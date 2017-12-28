По китайскому календарю 2018 будет годом Желтой Земляной Собаки. Китайцы считают, что год будет удачным и счастливым, если встретить его по всем правилам. И важно не только то, где, с кем и в чем вы будете встречать Новый год. Важно, что будет на вашем праздничном столе. Ведь хозяйке года должны понравиться ваши угощения!

По правилам фэншуй стол — это отражение вашего богатства, поэтому ему нужно уделить особое внимание. Необходимо, чтобы его стороны и углы уравновешивали друг друга, и за столом царило равенство и спокойствие.

Стол может быть круглым или квадратным, но если одного стола не хватает, не стоит ставить два в форме буквы Г, такое расположение считается неблагоприятным.

Важно, чтобы подход к столу был обеспечен со всех сторон, и во время еды гостей ничего не стесняло. Поэтому не нужно задвигать стол в угол комнаты или ставить вплотную к стене.

Обязательно накройте стол скатертью, и лучше, чтобы она была в тех оттенках, которые подходят Желтой Собаке: желтом, бежевом, песочном.

Желтый цвет символизирует благополучие, успех и стабильность.

Не нашлось скатерти подходящего цвета? Можно обойтись и салфетками желтых оттенков или цвета шампанского.

Посуду лучше выбрать простую и лаконичную, без витиеватых росписей, необычных форм и узоров.

Бокалы или этажерки с закусками можно украсить желтыми лентами. А в центр стола поставить свечу. Ее также можно декорировать желтыми лентами или елочными шарами, уложив их в блюдо или поднос.

Угощения

Главное правило: в меню новогоднего стола года Желтой Собаки должны быть простые и сытные блюда. Так что в этом году нам повезло. Ничего изысканного готовить не нужно, главное, чтобы все получилось вкусно и никто не остался голодным.

Собака, конечно, любит мясо, поэтому подойдут все традиционные новогодние блюда: запечная свинина, баранина, утка, гусь или индейка, а особенно мясо на косточке (ребрышки или котлетки). Принцип приготовления собаке тоже не важен: можно тушить, запекать в фольге или обжаривать, как вам больше нравится.

А вот разнообразие мясных закусок символизирует достаток и благополучие, поэтому постарайтесь, чтобы на столе было несколько сортов мяса.

Если предпочитаете блюда из рыбы, то лучше ее приготовить целиком, т.к. в восточной культуре это символизирует единение в семье.

Собака в еде совсем не привередлива, ей не нужны деликатесы, экзотические продукты и блюда высокой кухни, над которыми вы будете трудиться весь день.

Гарниры и закуски могут быть тоже самыми обычными: картофель (пюре или картофель по-деревенски), запеченная свекла или тыква, соленья, свежие овощи и зелень, которые можно подать в виде салата с растительным маслом или просто порезать. И не забывайте про свежий хлеб, это символ достатка.

Желтая Земляная Собака любит сладкое. Так что подойдут любые фрукты, мороженое, ягодные и творожные десерты. А еще в этом году на новогоднем столе должен быть торт или пирог, и хорошо, если вы приготовите его самостоятельно. Собака будет вам благодарна.

В восточной культуре есть примета: оставляя немного праздничной еды на тарелке, вы оставляете себе богатство на следующий год.

Напитки

Собаки, как известно, не любят пьяных, поэтому сильно напиваться не стоит. Отдавайте предпочтение легким алкогольным напиткам: вину и шампанскому и только в умеренных количествах. Из безалкогольных напитков подойдет морс или домашний компот.