успеха " написанная шкодливым хомячком.......и свалившим на тёплое местечко в ЕС....С его тупейшей подачи отменивший ГОСТЕХНАДЗОР....Отсюда и Максима в Зольнике и Присма в Плевках и Альфа на Югле..Обратно не принимать...гадёныша....« ответить
Этого хомяка судить мало! эта тварь ВСЁ сделала, чтоб мы жили сегодня в ж0пе.« ответить
Эту мразь за яйца надо подвесить вместе с рыжей абдолбынной. Это они подняли на ВСЁ! налоги и сделали народ нищим за 5 минут. Народ до сих пор в шоке!