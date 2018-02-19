Великий пост — это целых 7 недель, когда жизнь тех, кто его соблюдает, будет подчинена строгому распорядку, важным правилам. Эти правила также касаются того, что будет находиться на столе. Отвечаем на вопросы постящихся о рационе Великого поста.

Что нельзя есть?

В дни поста предписывается отказаться от скоромной пищи и питаться только постной. Скоромная пища та, что содержит жиры теплокровных, млекопитающих и птиц: молочные продукты, яйца, мясо.

Можно ли нежирное мясо, птицу?

Нежирное мясо, телятина или птица хороши для диеты. В любой пост они находятся под запретом. И не важно, что на рынке вам будут продавать постную говядину, имеется в виду, что она просто не жирная.

Можно ли обезжиренный творог или йогурт?

Диетические йогурты, творожки, даже сыр низкой жирности — все это тоже не попадает в категорию постных продуктов. Молоко, яйца и молочные продукты относятся к категории скоромных и в пост запрещаются. Даже несмотря на то, что в них 0% жирности.

А рыбу можно?

Рыба считается постным продуктом, но употребление ее ограничено. В Великий пост можно есть рыбу только два раза: на Благовещение и на Вербное воскресенье. Но в этом году Благовещенье совпало со Страстной пятницей, поэтому 7 апреля рыба отменяется, можно только есть горячую пищу с маслом и запивать вином.

А что с алкоголем?

Великий пост — это отказ от увеселений, и конечно, распития спиртных напитков. Но вино в пост выпить можно. В выходные допускается только один бокал красного вина, для поддержания сил постящегося. Также можно выпить вина и в праздники.

Можно ли морепродукты?

Морепродукты, как и рыба, однозначно постные. Вот только когда их можно есть? Существует две точки зрения на этот вопрос. Согласно первой морепродукты приравниваются к рыбе и употребляются в те дни, когда она разрешена. Греческая православная церковь приравнивает моллюсков и ракообразных к морским растениям. И поэтому так называемых черепокожных там можно есть в любой день, когда разрешено растительное масло. Некоторые священники русской православной церкви склоняются к греческой точке зрения, а часть — приравнивает морепродукты к рыбе и разрешает их только по великим праздникам.

Что такое сухоядение?

В дни сухоядения разрешается холодная пища, не обработанная термически: сырые овощи и фрукты, квашения и соления, орехи, иногда мед.

Исключением является хлеб — хоть он и приготавливается в печи, есть его можно, но, разумеется, постный, без сахара и растительного масла в составе.

Важно!

Сухоядение — самый трудный вид поста. Поэтому церковь рекомендует спрашивать благословения духовника на держание его.

Хлеб — это постный продукт?

Нужно смотреть на состав хлеба. Если при выпекании использовались молоко или яйца — это не постный хлеб, его нельзя есть. Чаще всего хлеб, особенно черный, продукт постный. Для его приготовления используют воду, муку, дрожжи, немного соли и сахара. Иногда в хлеб добавляют немного подсолнечного масла, поэтому нужно внимательно читать этикетку, особенно если вы поститесь по всем правилам, соблюдая дни сухоядения и горячей пищи без масла.

Дни, когда разрешен елей — что это значит?

В Великий пост в выходные и в праздники разрешается использования елея — так в старину называли растительное масло. Это значит, вы сможете приготовить горячие блюда с использованием масла, что несомненно разнообразит ваш стол, добавит калорийности и вкуса.

Вижу дни с рыбой или икрой, а что еще можно?

Некоторые дни в календаре постящегося отмечены как «допускается рыба» или «разрешена икра». Это значит, что кроме обычных постных продуктов, горячей пищи с маслом, вина, можно добавить в рацион — икру или рыбу. Причем рыба в градации постных продуктов стоит выше, чем икра. Поэтому в дни, когда можно рыбу, можно и икру тоже. А вот наоборот — нет.

Кто не должен поститься?

Все правила постных дней касаются только здоровых и взрослых постящихся. Пост не должны соблюдать больные, маленькие дети, беременные и кормящие женщины, люди, чья работа связана с тяжелым физическим трудом, престарелые, а также заключенные и путешествующие. Все эти группы православных верующих могут соблюдать пост, но по более мягким правилам и с благословения своего духовника.