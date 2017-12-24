Что латвийцы дарят близким на Рождество этом году?(1)

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Виталий Вавилкин
09:48 24.12.2017
Экономика / Социальная экономика

Самыми покупаемыми подарками к Рождеству в этом году были игрушки, телефоны, умные часы и планшеты, свидетельствуют данные интернет-магазина «1a.lv»

Данные собраны по реальным покупкам в период с 19 ноября по 12 декабря.

 

Среди игрушек часто выбираются настольные и карточные игры, интерактивные игрушки. Вторая популярная категория товаров — телефоны, умные часы и планшеты, третья — телевизоры и игровые консоли.

 

Четвертое место, по данным «1a.lv» заняли товары для дома, среди которых преобладают стенные часы, сковороды, чайники, кастрюли. Пятое место заняли спорттовары, например, инвентарь для фитнеса, шестое — товары для здоровья и красоты, среди которых чаще всего покупались выпрямители волос, фены, бритвы, электрические зубные щетки.

 

Седьмое место заняли духи, восьмое — компьютерные принадлежности, девятое — бытовая техника для дома.

LETA / Фото
Комментарии (1)
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Мурниеце 12:57 24:12:2017

Обнимашки??)))))

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Мнение
1-shvedov-col15
Андрей Шведов
18.12.2017

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