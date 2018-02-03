Чтение как лекарство

Вы поможете ребенку справиться с непростой жизненной ситуацией, предложив ему книгу, герой которой испытывает те же трудности. Он увидит, что не одинок в своей беде и что из любой сложной ситуации есть выход.

Но как выбрать правильную книгу? Для начала заглянуть в своеобразный «литературный лечебник», который создали библиотерапевты Элла Берту и Сьюзен Элдеркин.

Обидчивость и грубость, первая любовь и зависимость от компьютерных игр, нежелание мыть руки и недовольство своей внешностью… Для пары сотен проблем, которые возникают у детей и подростков, а также их родителей, британские библиотерапевты Элла Берту и Сьюзен Элдеркин подобрали подходящие книжные «лекарства» и объяснили, как они действуют. Публикуем фрагменты из их «Книга как лекарство для детей».

Боязнь темноты

Почти все дети хоть немного да боятся темноты. Причем страх обычно вызывает не она сама, а те ужасные вещи, которые могут в ней таиться. Стоит дать воображению волю, и ребенка тут же окружают всевозможные буки и чудовища. Как только они полезут из углов, бегите к шкафу за книжкой Мартина Уодделла «Почему ты не спишь?».

Когда Медвежонок жалуется, что не может заснуть, Большой Медведь откладывает свою Медвежью Книгу и подходит узнать, что случилось. Медвежонок сидит в кроватке, ухватив себя за задние лапы — как делают дети, когда чем-то смущены. Наконец он признается, что боится темноты. «Какой темноты?» — спрашивает Большой Медведь. «Той, что вокруг меня», — отвечает Медвежонок, и читатель практически видит, как он взволнованно раскачивается на странице взад-вперед. Большой Медведь приносит фонарик, и он немного рассеивает тьму...

Эта утешительная, неторопливая и в высшей степени дремотная книжка ускорит отход ко сну и взрослому, и ребенку.

Нелюдимость

Нет ничего плохого в том, чтобы быть одиночкой. Но ребенок, который проводит чересчур много времени наедине с собой, лишает себя радостей дружбы. В таком случае ему пригодится нежная, исполненная поэзии книга Виктории Тернбулл «Пандора».

В мире сломанных вещей лисичка Пандора жила одна-одинешенька — но ничуть не тосковала из-за этого. Целый день она занималась тем, что подбирала выброшенные людьми вещи, чинила их, как умела, и давала им новую жизнь.

Но однажды с неба упала птица с перебитым крылом. Пандора не знала, как ее починить, а потому просто уложила птичку как можно удобнее и не отходила от нее всю ночь. Окрепнув, та начала скакать по земле — а потом улетать все дальше, но каждый раз обязательно возвращалась к своей подруге с гостинцами. И мир Пандоры начал оживать — пока не превратился в яркий, цветущий, благоухающий лес.

Именно это происходит с душой человека, согретого дружеским теплом и участием. Возможно, прочитав «Пандору», ваш маленький одиночка впервые задумается над тем, от чего отказывается?

Грубость

Если ваш воспитанный ребенок внезапно превратился в настоящего поросенка, не спешите оплакивать свой педагогический провал. Грубость и жестокость, временами проявляющиеся в каждом из нас, могут иметь уважительные причины. Это замечательно иллюстрирует книжка-картинка Дины Геллерт «Как пятачок стал врединой».

Однажды утром Пятачок просыпается в странном настроении. Не в плохом и не в хорошем, не в грустном и не в веселом... а как будто все у него внутри кипит и бурлит. И его так и подмывает сделать кому-нибудь гадость. За завтраком он нарочно опрокидывает стакан молока, по дороге в школу растаптывает песочный дворец, построенный цыплятами, а на уроке арифметики подкладывает учителю кнопку на стул. Естественно, вечером Пятачку попадает как следует...

