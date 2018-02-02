Что наша жизнь? Селфи!

Сегодня люди уже не могут без постоянных съемок себя, любимых… — пишет латвийская газета «СЕГОДНЯ»

1 февраля в широкий прокат выходит новый российский фильм «Селфи», снятый по модному роману «ДухLess XXI века. Селфи» одного из самых тиражных российских писателей, телеведущего, главного редактора журнала Esquire («журнала для умных и разборчивых мужчин»), а также крупного бизнесмена–виноторговца (так его обычно представляют) Сергея Минаева. Сценарий к этому психологическому триллеру также написан им.

Режиссер картины — именитый Николай Хомерики, снявший нашумевший «Ледокол». А его фильмы «977» и «Сказка про темноту» были номинированы на премию «Особый взгляд» Каннского кинофестиваля. Наверняка и «Селфи» отправится покорять заграничные киносмотры. Зрителю фильм наверняка будет интересен хотя бы тем, что главные роли сыграли Константин Хабенский и Федор Бондарчук (последний также выступил в качестве одного из продюсеров). Кроме того, на экране появляются очаровательные Юлия Хлынина и Северия Янушаускайте.

Только для СМИ

Закрытая, а потому особенно притягательная премьера нового фильма специально для СМИ состоялась в Москве в международном информационном агентстве «Россия сегодня». Здоровенные накаченные охранники с грозным видом настойчиво предлагали выключить мобильные телефоны и прочие записывающие устройства.

Кроме того, в ходе сеанса они внезапно «нарисовывались» в том или ином углу зрительного зала, чтобы проверить, не ведет ли кто–то нелегальную запись.

Сразу скажу, в чем суть фильма, которая открывается только в самом конце картины. Один нехороший человек решил сделать пластическую операцию, чтобы превратиться в стопроцентного двойника популярного телеведущего Владимира Богданова. После чего последнего насильственно отправляют в психушку. Там он видит себя на экране телевизора в своей же передаче. Обоих персонажей как раз играет Константин Хабенский. Разобраться с наглым двойником ему помогает приятель (Федор Бондарчук). В итоге все заканчивается хеппи–эндом.

Правда, это лишь беглый и несколько упрощенный пересказ закрученного сюжета. Смысл картины, как уверяют ее создатели, намного глубже. Мол, стараясь выглядеть для окружающих как можно красивее, человек все сильнее отрывается от самого себя. Так, главный герой, став телезвездой, напрочь забывает о своих близких. Он даже не помнит, когда у его маленькой дочери день рождения.

Впрочем, назидательные моменты блекнут на фоне ярких сцен гламурной и роскошной жизни, которую ведет светская публика. Кажется, что в российской столице, кроме высоченных небоскребов из района Москва–сити, больше и нет никаких зданий.

«ДухLess XXI века. Селфи» — уже девятая книга Сергея Минаева. Название отсылает к его дебютному роману 2006 года «ДухLess», который разошелся тиражом более 1,5 миллиона экземпляров.

Разные мнения

— А как вы относитесь к селфи? — я поинтересовался у 46–летнего мэтра экрана Константина Хабенского.

— Мне не нравится. Я избегаю подобных вещей. Селфинговать — это не для меня. Не чувствую от этого особой радости. Раньше, когда на десять человек был один фотоаппарат, актерам везде предлагали выпить. А сейчас везде предлагают вместе сфотографироваться. Считаю, что и то и другое разрушает человеческую психику. Хотя понимаю, что бороться с селфи бессмысленно. Селфи уже захватили всю нашу планету. Поэтому нужно определить для себя, участвуешь ли ты в этом общем забеге или живешь так, как тебе нравится. Я выбрал второй вариант и вовсе от этого не страдаю.

А вот 26–летняя Юлия Хлынина, сыгравшая личную помощнику главного героя, высказала газете «СЕГОДНЯ» мнение прямо противоположное:

— Я бы так категорично не отрицала селфи. Оно уже стало частью нашей жизни. Все–таки я являюсь представителем другого поколения, которое можно назвать поколением селфи. Для думающего и вечно занятого человека это шанс сделать некий психоанализ самого себя. Селфи — это диалог с самим собой. Взгляд со стороны. Конечно, если не говорить о снимке просто как о фотографии.

Сам Сергей Минаев высказался для нашей газеты еще более категорично:

— Вы знаете, человек хочет читать всего одну книгу и смотреть всего один фильм — про себя! Так что и моя книга, и этот фильм — тоже про себя. Даже пока мы с вами сейчас говорим, в зале минимум четыре человека сделали селфи. Всемирная паутина дает человеку удивительную возможность залезть на трибуну, которая ему совершенно легитимно принадлежит. И каждый вещает с нее всевозможные вещи с разной долей успешности. То же самое сейчас происходит с Инстаграмом. Посмотрите, сколько людей освоили новое ремесло. Я имею в виду инстаграм–блогеров. Так что фильм «Селфи» — это картина про каждого из нас. Как ты борешься со своими внутренними демонами, как твоя темная сторона ломает тебя — или как ты ее ломаешь…

А Федор Бондарчук отметил для «СЕГОДНЯ», что селфи — это лишь одно звено из большого круга современных понятий:

— Интернет постоянно развивается. Вскоре появятся совершенно новые технологии, в том числе особые медиасистемы, которые будут захватывать все большее количество людей. Постоянно меняется контент, способы его доставки. Мы уже давно живем в особом мире, порой даже не осознавая этого. Да, можно отрицать этот мир. Скажем, краудфандинговая платформа давно уже стала реальностью. Хотя многие не в курсе, что это такое. Думаю, и просмотр кино тоже изменится. Как и само кино. Сейчас в сети такая свобода выбора, что просто дух захватывает.

Дмитрий МАРТ,

собкор газеты «СЕГОДНЯ»

в Москве.