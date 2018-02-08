Что действительно нужно новорожденному?

Рождение ребенка – это один из самых счастливых моментов в жизни каждой семьи. И чтобы ничто ни омрачило его, о «приданном» для малыша лучше познакомиться заранее. Большинство родителей сразу же принимаются выбирать коляску, кроватку, ванночку, пеленальный столик. Но многих из них пугает вопрос приобретения одежки и прочих подобных вещей.

Рождение ребенка – это один из самых счастливых моментов в жизни каждой семьи. И чтобы ничто ни омрачило его, о «приданном» для малыша лучше познакомиться заранее.

Рождение ребенка – это один из самых счастливых моментов в жизни каждой семьи. И чтобы ничто ни омрачило его, о «приданном» для малыша лучше познакомиться заранее. Большинство родителей сразу же принимаются выбирать коляску, кроватку, ванночку, пеленальный столик. Но многих из них пугает вопрос приобретения одежки и прочих подобных вещей. При этом одни скупают практически все, что встречают на полках магазинов, другие же, наоборот, покупают минимум, необходимый на первое время, надеясь, в дальнейшем докупить недостающие вещи

Вне зависимости от того планируете вы пеленать ребенка или нет, приобретите по десятку фланелевых (теплых) и ситцевых пеленок. Пригодятся они во время купания для того, чтоб промокнуть ребенка или подстелить на дно ванночки, также их можно располагать на пеленальный столик или другую поверхность и использовать в кроватке в качестве простынок.

Также малышу понадобятся 2 трикотажные шапочки, желательно без завязок и 1 теплая – для прогулок в холодное время года, несколько пар носочков или пинеток, рукавички (антицарапки). Все они защитят ребенка от переохлаждения, поскольку младенцы теряют тепло в основном через конечности.

Очень удобны в использовании бодики – 5 штук будет вполне достаточно для новорожденного. Они представляют собой кофточку или футболку, застегивающиеся при помощи кнопок между ножками под подгузником. Для новорожденных лучше покупать модели, которые имеют впереди по всей длине кнопки. Так во время одевания малыш будет испытывать меньший дискомфорт.

Ползуны с давних времен пользуются заслуженной популярностью у молодых мам. Современные модели застегиваются кнопками на плечиках и между ножками, что облегчает процесс замены памперса.

Пара штанишек с закрытой стопой на широкой резинке также пригодятся новорожденным.

Человечки, они же слипы – это комбинезоны, которые застегиваются на кнопки от шеи и до пяточек. Могут быть как с открытой, так и закрытой стопой. Часто имеют специальные отвороты на манжетах, которые закрывают ручки, что избавляет от необходимости использования царапок. Желательно купить их 5-6 штук разного размера, так сказать «на вырост».

Отдельно стоит упомянуть комплект постельного белья, который состоит из простыни (обычной или на резинке), пододеяльника, наволочки, защиты на кроватку и балдахина. Также необходимо 2 одеяла: тонкое (байковое) для теплого времени года и толстого (шерстяное или синтепоновое) для осени или зимы.

Обязательно необходимо купить пару махровых полотенец, в которые вы будете укутывать малыша после ванной. Хорошо, если они будут иметь уголок, одевающийся на голову и защищающий ее таким образом от переохлаждения.

Для прогулок следует приобрести пару костюмчиков.

Поскольку маленькие дети часто срыгивают после кормления, то слюнявчики защитят одежку малыша от мелких неприятностей. Хорошо, если застегиваться они будут при помощи липучек.

Покупая вещи для малыша, не пытайтесь купить все и сразу, приобретите самое необходимое, ведь каждый малыш индивидуален и потребности у них разные. Все вещи должны быть изготовлены из натуральных тканей.