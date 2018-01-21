Жителям Латвии рекомендуют спасаться своими собственными силами, — пишет газета «СЕГОДНЯ»

Что делать, если вражеская ракета летит в сторону вашей страны и у вас есть всего несколько минут, чтобы добежать до укрытия? На такой непраздный вопрос сейчас пытаются ответить люди во всем мире, узнав о том, что пережили недавно жители Гавайских островов.

Спасайся как знаешь

Представить себе такое страшно, но именно с этим столкнулись на днях жители Гавайских островов, когда их оповестили, что на Гавайи летит баллистическая ракета: «Немедленно следуйте в укрытие. Это не учебная тревога».

«Все случилось настолько неожиданно, что многие потом признавались в Twitter, что спрятались, где смогли: в ванной комнате или под кроватью», – пишет об этом случае Би-би-си.

Позднее выяснилось, что предупреждение было ошибкой, но что действительно надо делать в случае ракетного удара?

В советское время при ядерном ударе людям предписывалось бежать в бомбоубежища, которые существовали при учреждениях и производствах. К конкретным бомбоубежищам были приписаны и партийные боссы. То есть предполагалось спасти прежде всего рабочих и дорогих руководителей партии и правительства. Как же без них! Не участвовавшее в производственном процессе население таким образом приносилось в жертву.

Времена нынче вроде более гуманные, но на случай войны в Латвии не предусмотрено ничего серьезного – система бомбоубежищ успешно уничтожена, ничего нового в области гражданской обороны не создано. Хотя это понятие осталось, и в его рамках спасаться люди должны так, как сами сумеют.

Соль, сахар, спички

В Латвии за гражданскую оборону отвечает Пожарно-спасательная служба. Но все, что она гарантирует, – это снабжение рекомендациями на случай разных бедствий, война среди которых не упоминается, но как бы подразумевается.

Рекомендации следующие. При звуках сирены (учебные включения сирен в Риге проводятся регулярно, и это, пожалуй, единственное, что от советского ГО осталось) жителям предписано включить радио или ТВ, где ответственные структуры должны сообщить, что случилось и что делать. Радио или ТВ нельзя выключать, чтобы слушать дальнейшие указания.

Советуют также не звонить без надобности в оперативные службы, чтобы получить дополнительную информацию. Мол, и без вас работы хватает, не отвлекайте!

Если объявлена эвакуация, то законопослушный житель Латвии должен взять с собой документы, деньги и средства связи и отправиться к объявленному месту сбора, не забыв отключить в своем жилье газ и электричество.

Если эвакуация предстоит долговременная, с собой можно взять сумку с вещами. Среди них (кроме документов и денег, которые следует держать при себе) должны быть: портативный радиоприемник, спички или зажигалка, фонарик, батарейки, складной нож, ложка, небьющаяся посуда армейского типа, нитки, ножницы, пишущие принадлежности, аптечка, запасное белье, одежда, спальный мешок, желательно – палатка, предметы гигиены, туалетная бумага, полотенце, одноразовые салфетки, еда (которую можно хранить без холодильника длительное время), запас воды на несколько дней.

Ценные советы

Пожарные дают также советы жителям страны на случай утечки химических веществ, наводнений, пожара, перебоев с электричеством и даже грозы. Кроме последнего, все эти бедствия теоретически могут быть связаны и с военными действиями.

Есть также информация о том, что делать в случае «радиационной аварии». Это может относиться не только к утечкам или даже полноценной аварии на АЭС (скоро одна новая АЭС начнет работу в Белоруссии, совсем рядом с границей Латвии), но и к возможной военной угрозе.

В этом случае следует закрыть все двери, выключить вентиляцию и кондиционеры, заклеить липкой лентой или фольгой все возможные источники поступления воздуха с улицы. Самое безопасное помещение – то, которое выше уровня земли.

Рекомендуется также поменять одежду и тщательно вымыть тело и лицо, прополоскать рот.

Соберите комплект

А вот власти США не стесняются давать своему народонаселению инструкции именно на случай атомной войны.

* Подвальные помещения и цокольные этажи – дома или на работе – предоставляют меньшую опасность, чем первые этажи здания.

* Чем мощнее и плотнее материал между вами и радикоактивными частицами (толстые стены, бетон, кирпич, книги или земля), тем лучше.

Но еще важнее что-то предпринять не после взрыва, а до него. Американские власти дают такие советы.

