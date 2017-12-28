По правилам фэншуй стол — это отражение вашего богатства, поэтому ему нужно уделить особое внимание. Необходимо, чтобы его стороны и углы уравновешивали друг друга, и за столом царило равенство и спокойствие.
Стол может быть круглым или квадратным, но если одного стола не хватает, не стоит ставить два в форме буквы Г, такое расположение считается неблагоприятным.
Важно, чтобы подход к столу был обеспечен со всех сторон, и во время еды гостей ничего не стесняло. Поэтому не нужно задвигать стол в угол комнаты или ставить вплотную к стене.
Обязательно накройте стол скатертью, и лучше, чтобы она была в тех оттенках, которые подходят Желтой Собаке: желтом, бежевом, песочном.
Желтый цвет символизирует благополучие, успех и стабильность.
Не нашлось скатерти подходящего цвета? Можно обойтись и салфетками желтых оттенков или цвета шампанского.
Посуду лучше выбрать простую и лаконичную, без витиеватых росписей, необычных форм и узоров.
Бокалы или этажерки с закусками можно украсить желтыми лентами. А в центр стола поставить свечу. Ее также можно декорировать желтыми лентами или елочными шарами, уложив их в блюдо или поднос.
Угощения
Главное правило: в меню новогоднего стола года Желтой Собаки должны быть простые и сытные блюда. Так что в этом году нам повезло. Ничего изысканного готовить не нужно, главное, чтобы все получилось вкусно и никто не остался голодным.
Собака, конечно, любит мясо, поэтому подойдут все традиционные новогодние блюда: запечная свинина, баранина, утка, гусь или индейка, а особенно мясо на косточке (ребрышки или котлетки). Принцип приготовления собаке тоже не важен: можно тушить, запекать в фольге или обжаривать, как вам больше нравится.
А вот разнообразие мясных закусок символизирует достаток и благополучие, поэтому постарайтесь, чтобы на столе было несколько сортов мяса.
Если предпочитаете блюда из рыбы, то лучше ее приготовить целиком, т.к. в восточной культуре это символизирует единение в семье.
Собака в еде совсем не привередлива, ей не нужны деликатесы, экзотические продукты и блюда высокой кухни, над которыми вы будете трудиться весь день.
Гарниры и закуски могут быть тоже самыми обычными: картофель (пюре или картофель по-деревенски), запеченная свекла или тыква, соленья, свежие овощи и зелень, которые можно подать в виде салата с растительным маслом или просто порезать. И не забывайте про свежий хлеб, это символ достатка.
Желтая Земляная Собака любит сладкое. Так что подойдут любые фрукты, мороженое, ягодные и творожные десерты. А еще в этом году на новогоднем столе должен быть торт или пирог, и хорошо, если вы приготовите его самостоятельно. Собака будет вам благодарна.
В восточной культуре есть примета: оставляя немного праздничной еды на тарелке, вы оставляете себе богатство на следующий год.
Напитки
Собаки, как известно, не любят пьяных, поэтому сильно напиваться не стоит. Отдавайте предпочтение легким алкогольным напиткам: вину и шампанскому и только в умеренных количествах. Из безалкогольных напитков подойдет морс или домашний компот.
Год Собаки наступает 16 февраля.« ответить