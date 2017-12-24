Самыми покупаемыми подарками к Рождеству в этом году были игрушки, телефоны, умные часы и планшеты, свидетельствуют данные интернет-магазина «1a.lv»

Данные собраны по реальным покупкам в период с 19 ноября по 12 декабря.

Среди игрушек часто выбираются настольные и карточные игры, интерактивные игрушки. Вторая популярная категория товаров — телефоны, умные часы и планшеты, третья — телевизоры и игровые консоли.

Четвертое место, по данным «1a.lv» заняли товары для дома, среди которых преобладают стенные часы, сковороды, чайники, кастрюли. Пятое место заняли спорттовары, например, инвентарь для фитнеса, шестое — товары для здоровья и красоты, среди которых чаще всего покупались выпрямители волос, фены, бритвы, электрические зубные щетки.

Седьмое место заняли духи, восьмое — компьютерные принадлежности, девятое — бытовая техника для дома.