* Узнайте, есть ли в вашем районе какие-либо общественные здания, которые отведены под противоядерные убежища.

* Если в вашем районе нет специальных убежищ, составьте список потенциально возможных мест, где можно укрыться (рядом с вашим домом, работой, школой), таких как подвалы, подземные переходы, туннели.

* Соберите аварийный комплект, в который бы входили продукты, вода, работающий радиоприемник и другие предметы первой необходимости.

Под угрозой

Би-би-си напоминает, что угроза ядерного удара для жителей ряда регионов планеты не является каким-то отвлеченным понятием, некой страшилкой из времен холодной войны, которая давным-давно осталась в прошлом.

Так, в состоянии повышенной боевой готовности уже много лет находится Япония, которая только усилила свою готовность после того, как Северная Корея неоднократно в 2017 году выпускала ракеты в ее сторону.

Во время испытательного пуска северокорейской баллистической ракеты в августе прошлого года жители японского острова Хоккайдо получили оповещение о необходимости искать укрытие либо в какой-либо «устойчивой постройке либо в подвальном помещении».

В общенациональных рекомендациях по поводу того, как выжить во время ядерного удара, говорится, что если ракета упадет где-то поблизости, то людям нужно бежать оттуда, закрыв рот и нос. Находящиеся в здании должны отойти от окон, чтобы не получить ранений от осколков стекла.

Японская система оповещения J-Alert устроена таким образом, что посылает населению оповещения о грозящем нападении посредством телевидения, мобильных телефонов, радио и уличных громкоговорителей. «Подобные системы существуют во многих странах мира», — указывает Би-би-си.

На острове Хоккайдо власти перестраховались еще больше: в недавно изданном японском комиксе манга показано, как школьники прячутся под партами, бегун на улице укрывается в общественном туалете, а фермеры ложатся лицом в землю прямо в поле.

Шаги к выживанию

А вот что советует населению российская инструкция на случай ядерного удара.

+ Если вы дома, переместитесь в подвал или в наиболее прочную часть строения, обеспечивающую наибольшую защиту. Если располагаете материалами, оборудуйте защиту от ударной волны.

+ Возьмите с собой переносной радиоприемник или установите на максимум громкость стационарного радиоприемника, так, чтобы вы могли слышать его даже в укрытии.

+ Опасайтесь находиться вблизи окон.

+ Лягте и укройтесь от осколков стекла и падающих обломков.

+ Укройте глаза от вспышки взрыва.

+ Если вы вне дома, немедленно найдите укрытие.

+ Если вы путешествуете, остановитесь и немедленно найдите укрытие или, если вы очень близко к безопасному месту, переместитесь и немедленно найдите укрытие.

В руководстве Канадской организации аварийных измерений министерства обороны (ведомство отвечает в стране за ГО) указаны 11 шагов к выживанию в ядерной войне.

Шаг 1: знайте о последствиях ядерного взрыва

Шаг 2: знайте о радиоактивных осадках

Шаг 3: знайте сигналы оповещения и обзаведитесь радиоприемником на батарейках

Шаг 4: знайте, как и где укрыться

Шаг 5: сделайте запасы на две недели (воды, пищи и пр.)

Шаг 6: знайте, как предотвратить и победить пожар

Шаг 7: знайте, как оказать медицинскую помощь

Шаг 8: знайте гигиену аварийных условий

Шаг 9: знайте, как избавиться от радиоактивной пыли

Шаг 10: знайте официальные планы на случай ЧС

Шаг 11: спланируйте выживание своей семьи

Последний шаг, 11-й, эксперты называют самым важным, ведь «хороший план выживания – план, который вы знаете и можете осуществить».

«Запишите важные вещи, которые нужно будет сделать после сигнала оповещения. Как пример отметьте, когда и где все члены вашего семейства найдут укрытие; где взять запасы; как будет обустраиваться убежище; какие окна должны быть заблокированы; если планируете эвакуацию – детали маршрута и запасов, которые потребуются в месте назначения», – советуют специалисты.

ЦИТАТЫ

«В Латвии за гражданскую оборону отвечает Пожарно-спасательная служба. Но все, что она гарантирует, – это снабжение рекомендациями».

«Если объявлена эвакуация, житель Латвии должен взять с собой документы, деньги и средства связи и отправится к объявленному месту сбора».

Григорий АНТОНОВ.