История заканчивается счастливо: Пятачок мирится с мамой и просит прощения у всех, кого обидел. Читателя же она заставляет задуматься о том, что за многими разрушительными эмоциями стоит душевная боль, не нашедшая здорового выхода, и на самом деле грубияну может быть так же плохо, как и тем, кому он грубит.

Вечно занятые родители

Воспитывать детей и одновременно работать, поддерживать порядок в доме, следить за собой и еще выкраивать время на новую серию любимого сериала очень непросто. Но ребенку необходимо знать, что в списке важных дел он стоит у вас не на последнем месте. Почитайте ему книгу Элизы Роси «Куда торопится мама?».

Мама Эрнеста и Маргариты, как и любая другая мама, вечно бежит, торопится и пытается все успеть. Она часто просит, чтобы Эрнест и Маргарита поиграли сами, пока она работает, а если малыши шалят, мама порой срывается на крик.

Но «иногда маме кажется, что время летит слишком быстро» — и тогда она перестает спешить. Мама, Эрнест и Маргарита играют вместе, поют на три голоса, пекут восхитительный кекс и любуются облаками. Мама наслаждается каждой минуткой и не думает о времени. И тогда оно словно останавливается...

Светлая история, в которой, наверное, каждая мама узнает себя. Для взрослых она станет приятным лекарством от излишней торопливости, для детей — напоминанием о том, что, как бы мама ни спешила, она все равно любит своих малышей.

Истерики

Словарь дает нам следующее определение истерики: «Истерика — неконтролируемая вспышка гнева или раздражения, характерная для маленьких детей». Независимо от того, случаются они регулярно или время от времени, в кризисной ситуации или в ответ на любое мамино «нет», лекарство от истерик жизненно необходимо как детям, так и оказавшимся в радиусе поражения взрослым. И тем и другим лучше всего подойдет книжка-картинка «Заинька» Мо Виллемс, действие которой разворачивается на улицах Бруклина.

Папа берет маленькую Трикси с собой в прачечную. Трикси шагает за руку с папой, прижимая к себе любимого плюшевого Заиньку. В прачечной она «помогает» папе, засовывая монетки в щель стиральной машины. Наконец дело сделано, и папа с Трикси отправляются в обратный путь. Папа весело насвистывает, но Трикси вдруг замирает, и мы видим, что глаза у нее становятся большими-пребольшими. Трикси дергает папу за руку и кричит: «Тади няпа!»

Мы знаем, что она хочет сказать, Трикси знает, что хочет сказать, но папа... Ох, бедный папа не имеет ни малейшего представления. Поэтому на следующих страницах ему предстоит пережить полномасштабную истерику с пронзительными криками, слезами, рыданиями, заламыванием рук и ног и демонстративным отказом двигаться с места. Когда они добираются до дома, мама сразу понимает, что случилось, и семейство мчится назад в прачечную, чтобы спасти Заиньку из стиральной машины.

Прочитайте эту книгу ребенку после того, как отбушует гроза, и она поможет вам понять друг друга.

Дефицит карманных денег

Давайте начистоту: сколько бы карманных денег вы ни давали детям, им всегда будет мало. Поэтому вместо того, чтобы спорить о сумме, лучше научите ребенка думать о том, на что стоит тратить деньги, а на что нет, при помощи замечательной книги «Миллионы» Фрэнка Коттрелла Бойса.

После смерти жены отец Дэмиана и Энтони впал в депрессию, и мальчикам приходится самим заботиться о себе. Дэмиан зачитывается жизнеописаниями святых, сооружает из картонных коробок дом в глубине сада и переезжает туда. Его старший и более прагматичный брат Энтони больше заинтересован в улучшении своего материального положения. Поэтому, когда во время молитвы Дэмиану прямо в руки падает чемодан с 230 000 фунтов, братья не могут договориться, как распорядиться деньгами.

Дайте ребенку прочесть эту книгу, а потом обсудите, как бы он поступил с таким богатством.