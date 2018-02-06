Что делать с разбитой косметикой

Духи, пудра или лак выскользнули из рук и разбились. Что делать? Как избавиться от запаха? Чем вывести въевшееся пятно? Вот несколько проверенных лайфхаков, которые помогут справиться с последствиями.

Пудра

С большинством сухих продуктов отлично работает бабушкин метод реставрации. Вам понадобятся бутылка водки (хватит и маленькой стопки), лопаточка или ложка от мороженого и салфетка. Пересыпьте разбитую пудру (бронзер, хайлайтер, румяна) в контейнер или блюдце и истолките в мелкий порошок. Добавьте немного водки и хорошенько смешайте — должна получиться плотная паста. Ничего страшного, если вышло слишком много жидкости — просто сохнуть будет дольше.

Заполните получившейся пастой пудреницу и оставьте на пару часов. Когда смесь подсохнет, накройте ее салфеткой и хорошенько чем-нибудь спрессуйте (подойдет любой небольшой плоский предмет, который равномерно распределит давление). Готово — осталось только хорошенько просушить.

Есть и более современный способ. Вместо плясок с водкой используйте специальный мусс — он работает похожим образом, но обещает вернуть разбитой косметике прежнюю насыщенность и текстуру. При работе с муссом дробить пудру в порошок необязательно. Просто залейте пострадавшего средством, хорошо смешайте и спрессуйте предназначенными для этого инструментами (в комплекте идет несколько разных форм и размеров). Дайте высохнуть и продолжайте пользоваться.

Духи

Немного сложнее ликвидировать последствия падения флакона духов. Сначала предстоит собрать стекло. Если вы или ваши домашние передвигаетесь по дому босиком, сделайте это в три этапа: сначала пройдитесь по комнате с веником, потом с пылесосом, и напоследок — с влажной тряпкой. Это позволит собрать самые мелкие осколки.

Справиться с запахом намного сложнее. Обычно он витает над местом катастрофы, как неупокоенная душа погибшего флакона, еще много-много месяцев. Народных рецептов борьбы с некогда любимым ароматом несколько. В первом упоминаются пять литров воды, столовая ложка яблочного уксуса и чайная — перекиси водорода. Во втором — та же вода и кондиционер для стирки белья. Для выведения запаха из ковра пригодится обычная сода. Ею надо посыпать место катастрофы, дать впитать аромат, а потом пропылесосить. Хотя лучше все-таки вывесить ковер на улицу.

Помада

Чинить сломанные помады проще всего: у них очень низкая температура плавления. Самый очевидный путь решения проблемы — растопить место надлома и вернуть стик в исходное положение. Но если дело в конструкции (слишком тонкая или слишком мягкая помада), это поможет только до следующего использования. На такой случай продаются профессиональные палитры. Расплавленный в ячейку такой коробочки стик точно никогда больше не сломается. А еще его можно смешать с любой другой помадой или бальзамом, чтобы получить новый цвет или текстуру.

Лак

От лака помогают всевозможные жидкости для его снятия. Обязательно протестируйте средство на маленьком незаметном участке поверхности — особенно если речь идет о цветном ковре.

Альтернативой может стать чистый ацетон или очиститель из строительного магазина. Небольшое пятно лака бывает проще срезать, чем растворить и оттереть — в таком случае примените ножницы или кусачки. Только дождитесь, пока проблема высохнет.

Если в разбитом флаконе остался лак, его еще можно спасти. Понадобится пустой пузырек от закончившегося или нелюбимого лака для ногтей (его надо помыть с ацетоном) и пластиковый стакан. С помощью ножниц и скотча превратите стакан в воронку (просто вырежьте полоску пластика и скрутите в конус). Перелейте остатки лака в новый дом, закройте крышку и подпишите любым пишущим по стеклу маркером.